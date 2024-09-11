OpenAI, "konuşmadan önce düşünen" yapay zekası Strawberry'yi yakında tanıtabilir

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Tam Boyutta Gör OpenAI, yapay zeka sektörünün öncüsü konumunda ve GPT-4 ve GPT-4o gibi modelleriyle yarışın lideri konumunda. Bu modeller ChatGPT gibi firmanın araçlarında kullanılıyor. Ancak bir süredir OpenAI’ın Strawberry adında gizemli bir model üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu model, -eğer söylendiği kadar varsa- yapay zekada büyük bir atılım yaratabilir. Ve yeni bilgilere göre OpenAI, Strawberry'yi çok yakında yayınlamayı planlıyor.

OpenAI Strawberry yakında çıkıyor

The Information tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, OpenAI’ın başlangıçta sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanan gelişmiş muhakeme odaklı yapay zeka modeli Strawberry'yi önümüzdeki iki hafta içinde piyasaya sürülebilir.

“Konuşmadan önce kendinize sorun: Nazik mi, gerekli mi, doğru mu, sessizliği iyileştiriyor mu?”

Tıpkı bu sözler gibi Strawberry’nin yanıt vermeden önce düşünmek üzere tasarlanmış yeni bir yapay zeka modeli olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla Strawberry, bir şey sorduğunuzda onun ne olduğunu anlamadan anında bir şeyler püskürmeye başlayan mevcut yapay zekalardan çok farklı.

Strawberry sorguları daha metodik bir şekilde işlemek için biraz zaman harcıyor, bu da potansiyel olarak hata olasılığını azaltıyor ve özellikle karmaşık veya çok adımlı muhakeme için gereken performansı artırıyor.

OpenAI'nin modeli matematik problemlerini çözme, kodlama, pazarlama stratejileri oluşturma ve daha fazlası gibi alanlarda daha iyi yanıtlar verecek şekilde eğittiği bildiriliyor. Öte yandan Strawberry’nin ChatGPT’ye entegre edilip edilmeyeceği belirsiz. Hatırlanacağı üzere OpenAI'nin yeni yapay zeka modellerinin aylık 2000 dolara kadar çıkabileceği iddia edilmişti.

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Bununla birlikte Strawberry AI modelinin başlangıçta yalnızca metin tabanlı olması bekleniyor. Test kullanıcıları ayrıca Strawberry'nin basit bir sorguya yanıt vermesinin bazen çok uzun sürdüğünü ve yanıtların kalitesinin her zaman ek bekleme süresini haklı çıkaracak kadar iyi olmadığını söylüyor. Bununla birlikte, Strawberry daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sunmak için önceki konuşmaları da hatırlayabiliyor.

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OpenAI, ChatGPT için Strawberry'yi yakında yayınlamayı planlıyor