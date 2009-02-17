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VIA'dan enerji verimli ve 16TB destekli yeni sunucu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA'dan enerji verimli ve 16TB destekli yeni sunucu
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Yeni nesil Nano işlemci ailesiyle netbook dünyasında söz sahibi olmak isteyen VIA, raf tipi yeni bir sunucu hazırladı. Firmanın NSR7800 kod adını verdiği 2U tipi sunucunun özellikle enerji verimli yapısı ile öne çıkacağı belirtiliyor. Orta ve büyük ölçekli kurumlarda ağ depolama sistemi olarak kullanılması hedeflenen sunuucu 1.5GHz'de çalışan C7 işlemcisinden güç alıyor.

DDR2 bellek ile kullanılan sunucu, 8 adet 3.5" sabit diske ev sahipliği yapabiliyor ve bu sayede 16TB'a kadar depolama alanı sunabiliyor. Çift Gigabit Ethernet ile donatılan raf tipi yeni sunucunun rakip çözümlere kıyasla %50 daha az ısı yaydığı bunda çok daha az enerjiye gereksinim duyan özel soğutma biriminin de etkili olduğu belirtiliyor. Sabit disksiz olarak satışa sunulan VIA NSR7800'ün yurt dışı satış fiyatı 599$.


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powerstorm 10 yıl
iScsi için harika bir cihaz. Hem ucuz hemde az enerji harcıyor. Birde çift etherneti birleştirip 2 gigabit ile bağlarsanız müthiş hızlara ulaşabilirsiniz.
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ExECaLiBuR 10 yıl
raid 5 ve ya 10 için mükemmel bir sistem. HD film arşivi yapacaklar için muazzam bir ürün.
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After_Dark 10 yıl
Süpermiş valla bunu evde kullanmak tam bir Çılgınlık olurdu::::))))))
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tolgaciik 10 yıl
Slot başına 2TB lik HDD koyarsan 16TB lik bir sunucu elde edersin
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fx57 10 yıl
@MISTIQuad, 8x SATA-II sürücü ile 16TB'a kadar depolama kapasitesi sunulabiliyor.
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MISTIQuad 10 yıl
hocam sanırım GB yerine TB yazmışınız..
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