OpenAI, "konuşmadan önce düşünen" yapay zekası Strawberry'yi yakında tanıtabilir

OpenAI Strawberry yakında çıkıyor
The Information tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, OpenAI’ın başlangıçta sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanan gelişmiş muhakeme odaklı yapay zeka modeli Strawberry'yi önümüzdeki iki hafta içinde piyasaya sürülebilir.
“Konuşmadan önce kendinize sorun: Nazik mi, gerekli mi, doğru mu, sessizliği iyileştiriyor mu?”
Tıpkı bu sözler gibi Strawberry’nin yanıt vermeden önce düşünmek üzere tasarlanmış yeni bir yapay zeka modeli olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla Strawberry, bir şey sorduğunuzda onun ne olduğunu anlamadan anında bir şeyler püskürmeye başlayan mevcut yapay zekalardan çok farklı.
Strawberry sorguları daha metodik bir şekilde işlemek için biraz zaman harcıyor, bu da potansiyel olarak hata olasılığını azaltıyor ve özellikle karmaşık veya çok adımlı muhakeme için gereken performansı artırıyor.
OpenAI'nin modeli matematik problemlerini çözme, kodlama, pazarlama stratejileri oluşturma ve daha fazlası gibi alanlarda daha iyi yanıtlar verecek şekilde eğittiği bildiriliyor. Öte yandan Strawberry’nin ChatGPT’ye entegre edilip edilmeyeceği belirsiz. Hatırlanacağı üzere OpenAI'nin yeni yapay zeka modellerinin aylık 2000 dolara kadar çıkabileceği iddia edilmişti.
Bununla birlikte Strawberry AI modelinin başlangıçta yalnızca metin tabanlı olması bekleniyor. Test kullanıcıları ayrıca Strawberry'nin basit bir sorguya yanıt vermesinin bazen çok uzun sürdüğünü ve yanıtların kalitesinin her zaman ek bekleme süresini haklı çıkaracak kadar iyi olmadığını söylüyor. Bununla birlikte, Strawberry daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sunmak için önceki konuşmaları da hatırlayabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.