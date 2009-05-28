Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

VIA Nano işlemcili Shuttle XS29F sisteminin detayları açıklandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,9b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

VIA Nano işlemcili Shuttle XS29F sisteminin detayları açıklandı
Tam Boyutta Gör

Dell'in yeni sunuclarından sonra SFF formunda kompakt tasarımlı bilgisayarlar hazırlayan Shuttle'ın da VIA Nano işlemcili yeni sismtemler üzerinde çalıştığını kısa bir süre önce ifade etmiş ve sistemlere yönelik ilk detayları sizlerle paylaşmıştık. Shuttle tarafından önümüzdeki hafta Taipei, Tayvan'da başlayacak Computex fuarında tanıtılması beklenen XS29 ve XS29F isimli yeni sistemlerden XS29F modelinin merak edilen bazı detayları VIA tarafından açıklığa kavuşturuldu.

Ofis sistemi veya giriş seviyes masaüstü bilgisayar olarak kullanılması hedeflenen yeni bilgisayarlardan XS29F modelinin fansız tasarıma sahip olduğu dolayısıyla sessiz çalıştığı ayrıca güç tüketiminin de 50 Watt'ın altında olduğu bildiriliyor. Nano U serisi düşük güç tüketimli işlemci ile gelecek olan sistemdeki anakarta ise VIA'nın VX800 yonga seti güç verecek. 4GB'a kadar bellek desteği sunan sistemde entegre grafik işlem birimi olaraksa DirectX 9 destekli Chrome9 bulunuyor.

Chromotion video motoru sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabileceği de belirtilen entegre grafik işlem birimine ek olarak sistemde yine bir VIA çözümü olan Vinyl HD ses kontrolcüsü bulunacak. VIA'nın fiyatını açıklamadığı XS29F modelinin Shuttle tarafından önümüzdeki hafta tanıtılması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
El_domingo 10 yıl
rakipleri daha iyi cozunlerken ion platformu gibi nicin bu sistem tercih edilsin...?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
HD video oynatabilen nettop... Vay canına.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 10 yıl
Bundan almak lazım, 4 gözle bekliyorum, VIA kullandığım zamanlara nazaran intelden çektiklerime yanıyorum, bizim piyasaya bu Shuttle sistem resmen lazım. Tavsiye edilebilecek sistem kıtlığı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Samsung NV100 HD fotoğraf makinesi video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim