Vertiv, bulut tabanlı yönetim ve izleme çözümünü tanıttı

Yapay zeka destekli iş yüklerinin artmasıyla birlikte, uzak lokasyonlardaki veri merkezlerinin yönetim ve izleme gereksinimleri de önemli bir artış görülüyor. Environet Connect, bu ihtiyacı karşılamaya yönelik bulut tabanlı bir platform sunarak, farklı üreticilerden gelen ekipmanların uzaktan kontrolünü sağlıyor.
Yapay zeka ile entegre altyapı yönetimi
Aktarılanlara göre özellikle tahmine dayalı analizler ve otonom araçlar gibi yapay zeka uygulamalarının veri merkezlerinden uç noktalara doğru genişlemesi, bu tür izleme çözümlerine olan ihtiyacı artırıyor.
Environet Connect, doğrudan müşteriler ve servis sağlayıcı iş ortakları tarafından kullanılabiliyor. Aynı anda birden fazla kullanıcıya hizmet verebilen bu çözüm, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yazılım eğitimi, müşteri destek hizmetleri ve varlık yönetimi gibi ek hizmetlerle destekleniyor. Vertiv, bu kapsamda teknik destek, donanım yazılımı güncellemeleri, cihaz yapılandırması ve uzaktan izleme gibi çeşitli hizmetler sunuyor.
Vertiv, kısa süre önce Yüksek Performanslı Bilgi İşlem (HPC) ve yapay zeka dağıtımları için Vertiv 360AI çözüm portföyünü tanıtmıştı. Bu portföy, güç, soğutma ve dijital yönetim sistemlerini bir araya getirirken, Environet Connect bu çözümlerle entegre bir yapı sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.