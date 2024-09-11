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    OpenAI, "konuşmadan önce düşünen" yapay zekası Strawberry'yi yakında tanıtabilir

    OpenAI, ChatGPT sohbet robotunda GPT-4 gibi yapay zeka modellerine yer veriyor. Ancak firmanın Strawberry adında gizemli bir modeli çok yakında piyasaya süreceği söyleniyor.
    OpenAI, ChatGPT için Strawberry'yi yakında yayınlamayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yapay zeka sektörünün öncüsü konumunda ve GPT-4 ve GPT-4o gibi modelleriyle yarışın lideri konumunda. Bu modeller ChatGPT gibi firmanın araçlarında kullanılıyor. Ancak bir süredir OpenAI’ın Strawberry adında gizemli bir model üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu model, -eğer söylendiği kadar varsa- yapay zekada büyük bir atılım yaratabilir. Ve yeni bilgilere göre OpenAI, Strawberry'yi çok yakında yayınlamayı planlıyor.

    OpenAI Strawberry yakında çıkıyor

    The Information tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, OpenAI’ın başlangıçta sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanan gelişmiş muhakeme odaklı yapay zeka modeli Strawberry'yi önümüzdeki iki hafta içinde piyasaya sürülebilir.

    “Konuşmadan önce kendinize sorun: Nazik mi, gerekli mi, doğru mu, sessizliği iyileştiriyor mu?”

    Tıpkı bu sözler gibi Strawberry’nin yanıt vermeden önce düşünmek üzere tasarlanmış yeni bir yapay zeka modeli olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla Strawberry, bir şey sorduğunuzda onun ne olduğunu anlamadan anında bir şeyler püskürmeye başlayan mevcut yapay zekalardan çok farklı.

    Strawberry sorguları daha metodik bir şekilde işlemek için biraz zaman harcıyor, bu da potansiyel olarak hata olasılığını azaltıyor ve özellikle karmaşık veya çok adımlı muhakeme için gereken performansı artırıyor.

    OpenAI'nin modeli matematik problemlerini çözme, kodlama, pazarlama stratejileri oluşturma ve daha fazlası gibi alanlarda daha iyi yanıtlar verecek şekilde eğittiği bildiriliyor. Öte yandan Strawberry’nin ChatGPT’ye entegre edilip edilmeyeceği belirsiz. Hatırlanacağı üzere OpenAI'nin yeni yapay zeka modellerinin aylık 2000 dolara kadar çıkabileceği iddia edilmişti.

    Bununla birlikte Strawberry AI modelinin başlangıçta yalnızca metin tabanlı olması bekleniyor. Test kullanıcıları ayrıca Strawberry'nin basit bir sorguya yanıt vermesinin bazen çok uzun sürdüğünü ve yanıtların kalitesinin her zaman ek bekleme süresini haklı çıkaracak kadar iyi olmadığını söylüyor. Bununla birlikte, Strawberry daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sunmak için önceki konuşmaları da hatırlayabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

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    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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