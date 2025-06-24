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    Poco F7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

    Xiaomi'nin alt markası Poco, orta segmente hitap eden yeni modeli Poco F7'yi tanıttı. Güçlü bataryası ve işlemcisiyle dikkatleri üzerine çeken telefonunun fiyatı ve özellikleri neler?

    Poco F7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markası Poco, Pro ve Ultra'dan sonra temel F7 modelini de tanıtarak seriyi tamamladı. Güçlü işlemcisi ve bataryası ile dikkatleri üzerine çeken Poco F7 neler sunuyor bir göz atalım.

    Poco F7, CNC'de işlenmiş alüminyum çerçeveler ve cam arka panel ile üst sınıf gövde hissiyatı sunuyor. Arka tarafta hap şeklindeki adanın içerisinde çift kamera modülü yer alıyor. Ön tarafta ise ince çerçeveler ve delikli kamera tasarımı dikkatleri çekiyor.

    Poco F7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Poco F7, selefinden daha büyük olan 6,83 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla geliyor. 3200 nite kadar parlaklığa çıkabilen ekran, 120 Hz yenileme hızı 3840 Hz yüksek karartma frekansı, Dolby Vision ve HDR10+ gibi gelişmiş özellikleri barındırıyor.

    Qualcom'un Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden güç alan telefon, 12GB RAM ile 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleri sunuyor. Güçlü işlemciyi soğutmak için 6000mm² 3D Çift Kanallı IceLoop Sistemi de telefonda yer alıyor. Bu sistemin, Poco telefonlardaki en büyük soğutma sistemi olduğu belirtiliyor.

    Poco F7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Poco F7'nin arka tararfında çift lensten oluşan kamera kurulumu yer alıyor. Sony IMX882 sensöre sahip OIS destekli 50 MP ana kameraya, 8 MP ultra geniş açı kamera eşlik ediyor.

    6500 mAh kapasiteli bataryasıyla pil ömrü konusunda da iddialı olan telefon, 90 W kablolu şarj özelliğiyle 30 dakikada %80 seviyesine şarj olabiliyor. Poco F7'nin Hindistan varyantı ise 7550 mAh kapasiteli daha büyük batarya ile geliyor.

    Poco F7 Türkiye fiyatı

    Siyah, beyaz ve Snapdragon temalı özel Cyber Silver renkleriyle gelen Poco F7'nin 12GB / 256GB versiyonu 27.999 TL (erken alım 24.999 TL), 12GB / 512GB versiyonu ise 31.999 TL (erken alım 28.999 TL) fiyattan Türkiye'de satışa sunulmuş durumda.

    Poco F7 özellikleri

    • Ekran: 6,83 inç, AMOLED, 1280 x 2772 piksel, 120 Hz, 3200 nit parlaklık, Dolby Vision, HDR10+
    • İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm)
    • RAM: 12 GB
    • Depolama: 256 GB, 512 GB UFS 4.1
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.5 ana kamera + 8 MP, f/2.2 ultra geniş açı kamera
    • Ön kamera: 20 MP, f/2.2
    • Pil: 65000 mAh, 90W hızlı şarj, 22.5W ters şarj
    • İşletim sistemi: Android 15, HyperOS 2
    • Boyutlar ve ağırlık: 163.1 mm x 77.9 mm x 8.2 mm, 215.7 gr
    • Bağlantı ve diğer: IP68, Bluetooth 6.0, 5G, Wi-Fi 7, kızılötesi bağlantı, NFC, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlörler
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