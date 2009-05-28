VIA Nano işlemcili Shuttle XS29F sisteminin detayları açıklandı

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Dell'in yeni sunuclarından sonra SFF formunda kompakt tasarımlı bilgisayarlar hazırlayan Shuttle'ın da VIA Nano işlemcili yeni sismtemler üzerinde çalıştığını kısa bir süre önce ifade etmiş ve sistemlere yönelik ilk detayları sizlerle paylaşmıştık. Shuttle tarafından önümüzdeki hafta Taipei, Tayvan'da başlayacak Computex fuarında tanıtılması beklenen XS29 ve XS29F isimli yeni sistemlerden XS29F modelinin merak edilen bazı detayları VIA tarafından açıklığa kavuşturuldu.

Ofis sistemi veya giriş seviyes masaüstü bilgisayar olarak kullanılması hedeflenen yeni bilgisayarlardan XS29F modelinin fansız tasarıma sahip olduğu dolayısıyla sessiz çalıştığı ayrıca güç tüketiminin de 50 Watt'ın altında olduğu bildiriliyor. Nano U serisi düşük güç tüketimli işlemci ile gelecek olan sistemdeki anakarta ise VIA'nın VX800 yonga seti güç verecek. 4GB'a kadar bellek desteği sunan sistemde entegre grafik işlem birimi olaraksa DirectX 9 destekli Chrome9 bulunuyor.

Chromotion video motoru sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabileceği de belirtilen entegre grafik işlem birimine ek olarak sistemde yine bir VIA çözümü olan Vinyl HD ses kontrolcüsü bulunacak. VIA'nın fiyatını açıklamadığı XS29F modelinin Shuttle tarafından önümüzdeki hafta tanıtılması bekleniyor.