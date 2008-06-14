VisionTek Radeon HD 4850 ve test sonuçları ortaya çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD-ATi'nin Haziran ayının son haftası içerisinde duyurmayı planladığı Radeon HD 4800 serisiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Firmanın özellik fiyat ve performans seviyesi ile şimdiden kullanıcılar arrasında merak uyandırmaya başladığı Radeon HD 4850'nin referans modeline ilişkin yeni test sonuçları arka arkaya görünmeye başladı. 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV770 Pro gpu'sunu kullanan kart 256-bit bellek veri yoluna ve 512MB GDDR3 belleğe sahip. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteğinin yanı sıra Crossfire X ve yüksek tanımlı videolar için geliştirilmiş UVD teknolojisi ile donanımsal hızlandırma da yapabilen HD 4850'nin ay sonu itibariyle ülkemiz pazarında eğer fiyatlarda son dakika değişikliği olmaz ise 229$+KDV seviyesindens satışa sunulması bekleniyor. Şimdi dilerseniz VisionTek firmasını referans tasarımı esas alan HD 4850 modeline yakından bakalım.
Test sistemi: 4GHz'de çalışan Core 2 Extreme QX9650, CAS5 zamanlamalarıyla 960MHz'de çalışan 4GB Patriot bellek ve DFI X38 anakart. VisionTek Radeon HD 4850 modelinin referans hızlarda yani 625MHz gpu ve 200MHz bellek saat hızlarına sahip olduğunu da belirtelim. Son not olarak skorların muhtemelen Beta sürücüler ile alındığını, kartların lansmanı ile birlikte yeni sürücülerin de kullanıma sunulabileceğini hatırlatalım. Not: FX ibaresi bana ait değildir. Detay inceleme ve ürün hakkında bilgi için; http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=191096 http://fxvideocards.com/VisionTek-Radeon-HD-4850-p-16381.html
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kart güzele benziyor , dh testlerini bekliyoruz merakla..
eline saglık FX57 hocam
Mesut Abi'miz bu işe bir atsın
Sawyer saçlarıyla incelesin bir güzel, izleyelim, öğrenelim
ilahi hocam sende güldürdün bizleri buarada sonuçlar beklendiği gibi.neresi garip geldi?