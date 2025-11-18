Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo Reno 15 ve 15 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

    Oppo, Çin'de Reno serisinin yeni modellerini resmen tanıttı. Reno 15 ve Reno 15 Pro isimli iki model, önceki nesle kıyasla çeşitli iyileştirmeler ve yükseltmeler sunuyor. İşte özellikler ve fiyatlar.

    Oppo Reno 15 ve 15 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Oppo, Çin'de Reno serisinin yeni modellerini resmen tanıttı. Reno 15 ve Reno 15 Pro isimli iki model, önceki nesle kıyasla çeşitli iyileştirmeler ve yükseltmeler sunuyor. Her iki model de tasarım ve özellikler açısından büyük ölçüde benziyor, temel olarak ekran boyutlarıyla birbirinden ayrılıyor.

    Oppo Reno 15 serisi neler sunuyor?

    Oppo Reno 15 serisi, düz bir arka yüzey, metal çerçeve ve iPhone 16 Pro’yu andıran üç sensörden oluşan bir kamera modülüyle geliyor. Oppo, telefonlarda Nano Ice Crystal ısı dağıtma teknolojisini sunuyor ve IP66 + IP68 + IP69 sertifikalarıyla dayanıklılığa da önem veriyor. Ayrıca her iki cihazın arka camında holografik litografi yöntemi kullanılmış; bu sayede ışığa göre değişen parlaklık ve desenler elde edilmiş. Reno 15 Pro bu özel cam tasarımına tek bir seçenekle sahipken, Reno 15 modelinde Starlight ve Aurora Blue isimli iki varyant bulunuyor. 

    Oppo Reno 15 ve 15 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör

    Oppo Reno 15 ve 15 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Ön tarafa geçtiğimizde, Reno 15’in 6.32 inç düz OLED ekran taşıdığı görülüyor. Bu panel; 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 3840Hz PWM karartma, Crystal Shield Glass koruma ve 3600 nit’e kadar ulaşılan tepe parlaklığı sunuyor.

    Reno 15 Pro ise benzer özelliklere sahip ancak daha büyük 6.78 inç OLED bir panele sahip. Ancak burada 1-120 Hz aralığında değişken yenileme hızı ve 2160Hz seviyesinde daha düşük bir PWM karartma desteği bulunuyor.

    Donanım kısmında iki model de MediaTek’in Dimensity 8450 işlemcisinden güç alıyor. Buna 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1TB’a kadar UFS 3.1 depolama eşlik ediyor. 8 mm’den ince gövdelere rağmen Reno 15 serisi oldukça büyük batarya kapasiteleri sunuyor.

    Reno 15, 6.200 mAh kapasiteli batarya ve 80 W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Reno 15 Pro ise daha da büyük 6.500 mAh bir pile sahip ve 80W kablolu şarja ek olarak 50 W kablosuz şarj desteği sunuyor. Stereo hoparlörler, ekran içi parmak izi okuyucu, IR blaster, Bluetooth 5.4, WiFi 6 ve Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzü diğer dikkat çeken özellikler arasında.

    Oppo Reno 15 ve 15 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında Oppo, Reno 15 serisini 200 MP’lik bir ana sensörle donatmış. Bu ana kamera 1/1.56 inç boyutunda, f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve OIS ile destekleniyor. Ana kameraya ek olarak 50 MP ultra geniş açı sensörü ve 3.5x optik yakınlaştırmalı, OIS destekli 50 MP periskop telefoto kamera bulunuyor. Her iki modelde de 4K 60fps video kaydı ve önde 50MP selfie kamerası mevcut.

    Renk seçeneklerine baktığımızda, Reno 15’in Starlight, Aurora Blue ve Canelé Brown olmak üzere üç renkle geldiği; Reno 15 Pro’nun ise Starlight, Honey Gold ve Canelé Brown varyantlarında sunulduğu görülüyor. 21 Kasım'da Çin'de satışa çıkacak olan telefonların fiyatlandırmaları ise şöyle:

    Oppo Reno 15 fiyatı

    • 12GB + 256GB: 422 dolar
    • 12GB + 512GB: 464 dolar
    • 16GB + 256GB: 464 dolar
    • 16GB + 512GB: 506 dolar
    • 16GB + 1TB: 563 dolar

    Oppo Reno 15 Pro fiyatı

    • 12GB + 256GB: 521 dolar
    • 12GB + 512GB: 563 dolar
    • 16GB + 512GB: 605 dolar
    • 16GB + 1TB: 675 dolar

    Oppo Reno 15 özellikleri 

    • Ekran: 6.32 inç AMOLED, 1216 x 2640, 120Hz, 3600 nit tepe parlaklık, HDR10+
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 8450 (4 nm)
    • Bellek: 12 GB, 16 GB RAM
    • Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB, UFS 3.1
    • Arka kamera: 200 MP (ana, OIS) + 50 MP (3.5x telefoto, OIS) + 50 MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50 MP
    • Batarya: 6.200 mAh, 80 W kablolu şarj
    • Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
    • Yazılım: Android 16, ColorOS 16
    • Boyut ve ağırlık: 151.2 × 72.4 × 8 mm, 187 g
    • Diğer: IP68 / IP69 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler

     Oppo Reno 15 Pro özellikleri 

    • Ekran: 6.32 inç AMOLED, 1272 x 2772, 120Hz, 3600 nit tepe parlaklık, HDR10+
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 8450 (4 nm)
    • Bellek: 12 GB, 16 GB RAM
    • Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB, UFS 3.1
    • Arka kamera: 200 MP (ana, OIS) + 50 MP (3.5x telefoto, OIS) + 50 MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50 MP
    • Batarya: 6.200 mAh, 80 W kablolu, 50 W kablosuz şarj
    • Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
    • Yazılım: Android 16, ColorOS 16
    • Boyut ve ağırlık: 161.2 × 76.5 × 7.7 mm, 205 g
    • Diğer: IP68 / IP69 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    adobe crack cezası ybs atama puanları huawei - eg8247w modem 3008 1.2 puretech direksiyon sınavında kaç stop hakkı var

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G10
    HP 255 G10
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum