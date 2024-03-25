Microsoft’un 30 yıl boyunca güncellemeyi unuttuğu Windows özelliği

Windows’ta unutulan Biçimlendirme aracı
Sürücüyü biçimlendir iletişim kutusu, bundan yaklaşık 30 yıl önce, 1994 yılında yağmurlu bir günde yazılmıştı. Microsoft'ta eski bir geliştirici olan Dave Plummer, bu aracın ortaya çıkış hikayesini X’te kısa süre önce paylaştı. 1994 yılında Dave ve diğer yazılım mühendisleri Windows 95'ten NT'ye milyonlarca satırlık kodu taşımakla meşguldü. Bunlardan birisi de Biçimlendirme iletişim kutusu için bir kullanıcı arayüzüydü. Bunun için Plummer, bir kağıt parçasına bugün kullandığımız aracın taslağını oluşturdu.
Plummer daha sonra zarif kullanıcı arayüzü gelene kadar “geçici bir çözüm” olarak Windows NT kod tabanına eklediği temel bir kullanıcı arayüzü geliştirdi. Ancak bu beklenen arayüz iyileştirmesi hiçbir zaman gelmedi. Bugün, 30 yıl sonra bile Biçimlendirme penceresi halen Windows 11’de kullanılıyor.
Peki bu aracın FAT birim formatının neden sadece 32 GB ile sınırlı olduğunu merak ediyor musunuz? Bildiğiniz gibi FAT, esasında 2TB'a kadar birimleri destekliyor ancak 1994’te Plummer’e göre 32 GB seçimi o yağmurlu sabahta alınmış keyfi bir karardı. Microsoft, modern sürümlerde eski arayüzleri revizyona soksa da diğer birçokları gibi Biçimlendirme aracı da henüz bundan nasibini almadı. Öte yandan bir geçici aracın 30 yıldır neden güncellenmediği ise belirsiz. Belki de “çalışıyorsa, dokunma” yaklaşımı benimsenmiştir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...