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    Windows 95'in ikonik açılış sesi ABD'nin kültürel mirası oldu

    Windows 95 işletim sisteminin açılış sesi, Amerikan Ulusal Kayıt Sicili'ne eklendi. 90'lı yıllarda bilgisayar kullananların kulaklarında çınlayan o ses artık kültürel bir miras olarak kabul ediliyor.
    Windows 95'in ikonik açılış sesi ABD'nin kültürel mirası oldu Tam Boyutta Gör
    Windows 95 sadece teknolojiye getirdiği yeniliklerle değil, aynı zamanda o dönemin ruhunu yansıtan bir sesle de hafızalara kazınmıştı: meşhur açılış sesi. Efsane işletim sisteminin hala kulaklarımızda çınlayan açılış sesi, Amerikan Ulusal Kayıt Sicili'ne (National Recording Registry dahil edildi. Yani bu ikonik ses artık resmen "kültürel bir miras" olarak kabul ediliyor.

    Windows 95 hatırlayacağınız üzere Windows 9x serisinin ilk sürümüydü. Tamamen grafiksel arayüze geçiş, tak ve çalıştır desteği sunması, uzun dosya isimlerini desteklemesi ve Internet Explorer'ın ilk kez sahneye çıkışı ile önemli izler bıraktı. İkonik açılış sesinin Ulusal Ses Kayıt Sicili'ne girmesiyle birlikte, tüm bu teknolojik yeniliklerinin ötesinde kültürel ayak izi de tescillenmiş oldu.

    ABD Kongre Kütüphanesi, her yıl 25 ses kaydını Ulusal Kayıt Sicili'ne (NRR) ekliyor. Halkın önerileri ve uzmanların değerlendirmeleriyle belirlenen bu kayıtlar için temel bazı şartlar var: En az 10 yıllık olması ve fiziksel bir kayıt halinde bulunması. Söz konusu listede sadece müzik eserleri değil; önemli konuşmalar, radyo yayınları ve teknolojik sesler de yer alabiliyor. 2025 seçkisinde yer bulan Windows 95 açılış sesi, dijital çağın simgelerinden biri olarak kabul edildi.

    Windows 95'in ikonik açılış sesi ABD'nin kültürel mirası oldu Tam Boyutta Gör

    Windows 95 açılış sesini kim yaptı?

    Peki, bu ses nasıl ortaya çıktı? Microsoft o dönemde açılış sesini oluşturması için ünlü İngiliz müzisyen ve prodüktör Brian Eno ile anlaşmıştı. Eno kendisi ile yapılan sözleşme kapsamında tam 84 farklı kısa ses hazırladı. Sonuç olarak bugün herkesin hatırladığı o melodi seçildi. Aslında ses Microsoft'un talep ettiği süreyi biraz aşsa da şirketin aradığı hissi tam anlamıyla yansıtıyordu: misafirperverlik, umut ve ilerleme.

    90'lı yıllarda bilgisayar kullananlar için bu ses, dijital dünyaya açılan kapının ilk müziğiydi adeta. Zaman geçtikçe yalnızca bir açılış sesi olmaktan çıktı; bir dönemin ruhunu ve teknolojiye dair duyulan heyecanı temsil eder hale geldi. Bugün neredeyse 30 yıl sonra ortak kültürel hafızamızın önemli bir parçasını oluşturduğunu gözler önüne seriyor.

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    vixx 8 saat önce

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    moffaka 2 gün önce

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