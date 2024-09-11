Vertiv, bulut tabanlı yönetim ve izleme çözümünü tanıttı

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Tam Boyutta Gör Kritik dijital altyapı çözümleri sunan Vertiv, veri merkezlerinin uzaktan yönetimini kolaylaştıran yeni bir bulut tabanlı izleme çözümünü piyasaya sundu. Yapılan duyuruda, Vertiv Environet Connect adlı bu yeni çözümün EMEA bölgesinde ve Kuzey Amerika’da kullanılmaya başlandığı açıklandı.

Yapay zeka destekli iş yüklerinin artmasıyla birlikte, uzak lokasyonlardaki veri merkezlerinin yönetim ve izleme gereksinimleri de önemli bir artış görülüyor. Environet Connect, bu ihtiyacı karşılamaya yönelik bulut tabanlı bir platform sunarak, farklı üreticilerden gelen ekipmanların uzaktan kontrolünü sağlıyor.

Yapay zeka ile entegre altyapı yönetimi

Tam Boyutta Gör Environet Connect, hem mobil hem de masaüstü cihazlar için özelleştirilebilir bir kullanıcı arayüzü sunarak kullanıcıların veri merkezi altyapısını uzaktan yönetmelerine olanak tanıyor. Çözüm, ağ yönetim ekipmanlarının toplu yapılandırılmasını sağlayarak kurulum süreçlerini hızlandırıyor ve yazılım güncellemeleri ile ekipmanların performansını artırıyor. Sistem ayrıca özelleştirilebilir alarm bildirimleri ile kritik altyapıların daha yakından izlenmesini sağlıyor. UPS sistemleri, kabin güç dağıtım üniteleri (PDU'lar), aküler ve termal üniteler gibi geniş bir izleme yelpazesi sunan bu Environet Connect, veri merkezlerindeki operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.

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Aktarılanlara göre özellikle tahmine dayalı analizler ve otonom araçlar gibi yapay zeka uygulamalarının veri merkezlerinden uç noktalara doğru genişlemesi, bu tür izleme çözümlerine olan ihtiyacı artırıyor.

Environet Connect, doğrudan müşteriler ve servis sağlayıcı iş ortakları tarafından kullanılabiliyor. Aynı anda birden fazla kullanıcıya hizmet verebilen bu çözüm, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yazılım eğitimi, müşteri destek hizmetleri ve varlık yönetimi gibi ek hizmetlerle destekleniyor. Vertiv, bu kapsamda teknik destek, donanım yazılımı güncellemeleri, cihaz yapılandırması ve uzaktan izleme gibi çeşitli hizmetler sunuyor.

Vertiv, kısa süre önce Yüksek Performanslı Bilgi İşlem (HPC) ve yapay zeka dağıtımları için Vertiv 360AI çözüm portföyünü tanıtmıştı. Bu portföy, güç, soğutma ve dijital yönetim sistemlerini bir araya getirirken, Environet Connect bu çözümlerle entegre bir yapı sunuyor.

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