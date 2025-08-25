Giriş
    Nvidia’dan devrimsel çözüm: Veri merkezlerini tek bir süper bilgisayara dönüştürüyor

    Nvidia, Spectrum-XGS Ethernet ile farklı şehir veya kıtadaki veri merkezlerini birbirine bağlayarak tek bir birleşik süper bilgisayar oluşturuyor. CoreWeave bu teknolojiyi ilk uygulayan şirket oluyor.

    Nvidia, veri merkezlerini tek bir süper bilgisayara dönüştürüyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka altyapısında göz ardı edilen en kritik unsurlardan biri olan ağ bağlantıları, Nvidia’nın yeni çözümüyle bambaşka bir boyuta taşınıyor. Şirket, Spectrum-XGS Ethernet adını verdiği yeni teknolojisiyle farklı şehirlerde hatta kıtalarda bulunan veri merkezlerini tek bir birleşik süper bilgisayar gibi çalıştırmayı hedefliyor. Böylece giga-ölçekli yapay zeka süper fabrikaları oluşturmak mümkün hale geliyor.

    Veri merkezleri birbirine bağlanıyor

    Geleneksel veri merkezi mimarilerinde tek bir tesisin kapasitesi sınırlayıcı faktör haline geliyor. Nvidia ise bu sınırı aşmak için mesafe farkındalıklı ağ bağlantısı geliştirdi. Bu sayede öngörülebilir, düşük gecikmeli iletişim, yalnızca kampüs içinde değil, şehirler ve kıtalar arasında da sağlanabiliyor.

    Nvidia, veri merkezlerini tek bir süper bilgisayara dönüştürüyor Tam Boyutta Gör
    Hot Chips 2025’te tanıtılan Spectrum-XGS, tamamen yeni donanımlar yerine mevcut Spectrum-X anahtarları ve ConnectX SuperNIC’ler üzerinde yapılan yazılım ve ürün yazılımı güncellemeleriyle çalışıyor. Sistem, mesafeye göre otomatik uyarlamalı tıkanıklık kontrolü, kesin gecikme yönetimi ve uçtan uca telemetri gibi özelliklerle ağ trafiğini daha verimli hale getiriyor. Nvidia’ya göre bu yenilikler, çoklu GPU ve çoklu düğüm üzerinde yapılan dağıtık yapay zeka eğitimlerinde iletişim hızını neredeyse iki katına çıkarıyor.

    Şirketin ifadesiyle, sunucu içinde dikey ölçeklendirme ve veri merkezi içinde yatay ölçeklendirmeden sonra, şimdi sıra farklı tesisleri birbirine bağlayan “merkezler arası ölçeklendirme” yaklaşımına geldi.

    Bu dönüşümün öncülerinden biri CoreWeave olacak. Şirket, farklı bölgelerdeki tesislerini Spectrum-XGS ile birleştirerek müşterilerine tek bir süper bilgisayar gibi çalışan devasa yapay zeka kapasitesi sunmayı planlıyor.

