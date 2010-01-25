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ViewSonic, Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarını gösterdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ViewSonic, Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarını gösterdi
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Son kullanıcılar arasında daha çok LCD monitörleriyle tanınan ViewSonic, ürün gamını genişletmak adına farklı segmentlere yönelik yeni ürünlerini göstermeye devam ediyor. Bir süre önce netbook dünyasına adım atan firma, önümüzdeki aylarda tablet bilgisayar pazarına da girebilir. Firmanın hazurladığı VTablet 101 isimli tablet bilgisayar teknik özellikleriyle birlikte gün ışığına çıktı. 8.9-inç ekrana sahip olan yeni model, Nvidia Tegra 2 platformunu kullanıyor. T20 kodlu Tegra 2 çipsetinin güç verdiği sistem, 1GHz'de çalşan ARM Cortex-A9 işlemcisiyle güçlü bir performans sergileyecek gibi görünüyor.

Tegra 2 platformu kapsamında sahip olduğu GeForce grafik işlemcisiyle hem 3D hızlandırma (örneğin Unreal Engine 3 tabanlı oyunları sorunsuzca oynatabiliyor) hem de yüksek tanımlı video oynatma yeteneğine sahip olacak tablet bilgisayara, işletim sistemi olarak Google Android eşlik ediyor. Ekran çözünürlüğü 1024 x 800 piksel olarak belirlenen ve tablet bilgisayarın diğer özellikleri arasında 4GB flash depolama, WiFi, Bluetooth, 3G ve görüntülü iletişim için ön kamera gibi detaylara da yer veriliyor. İlk etapta Çin pazarında sunulacak Tegra 2 tabanlı ViewSonic VTablet 101'in fiyatı 440$ civarında olacak.


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HAAltuntas 8 yıl
tasarım berbat. performans yorumu için denemek lazım.
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Bl00dyHell 8 yıl
Tasarımını hiç beğenmedim. Bir de yapmışken Android 3.2'li falan yapsalardı ya, tabletlerde 2.2 mi kaldı?
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talh4wk 9 yıl
tasarımını beğenmedim :s
haber için teşekkürler
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sahafiec 9 yıl
...
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