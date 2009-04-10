VIA'dan yeni ev depolama ve ağ sunucusu; NSD7200

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Nano işlemci ailesiyle netbook pazarında iddialı olmak isteyen VIA'nın ağ depolama çözümlerine yönelik çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz Ocak ayında 8 sürücülü ev depolama sunucusunu duyuran firma yaptığı açıklama ile yeni bir modelini daha tanıttı. Firmanın NSD7200 kod adını taşıyan ev depolama ve medya sunucusu bir önceki modelin aksine daha kompakt bir tasarıma sahip. Zira çift sürücülü tasarıma sahip olan sistem, 3.5 x 12 x 26 cm boyutlarında.

Windows Home Server uyumluluğuna sahip olan depolama ve medya sunucusuna VIA'nın VX800 yonga seti yataklık ediyr. 1.5GHz'de çalışan VIA C7-D işlemcisinin güç verdiği sunucu sisteme DirectX 9 destekli VIA Chrome9 entegre grafik işlemcisi görsellik kazandıırıyor.

Siyah renkli tasarıma sahip olan depolama ve medya sunucusunda ayrıca iki adet USB 2.0 portu, Gigabit Ethernet ve opsiyonel olarak 802.11 b/g modülü bulunuyor.Windows Home Server'a ek olarak Windows Vista, Windows XP ve Linux desteği de sunan sistemin, farklı konfigürasyonlarla OEM/ODM müşterilerine satışı başladı.