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VisionTek Radeon HD 4850 ve test sonuçları ortaya çıktı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
36,3b
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122
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin Haziran ayının son haftası içerisinde duyurmayı planladığı Radeon HD 4800 serisiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Firmanın özellik fiyat ve performans seviyesi ile şimdiden kullanıcılar arrasında merak uyandırmaya başladığı Radeon HD 4850'nin referans modeline ilişkin yeni test sonuçları arka arkaya görünmeye başladı. 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV770 Pro gpu'sunu kullanan kart 256-bit bellek veri yoluna ve 512MB GDDR3 belleğe sahip. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteğinin yanı sıra Crossfire X ve yüksek tanımlı videolar için geliştirilmiş UVD teknolojisi ile donanımsal hızlandırma da yapabilen HD 4850'nin ay sonu itibariyle ülkemiz pazarında eğer fiyatlarda son dakika değişikliği olmaz ise 229$+KDV seviyesindens satışa sunulması bekleniyor. Şimdi dilerseniz VisionTek firmasını referans tasarımı esas alan HD 4850 modeline yakından bakalım. Test sistemi: 4GHz'de çalışan Core 2 Extreme QX9650, CAS5 zamanlamalarıyla 960MHz'de çalışan 4GB Patriot bellek ve DFI X38 anakart. VisionTek Radeon HD 4850 modelinin referans hızlarda yani 625MHz gpu ve 200MHz bellek saat hızlarına sahip olduğunu da belirtelim. Son not olarak skorların muhtemelen Beta sürücüler ile alındığını, kartların lansmanı ile birlikte yeni sürücülerin de kullanıma sunulabileceğini hatırlatalım. Not: FX ibaresi bana ait değildir. Detay inceleme ve ürün hakkında bilgi için; http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=191096 http://fxvideocards.com/VisionTek-Radeon-HD-4850-p-16381.html
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Chris Brown 11 yıl
cidden sen koymadınmı hocam o FX i


kart güzele benziyor , dh testlerini bekliyoruz merakla..

eline saglık FX57 hocam
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hellmare 11 yıl
Artık spekülosyon istemiyoruz.DH nin test sonuçlarını bekleyeceğiz.
Mesut Abi'miz bu işe bir atsın
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dIsAstEr 11 yıl

Orjinalden alıntı: hellmare

Artık spekülosyon istemiyoruz.DH nin test sonuçlarını bekleyeceğiz.
Mesut Abi'miz bu işe bir atsın



Sawyer saçlarıyla incelesin bir güzel, izleyelim, öğrenelim
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lapry 11 yıl

Orjinalden alıntı: fx57


Not: FX ibaresi bana ait değildir.


ilahi hocam sende güldürdün bizleri
buarada sonuçlar beklendiği gibi.neresi garip geldi?
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omerf 11 yıl
Ben elimdeki kartla aynı işlemci skoruyla 14650 aldım açıkcası biraz hayal kırıklığına uğradım diyebilirim..%40-50 hızlı olmasını bekliyordum en azından ortalıkda dolaşan testler bunu söylüyordu bakalım belki oyunlarda sonuçlar farklı çıkar.
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Toucan 11 yıl
3dmarkdan baska birseyler de gorsek
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SoldieR_TR 11 yıl
3D mark skoru yerine birde oyundaki performansını görmek lazım.
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_Dominic_Toretto_ 11 yıl
Skorlar güzel
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