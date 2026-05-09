Vivo S60 serisi, premium özellikleri daha uygun segmente taşıyabilir

Tam Boyutta Gör Çinli akıllı telefon üreticileri, 2026’nın ikinci yarısına yaklaşılırken orta-üst segmentte rekabeti yeniden şekillendirecek modeller üzerinde çalışıyor. Son sızıntılara göre Vivo S60 serisi, büyük batarya kapasitesi, gelişmiş kamera sistemi ve amiral gemisi seviyesine yaklaşan donanımıyla bu yarışın önemli oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor.

Vivo S60, kamera ve batarya tarafında yeni bir denge kurabilir

Yeni sızıntılar, Vivo S60’ın ekran boyutu açısından standart modele daha yakın konumlandırılacağını gösteriyor. Buna göre cihazda 6,59 inç büyüklüğünde, 1,5K çözünürlük sunan ve merkezde konumlandırılmış ön kamera tasarımına sahip bir panel kullanılacak.

Ortaya çıkan bilgiler, Vivo S60’ın yalnızca tasarım tarafında değil, donanım mimarisinde de önemli değişiklikler taşıyacağını gösteriyor. Özellikle büyük yatay kamera modülü, son dönemde premium cihazlarda sık görülmeye başlayan kamera çubuğu tasarım anlayışını devam ettiriyor. Sızıntıya göreyse modelde Sony IMX8 serisi orta boy bir periskop telefoto sensör yer alacak. Bu da Vivo’nun yakınlaştırma performansını yalnızca yazılım desteğiyle değil, doğrudan donanım yatırımıyla geliştirmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Cihazın performans tarafında Snapdragon 8s serisi bir işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Qualcomm’un 8s markalaması, tam amiral gemisi seviyesinin biraz altında konumlanan ancak günlük kullanım ve oyun performansı açısından üst segment deneyime oldukça yakın çözümleri temsil ediyor. Özellikle 1,5K çözünürlüklü ekran ile yüksek yenileme hızının birlikte kullanılması durumunda, işlemci optimizasyonu pil ömrü açısından kritik rol oynayacak.

Batarya kapasitesi tarafında ortaya çıkan detaylar ise dikkat çekici seviyede. Sızıntıya göre Vivo S60 yaklaşık 7.000 mAh kapasitesinde bir pil ile gelebilir. Üstelik cihazın 90W hızlı şarj desteği sunacağı iddiası, yüksek kapasitenin şarj süresi dezavantajını azaltmayı hedeflediğini gösteriyor.

Raporlarda IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacak cihazın dikkat çekici pembe renk seçeneğiyle gelebileceği ve popüler bir Çin anime markasıyla özel iş birliği planlandığı belirtiliyor. Ayrıca seriye kompakt yapıda bir Vivo S60 Pro Mini modelinin eşlik etmesi de gündemde. Önceki nesilde yer alan S50 Pro Mini’nin bazı pazarlarda Vivo X300 FE adıyla yeniden markalandığı iddiaları düşünüldüğünde, benzer stratejinin yeni nesilde de sürdürülmesi olası görünüyor. Eğer bu plan devam ederse S60 Pro Mini’nin küresel pazarda Vivo X500 FE adıyla konumlandırılması sektör açısından sürpriz olmayacaktır.

