VIA'dan enerji verimli ve 16TB destekli yeni sunucu

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Yeni nesil Nano işlemci ailesiyle netbook dünyasında söz sahibi olmak isteyen VIA, raf tipi yeni bir sunucu hazırladı. Firmanın NSR7800 kod adını verdiği 2U tipi sunucunun özellikle enerji verimli yapısı ile öne çıkacağı belirtiliyor. Orta ve büyük ölçekli kurumlarda ağ depolama sistemi olarak kullanılması hedeflenen sunuucu 1.5GHz'de çalışan C7 işlemcisinden güç alıyor.

DDR2 bellek ile kullanılan sunucu, 8 adet 3.5" sabit diske ev sahipliği yapabiliyor ve bu sayede 16TB'a kadar depolama alanı sunabiliyor. Çift Gigabit Ethernet ile donatılan raf tipi yeni sunucunun rakip çözümlere kıyasla %50 daha az ısı yaydığı bunda çok daha az enerjiye gereksinim duyan özel soğutma biriminin de etkili olduğu belirtiliyor. Sabit disksiz olarak satışa sunulan VIA NSR7800'ün yurt dışı satış fiyatı 599$.