Oppo Reno 15 ve 15 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Tam Boyutta Gör Oppo, Çin'de Reno serisinin yeni modellerini resmen tanıttı. Reno 15 ve Reno 15 Pro isimli iki model, önceki nesle kıyasla çeşitli iyileştirmeler ve yükseltmeler sunuyor. Her iki model de tasarım ve özellikler açısından büyük ölçüde benziyor, temel olarak ekran boyutlarıyla birbirinden ayrılıyor.

Oppo Reno 15 serisi neler sunuyor?

Oppo Reno 15 serisi, düz bir arka yüzey, metal çerçeve ve iPhone 16 Pro’yu andıran üç sensörden oluşan bir kamera modülüyle geliyor. Oppo, telefonlarda Nano Ice Crystal ısı dağıtma teknolojisini sunuyor ve IP66 + IP68 + IP69 sertifikalarıyla dayanıklılığa da önem veriyor. Ayrıca her iki cihazın arka camında holografik litografi yöntemi kullanılmış; bu sayede ışığa göre değişen parlaklık ve desenler elde edilmiş. Reno 15 Pro bu özel cam tasarımına tek bir seçenekle sahipken, Reno 15 modelinde Starlight ve Aurora Blue isimli iki varyant bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör Ön tarafa geçtiğimizde, Reno 15’in 6.32 inç düz OLED ekran taşıdığı görülüyor. Bu panel; 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 3840Hz PWM karartma, Crystal Shield Glass koruma ve 3600 nit’e kadar ulaşılan tepe parlaklığı sunuyor.

Reno 15 Pro ise benzer özelliklere sahip ancak daha büyük 6.78 inç OLED bir panele sahip. Ancak burada 1-120 Hz aralığında değişken yenileme hızı ve 2160Hz seviyesinde daha düşük bir PWM karartma desteği bulunuyor.

Donanım kısmında iki model de MediaTek’in Dimensity 8450 işlemcisinden güç alıyor. Buna 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1TB’a kadar UFS 3.1 depolama eşlik ediyor. 8 mm’den ince gövdelere rağmen Reno 15 serisi oldukça büyük batarya kapasiteleri sunuyor.

Reno 15, 6.200 mAh kapasiteli batarya ve 80 W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Reno 15 Pro ise daha da büyük 6.500 mAh bir pile sahip ve 80W kablolu şarja ek olarak 50 W kablosuz şarj desteği sunuyor. Stereo hoparlörler, ekran içi parmak izi okuyucu, IR blaster, Bluetooth 5.4, WiFi 6 ve Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzü diğer dikkat çeken özellikler arasında.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında Oppo, Reno 15 serisini 200 MP’lik bir ana sensörle donatmış. Bu ana kamera 1/1.56 inç boyutunda, f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve OIS ile destekleniyor. Ana kameraya ek olarak 50 MP ultra geniş açı sensörü ve 3.5x optik yakınlaştırmalı, OIS destekli 50 MP periskop telefoto kamera bulunuyor. Her iki modelde de 4K 60fps video kaydı ve önde 50MP selfie kamerası mevcut.

Renk seçeneklerine baktığımızda, Reno 15’in Starlight, Aurora Blue ve Canelé Brown olmak üzere üç renkle geldiği; Reno 15 Pro’nun ise Starlight, Honey Gold ve Canelé Brown varyantlarında sunulduğu görülüyor. 21 Kasım'da Çin'de satışa çıkacak olan telefonların fiyatlandırmaları ise şöyle:

Oppo Reno 15 fiyatı

12GB + 256GB: 422 dolar

12GB + 512GB: 464 dolar

16GB + 256GB: 464 dolar

16GB + 512GB: 506 dolar

16GB + 1TB: 563 dolar

Oppo Reno 15 Pro fiyatı

12GB + 256GB: 521 dolar

12GB + 512GB: 563 dolar

16GB + 512GB: 605 dolar

16GB + 1TB: 675 dolar

Oppo Reno 15 özellikleri

Ekran: 6.32 inç AMOLED, 1216 x 2640, 120Hz, 3600 nit tepe parlaklık, HDR10+

6.32 inç AMOLED, 1216 x 2640, 120Hz, 3600 nit tepe parlaklık, HDR10+ İşlemci: Mediatek Dimensity 8450 (4 nm)

Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) Bellek: 12 GB, 16 GB RAM

12 GB, 16 GB RAM Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB, UFS 3.1

256 GB, 512 GB, 1 TB, UFS 3.1 Arka kamera: 200 MP (ana, OIS) + 50 MP (3.5x telefoto, OIS) + 50 MP (ultra geniş)

200 MP (ana, OIS) + 50 MP (3.5x telefoto, OIS) + 50 MP (ultra geniş) Ön kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.200 mAh, 80 W kablolu şarj

6.200 mAh, 80 W kablolu şarj Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi Yazılım: Android 16, ColorOS 16

Android 16, ColorOS 16 Boyut ve ağırlık: 151.2 × 72.4 × 8 mm, 187 g

151.2 × 72.4 × 8 mm, 187 g Diğer: IP68 / IP69 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler

Oppo Reno 15 Pro özellikleri

Ekran: 6.32 inç AMOLED, 1272 x 2772, 120Hz, 3600 nit tepe parlaklık, HDR10+

6.32 inç AMOLED, 1272 x 2772, 120Hz, 3600 nit tepe parlaklık, HDR10+ İşlemci: Mediatek Dimensity 8450 (4 nm)

Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) Bellek: 12 GB, 16 GB RAM

12 GB, 16 GB RAM Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB, UFS 3.1

256 GB, 512 GB, 1 TB, UFS 3.1 Arka kamera: 200 MP (ana, OIS) + 50 MP (3.5x telefoto, OIS) + 50 MP (ultra geniş)

200 MP (ana, OIS) + 50 MP (3.5x telefoto, OIS) + 50 MP (ultra geniş) Ön kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.200 mAh, 80 W kablolu, 50 W kablosuz şarj

6.200 mAh, 80 W kablolu, 50 W kablosuz şarj Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi Yazılım: Android 16, ColorOS 16

Android 16, ColorOS 16 Boyut ve ağırlık: 161.2 × 76.5 × 7.7 mm, 205 g

161.2 × 76.5 × 7.7 mm, 205 g Diğer: IP68 / IP69 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler

