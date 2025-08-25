Nvidia’dan devrimsel çözüm: Veri merkezlerini tek bir süper bilgisayara dönüştürüyor

Geleneksel veri merkezi mimarilerinde tek bir tesisin kapasitesi sınırlayıcı faktör haline geliyor. Nvidia ise bu sınırı aşmak için mesafe farkındalıklı ağ bağlantısı geliştirdi. Bu sayede öngörülebilir, düşük gecikmeli iletişim, yalnızca kampüs içinde değil, şehirler ve kıtalar arasında da sağlanabiliyor.
Şirketin ifadesiyle, sunucu içinde dikey ölçeklendirme ve veri merkezi içinde yatay ölçeklendirmeden sonra, şimdi sıra farklı tesisleri birbirine bağlayan “merkezler arası ölçeklendirme” yaklaşımına geldi.
Bu dönüşümün öncülerinden biri CoreWeave olacak. Şirket, farklı bölgelerdeki tesislerini Spectrum-XGS ile birleştirerek müşterilerine tek bir süper bilgisayar gibi çalışan devasa yapay zeka kapasitesi sunmayı planlıyor.