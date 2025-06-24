Poco F7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Poco F7, CNC'de işlenmiş alüminyum çerçeveler ve cam arka panel ile üst sınıf gövde hissiyatı sunuyor. Arka tarafta hap şeklindeki adanın içerisinde çift kamera modülü yer alıyor. Ön tarafta ise ince çerçeveler ve delikli kamera tasarımı dikkatleri çekiyor.
Qualcom'un Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden güç alan telefon, 12GB RAM ile 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleri sunuyor. Güçlü işlemciyi soğutmak için 6000mm² 3D Çift Kanallı IceLoop Sistemi de telefonda yer alıyor. Bu sistemin, Poco telefonlardaki en büyük soğutma sistemi olduğu belirtiliyor.
6500 mAh kapasiteli bataryasıyla pil ömrü konusunda da iddialı olan telefon, 90 W kablolu şarj özelliğiyle 30 dakikada %80 seviyesine şarj olabiliyor. Poco F7'nin Hindistan varyantı ise 7550 mAh kapasiteli daha büyük batarya ile geliyor.
Poco F7 Türkiye fiyatı
Siyah, beyaz ve Snapdragon temalı özel Cyber Silver renkleriyle gelen Poco F7'nin 12GB / 256GB versiyonu 27.999 TL (erken alım 24.999 TL), 12GB / 512GB versiyonu ise 31.999 TL (erken alım 28.999 TL) fiyattan Türkiye'de satışa sunulmuş durumda.
Poco F7 özellikleri
- Ekran: 6,83 inç, AMOLED, 1280 x 2772 piksel, 120 Hz, 3200 nit parlaklık, Dolby Vision, HDR10+
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm)
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB, 512 GB UFS 4.1
- Arka kamera: 50 MP, f/1.5 ana kamera + 8 MP, f/2.2 ultra geniş açı kamera
- Ön kamera: 20 MP, f/2.2
- Pil: 65000 mAh, 90W hızlı şarj, 22.5W ters şarj
- İşletim sistemi: Android 15, HyperOS 2
- Boyutlar ve ağırlık: 163.1 mm x 77.9 mm x 8.2 mm, 215.7 gr
- Bağlantı ve diğer: IP68, Bluetooth 6.0, 5G, Wi-Fi 7, kızılötesi bağlantı, NFC, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlörler