Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vertiv, bulut tabanlı yönetim ve izleme çözümünü tanıttı

    Vertiv, EMEA bölgesindeki Edge ve dağıtılmış fiziksel altyapı ortamları için bulut tabanlı ve üreticiden bağımsız yönetim ve izleme çözümü Vertiv Environet Connect’i tanıttı.
    Vertiv, bulut tabanlı yönetim ve izleme çözümünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Kritik dijital altyapı çözümleri sunan Vertiv, veri merkezlerinin uzaktan yönetimini kolaylaştıran yeni bir bulut tabanlı izleme çözümünü piyasaya sundu. Yapılan duyuruda, Vertiv Environet Connect adlı bu yeni çözümün EMEA bölgesinde ve Kuzey Amerika’da kullanılmaya başlandığı açıklandı.

    Yapay zeka destekli iş yüklerinin artmasıyla birlikte, uzak lokasyonlardaki veri merkezlerinin yönetim ve izleme gereksinimleri de önemli bir artış görülüyor. Environet Connect, bu ihtiyacı karşılamaya yönelik bulut tabanlı bir platform sunarak, farklı üreticilerden gelen ekipmanların uzaktan kontrolünü sağlıyor.

    Yapay zeka ile entegre altyapı yönetimi

    Vertiv, bulut tabanlı yönetim ve izleme çözümünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Environet Connect, hem mobil hem de masaüstü cihazlar için özelleştirilebilir bir kullanıcı arayüzü sunarak kullanıcıların veri merkezi altyapısını uzaktan yönetmelerine olanak tanıyor. Çözüm, ağ yönetim ekipmanlarının toplu yapılandırılmasını sağlayarak kurulum süreçlerini hızlandırıyor ve yazılım güncellemeleri ile ekipmanların performansını artırıyor. Sistem ayrıca özelleştirilebilir alarm bildirimleri ile kritik altyapıların daha yakından izlenmesini sağlıyor. UPS sistemleri, kabin güç dağıtım üniteleri (PDU'lar), aküler ve termal üniteler gibi geniş bir izleme yelpazesi sunan bu Environet Connect, veri merkezlerindeki operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.

    Aktarılanlara göre özellikle tahmine dayalı analizler ve otonom araçlar gibi yapay zeka uygulamalarının veri merkezlerinden uç noktalara doğru genişlemesi, bu tür izleme çözümlerine olan ihtiyacı artırıyor.

    Environet Connect, doğrudan müşteriler ve servis sağlayıcı iş ortakları tarafından kullanılabiliyor. Aynı anda birden fazla kullanıcıya hizmet verebilen bu çözüm, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yazılım eğitimi, müşteri destek hizmetleri ve varlık yönetimi gibi ek hizmetlerle destekleniyor. Vertiv, bu kapsamda teknik destek, donanım yazılımı güncellemeleri, cihaz yapılandırması ve uzaktan izleme gibi çeşitli hizmetler sunuyor.

    Vertiv, kısa süre önce Yüksek Performanslı Bilgi İşlem (HPC) ve yapay zeka dağıtımları için Vertiv 360AI çözüm portföyünü tanıtmıştı. Bu portföy, güç, soğutma ve dijital yönetim sistemlerini bir araya getirirken, Environet Connect bu çözümlerle entegre bir yapı sunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2011 ssangyong actyon sports yorumlar en çok yedek subay alinan bölümler mosso bisiklet yorum doom eternal türkçe yama youtube katıla özel videoları ücretsiz izleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız