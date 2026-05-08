Honda’dan dikkat çeken patent: Elektrikli motosikletler için “sahte debriyaj” geliyor

Honda tarafından alınan patent, elektrikli motosikletlerde kullanılmak üzere tasarlanmış elektronik kontrollü simüle edilmiş debriyaj mekanizmasını ortaya koyuyor. Patentte yalnızca debriyaj hissi değil, aynı zamanda içten yanmalı motosikletlerdeki kalkış karakterini ve titreşim hissini taklit eden gelişmiş geri bildirim teknolojileri de yer alıyor.
İlk odak arazi motosikletleri
Patent çizimlerinde Honda’nın bir süredir geliştirdiği CR Electric Proto isimli elektrikli motocross konsepti kullanılıyor. Bu model, markanın yarış odaklı elektrikli arazi motosikleti projesi olarak dikkat çekiyor.
Ancak patentin asıl dikkat çeken kısmı, Honda’nın debriyaj kullanımının yalnızca kontrol değil aynı zamanda performans avantajı sunduğu durumları da elektronik ortamda yeniden üretmeye çalışması oluyor.
Patent detaylarına göre sürücüler, debriyaj tamamen çekiliyken gaz açabilecek. Ardından debriyajın hızlı şekilde bırakılmasıyla birlikte sistem anlık bir yüksek tork çıkışı sağlayacak. Bu yapı, benzinli motocross motosikletlerinde agresif kalkışlar için kullanılan klasik debriyaj bırakma tekniğinin elektrikli versiyonu olarak tanımlanıyor.
Titreşim de taklit ediliyor
Patentte yer alan en ilginç detaylardan biri ise haptik geri bildirim sistemi oluyor. Honda, gidon bölgesine ve debriyaj kolunun yakınına çeşitli titreşim motorları yerleştirmeyi planlıyor. Bu titreşim motorları sayesinde sürücünün eline içten yanmalı motosikletlerde hissedilen motor titreşimlerine benzer geri bildirimler iletilecek. Sistem ayrıca debriyajın kavrama noktasını simüle eden fiziksel hisler de oluşturabilecek.
Tıpkı otomobillerde olduğu gibi motosiklet dünyası da hızla manuel vitesten otomatik vitese geçiş yapıyor. Şimdilerde ise elektrikli çağa ayak uydurulmaya çalışılıyor. Honda da geçen yıl tanıttığı elektrikli motosikleti WN7 ile bu alanda yeni bir adım atmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: