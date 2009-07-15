Video: Windows 95, iPhone 3G üzerinde çalıştırıldı

Tam Boyutta Gör

iSoft geliştiricileri Windows 95 işletim sistemini emülatör yardımıyla iPhone 3G üzerinde çalıştırmayı başardı. Bochs emülatör yazılımı ve orjinal Windows 95 imajı kullanılarak yapılan çalışmada 14 yıl öncesinin Windows işletim sistemi akıllı telefon pazarının en popüler temsilcilerinden birisi olan iPhone 3G üzerinde başarılı bir şekilde çalıştırıldı.

Yapılan yorumlara göre işletim sistemi sağlıklı bir şekilde boot edilmiş olmasına rağmen bir süre sonra performans sıkıntısının yaşandığı buna neden olan ana etkenin ise kullanılan emülatör yazılımı olabileceği belirtiliyor. Windows 95'in yanı sıra Windows XP için de çalışmalar yapan ekip, denemelerine iPhone 3G'den iki kat daha hızlı olan iPhone 3Gs ile devam edecek.

Açıkçası iPhone 3G üzerinde Windows işletim sistemlerinin çalıştırılabilmesi, günümüz teknolojisinin geldiği nokta ve akıllı telefonların geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor. Kaldık ki pek çok firma mobil teknolojilere daha fazla yatırım yapmaya başlarken bunun son ve en önemli örneklerinden birisi de Intel ve Nokia'nın mobil teknolojiler için yeni bir iş birliğine gitmelerinin açıklanmasıyla gündeme gelmişti.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör