Oppo Reno 15 ve 15 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Oppo Reno 15 serisi neler sunuyor?
Oppo Reno 15 serisi, düz bir arka yüzey, metal çerçeve ve iPhone 16 Pro’yu andıran üç sensörden oluşan bir kamera modülüyle geliyor. Oppo, telefonlarda Nano Ice Crystal ısı dağıtma teknolojisini sunuyor ve IP66 + IP68 + IP69 sertifikalarıyla dayanıklılığa da önem veriyor. Ayrıca her iki cihazın arka camında holografik litografi yöntemi kullanılmış; bu sayede ışığa göre değişen parlaklık ve desenler elde edilmiş. Reno 15 Pro bu özel cam tasarımına tek bir seçenekle sahipken, Reno 15 modelinde Starlight ve Aurora Blue isimli iki varyant bulunuyor.
Reno 15 Pro ise benzer özelliklere sahip ancak daha büyük 6.78 inç OLED bir panele sahip. Ancak burada 1-120 Hz aralığında değişken yenileme hızı ve 2160Hz seviyesinde daha düşük bir PWM karartma desteği bulunuyor.
Donanım kısmında iki model de MediaTek’in Dimensity 8450 işlemcisinden güç alıyor. Buna 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1TB’a kadar UFS 3.1 depolama eşlik ediyor. 8 mm’den ince gövdelere rağmen Reno 15 serisi oldukça büyük batarya kapasiteleri sunuyor.
Reno 15, 6.200 mAh kapasiteli batarya ve 80 W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Reno 15 Pro ise daha da büyük 6.500 mAh bir pile sahip ve 80W kablolu şarja ek olarak 50 W kablosuz şarj desteği sunuyor. Stereo hoparlörler, ekran içi parmak izi okuyucu, IR blaster, Bluetooth 5.4, WiFi 6 ve Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzü diğer dikkat çeken özellikler arasında.
Renk seçeneklerine baktığımızda, Reno 15’in Starlight, Aurora Blue ve Canelé Brown olmak üzere üç renkle geldiği; Reno 15 Pro’nun ise Starlight, Honey Gold ve Canelé Brown varyantlarında sunulduğu görülüyor. 21 Kasım'da Çin'de satışa çıkacak olan telefonların fiyatlandırmaları ise şöyle:
Oppo Reno 15 fiyatı
- 12GB + 256GB: 422 dolar
- 12GB + 512GB: 464 dolar
- 16GB + 256GB: 464 dolar
- 16GB + 512GB: 506 dolar
- 16GB + 1TB: 563 dolar
Oppo Reno 15 Pro fiyatı
- 12GB + 256GB: 521 dolar
- 12GB + 512GB: 563 dolar
- 16GB + 512GB: 605 dolar
- 16GB + 1TB: 675 dolar
Oppo Reno 15 özellikleri
- Ekran: 6.32 inç AMOLED, 1216 x 2640, 120Hz, 3600 nit tepe parlaklık, HDR10+
- İşlemci: Mediatek Dimensity 8450 (4 nm)
- Bellek: 12 GB, 16 GB RAM
- Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB, UFS 3.1
- Arka kamera: 200 MP (ana, OIS) + 50 MP (3.5x telefoto, OIS) + 50 MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 50 MP
- Batarya: 6.200 mAh, 80 W kablolu şarj
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
- Yazılım: Android 16, ColorOS 16
- Boyut ve ağırlık: 151.2 × 72.4 × 8 mm, 187 g
- Diğer: IP68 / IP69 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler
Oppo Reno 15 Pro özellikleri
- Ekran: 6.32 inç AMOLED, 1272 x 2772, 120Hz, 3600 nit tepe parlaklık, HDR10+
- İşlemci: Mediatek Dimensity 8450 (4 nm)
- Bellek: 12 GB, 16 GB RAM
- Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB, UFS 3.1
- Arka kamera: 200 MP (ana, OIS) + 50 MP (3.5x telefoto, OIS) + 50 MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 50 MP
- Batarya: 6.200 mAh, 80 W kablolu, 50 W kablosuz şarj
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
- Yazılım: Android 16, ColorOS 16
- Boyut ve ağırlık: 161.2 × 76.5 × 7.7 mm, 205 g
- Diğer: IP68 / IP69 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler