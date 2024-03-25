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    Microsoft’un 30 yıl boyunca güncellemeyi unuttuğu Windows özelliği

    Windows 11, üretken yapay zekaya açılan bir işletim sistemi olsa da aslında bünyesinde çok eskiye dayanan kullanıcı arayüzlerini barındırıyor. Bunlardan birisi de 30 yıllık “Biçimlendirme” özelliği.
    Windows'ta 30 yıldır kullanılan geçici çözüm: “Biçimlendirme” Tam Boyutta Gör
    Modern veya eski Windows sürümlerindeki Biçimlendirme iletişim kutusu mutlaka görmüş ve kullanmışsınızdır: Kapasite, dosya sistemi, ayırma birimi boyutu ve “Hızlı Biçimlendir” gibi seçeneklerin olduğu o dikdörtgen uzun pencere. Peki bu özelliğin ve kullanıcı arayüzünün neredeyse 30 yıllık bir “geçici” çözüm olduğunu biliyor muydunuz?

    Windows’ta unutulan Biçimlendirme aracı

    Sürücüyü biçimlendir iletişim kutusu, bundan yaklaşık 30 yıl önce, 1994 yılında yağmurlu bir günde yazılmıştı. Microsoft'ta eski bir geliştirici olan Dave Plummer, bu aracın ortaya çıkış hikayesini X’te kısa süre önce paylaştı. 1994 yılında Dave ve diğer yazılım mühendisleri Windows 95'ten NT'ye milyonlarca satırlık kodu taşımakla meşguldü. Bunlardan birisi de Biçimlendirme iletişim kutusu için bir kullanıcı arayüzüydü. Bunun için Plummer, bir kağıt parçasına bugün kullandığımız aracın taslağını oluşturdu.

    Plummer daha sonra zarif kullanıcı arayüzü gelene kadar “geçici bir çözüm” olarak Windows NT kod tabanına eklediği temel bir kullanıcı arayüzü geliştirdi. Ancak bu beklenen arayüz iyileştirmesi hiçbir zaman gelmedi. Bugün, 30 yıl sonra bile Biçimlendirme penceresi halen Windows 11’de kullanılıyor.

    Peki bu aracın FAT birim formatının neden sadece 32 GB ile sınırlı olduğunu merak ediyor musunuz? Bildiğiniz gibi FAT, esasında 2TB'a kadar birimleri destekliyor ancak 1994’te Plummer’e göre 32 GB seçimi o yağmurlu sabahta alınmış keyfi bir karardı. Microsoft, modern sürümlerde eski arayüzleri revizyona soksa da diğer birçokları gibi Biçimlendirme aracı da henüz bundan nasibini almadı. Öte yandan bir geçici aracın 30 yıldır neden güncellenmediği ise belirsiz. Belki de “çalışıyorsa, dokunma” yaklaşımı benimsenmiştir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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