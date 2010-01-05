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Viliv'den ultra taşınabilir tablet bilgisayar çözümü: S10

9 yıl
6,3b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Viliv'den ultra taşınabilir tablet bilgisayar çözümü: S10
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Kore merkezli Yukyung Technologies içersinde yer alan ve mobil alandaki çözümleriyle bildiğimiz Viliv, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firma ultra taşınabilir bilgisayar çözümleri arasına son olarak S10'u ekledi.

Netbook ve tabletin buluşması diyebileceğimiz S10, gücünü Intel'in Atom ailesindeki 1.6 GHz'lık Z530 yada 2.0 GHz Z555'den alıyor ve 512MB bellek ile geliyor.. Çoklu dokunmatiğe duyarlı 10.1 inç boyutlu ekranında 1,366 x 768 piksel çözünürlük sağlayan bilgisayarda depolama alanı Solid State yani katı hal sürücüsünden sağlanırken; 802.11 b/g Wi-Fi, Bluetooth 2.0 +EDR gibi temel kablosuz bağlantılarının yanında opsiyonel olarak 3.Nesil iletişim ağına da destek veriliyor.

Microsoft Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen S10'un pil ömrü de kullanıcıları tatmin edecek seviyede gibi duruyor. Viliv, S10'un 10 saate kadar kesintisiz kullanılabileceğini yada 7 saate kadar kesintisiz video oynatabileceğini belirtiyor. Ürünün raflardaki yerini alacağı tarih ve tavsiye edilen satış fiyatıysa şimdilik bilinmiyor.


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sotoxs 9 yıl
tasarimini beğendim sade ve güzel, 512 artık tlf larda yok. buraya gelene kadar üst modeli de çıkar zaten
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TELESCOPE 9 yıl

sotoxs

tasarimini beğendim sade ve güzel, 512 artık tlf larda yok. buraya gelene kadar üst modeli de çıkar zaten



yani
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Mertcan. 9 yıl
Tasarımı şık olabilir fakat piyasadaki tablet pc'lerin hepsi şık haliyle , çok iyi satması için teknik özellikleri bakımından çok önde olması gerekir , aslında teknik açıdan gayet iyi bir ürün ama bakalım satış rakamları nasıl olacak.
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arel.gr 9 yıl
mrb.bu urunde bir cok benzerleri gibi raflarda yerini baskalarina dewreder ve unutulur gider..
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