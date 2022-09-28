Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta: Minecraft

Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta ismi ile başladığımız bu yeni seride sizlere PC Game Pass'ten oyunlar seçip çeşitli oyunlar göstereceğiz. Bu haftanın konuğu Minecraft.

Geçtiğimiz hafta başladığımız Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta serisinin üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu seride Vodafone'un FreeZone'lulara sunduğu yeni kampanyayı sizlere detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyoruz.

Bu haftaki bölümümüzde ise konuğumuz Minecraft. Oyun dünyasının en çok satan oyunlarından biri olan Minecraft da Game Pass'e dahil oyunlardan birisi. Artık bu oyunu duymayan yoktur ancak sizlere yine de göstermek istedik çünkü gözardı edilemeyecek bir oyun. Vodafone FreeZone'un PC Game Pass kampanyası için detaylı bilgiye ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Vodafone FreeZone PC Game Pass kampanyası

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