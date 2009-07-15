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Video: Windows 95, iPhone 3G üzerinde çalıştırıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
29,3b
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40
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Video: Windows 95, iPhone 3G üzerinde çalıştırıldı
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iSoft geliştiricileri Windows 95 işletim sistemini emülatör yardımıyla iPhone 3G üzerinde çalıştırmayı başardı. Bochs emülatör yazılımı ve orjinal Windows 95 imajı kullanılarak yapılan çalışmada 14 yıl öncesinin Windows işletim sistemi akıllı telefon pazarının en popüler temsilcilerinden birisi olan iPhone 3G üzerinde başarılı bir şekilde çalıştırıldı.

Yapılan yorumlara göre işletim sistemi sağlıklı bir şekilde boot edilmiş olmasına rağmen bir süre sonra performans sıkıntısının yaşandığı buna neden olan ana etkenin ise kullanılan emülatör yazılımı olabileceği belirtiliyor. Windows 95'in yanı sıra Windows XP için de çalışmalar yapan ekip, denemelerine iPhone 3G'den iki kat daha hızlı olan iPhone 3Gs ile devam edecek.

Açıkçası iPhone 3G üzerinde Windows işletim sistemlerinin çalıştırılabilmesi, günümüz teknolojisinin geldiği nokta ve akıllı telefonların geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor. Kaldık ki pek çok firma mobil teknolojilere daha fazla yatırım yapmaya başlarken bunun son ve en önemli örneklerinden birisi de Intel ve Nokia'nın mobil teknolojiler için yeni bir iş birliğine gitmelerinin açıklanmasıyla gündeme gelmişti.

Video: Windows 95, iPhone 3G üzerinde çalıştırıldı
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Video: Windows 95, iPhone 3G üzerinde çalıştırıldı
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alibotan 10 yıl
bunları samsungun 800 mhz ıslemcılı tlflarında deneseler muazzam sonuclar alırlar. Hatta google'nın mabıl ısletım sıstemı android kurmaya calıssalar daha ıyı olur...
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Lacrymatoire 10 yıl
Android süper olabilir..
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sertacaygun 10 yıl
Zamanında ne ğişletim sistemiydi... Şimdi onun bunun oyuncağı oldu :D ...
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ExclusivePack 10 yıl
n95 e yapmışlardı bunu 6 ay önce
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laax 10 yıl
bu bir emülatör gerçek win 95değil farkettiyseniz iphone os içinden giriliyor direk xp kurulabiliyor mesela benim cihazıma xperia x1
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Mamiy 10 yıl
iyi win 95 sistem bulmuşlar :D
aradan 15 sene geçmiş
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ottoman_solider 10 yıl

Orjinalden alıntı: Mamiy

iyi win 95 sistem bulmuşlar :D
aradan 15 sene geçmiş


hocam naptın yaww win 3.1x var hala saklıyorum :D
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koxp94 10 yıl
bu psp'ye de kurulmuştu
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EnDiViT 10 yıl
gereksiz çalışma
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moravec 10 yıl
o dediğin olay olalı yıllar oldu ama yer yerinden oynamadı.. popüler olmasından dolayı haber oluyor.. yıllar önce yapılan eski bir windows mobile tabanlı pda'da macosx 7 sistemin çalıştırılması burada...
youtube.com/...
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specx 10 yıl

Orjinalden alıntı: moravec

o dediğin olay olalı yıllar oldu ama yer yerinden oynamadı.. popüler olmasından dolayı haber oluyor.. yıllar önce yapılan eski bir windows mobile tabanlı pda'da macosx 7 sistemin çalıştırılması burada...



youtube.com/...



ewet arkasın dediği gibi daha önceden yapıldı ayrıca pda geliştirisi çok fazla isteseler mac ox s leopart bile olur pdada olmuyacak değil
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***CoNDoR*** 10 yıl
Bu iPhone dışında telefonlarda zaten başarılmıştı ve yapılıyordu.. iPhone'da olunca niyeyse olay oluyor [>:]
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Mixenon 10 yıl

Orjinalden alıntı: ***CoNDoR***

Bu iPhone dışında telefonlarda zaten başarılmıştı ve yapılıyordu.. iPhone'da olunca niyeyse olay oluyor [>:]


Winmobile bir telefonda, pda da apple yazılımı çalıştırılsa o da olay olur mesela iphone işletim sistemi, win mobile pda da çalıştırılsa yer yerinden oynar...
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marikanwap 10 yıl
Aman Bill görmesin

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fatih_h 10 yıl
ee hadi çalıştı diyelim ses,bluetooth,wifi driverları ne olacak ? bunun yanında telefon özelliğide yok olacak
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