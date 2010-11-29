Vodafone'dan Iphone Kullanıcılarına Kahve Keyfi

En ileri mobil iletişim teknolojilerini hizmete sunarken, farklı sektörlerden önde gelen kuruluşlarla işbirliği yaparak abonelerine avantajlar sağlayan Vodafone, Gloria Jeans ile yeni bir kampanya başlatıyor. "Etrafımda Ne Var?" uygulamasını kullanan Vodafone iPhone kullanıcılarının Gloria Jeans mağazalarında içtikleri Orta Boy Filtre Kahveyi Vodafone hediye edecek.

Mobil iletişimin global lideriVodafone farklı sektörlerin önde gelen kuruluşlarıyla işbirliği yaparak abonelerine avantajlar sağlamaya devam ediyor. İşbirlikleri ile yarattığı sinerjiyi kullanıcılara yansıtan Vodafone, kahve severlerin favori markalarından olan Gloria Jeans ile yeni bir kampanyaya imza attı. Bu kampanya Vodafone iPhone kullanıcılarına Gloria Jeans mağazalarında ücretsiz "Orta Boy Filtre Kahve" içme olanağı sağlıyor.

15 Kasım 2010 Pazartesi günü başlayan bu kampanyadan yararlanmak isteyen iPhone kullanıcılarının, "Etrafımda Ne Var?" uygulamasını kullanmaları gerekiyor. Bunu yapan kullanıcılar kendilerine iletilen kodu Gloria Jeans yetkilisine gösterdiklerinde filtre kahvelerini Vodafone'dan hediye olarak alabilecekler. Kampanya kapsamında bir abone günde en fazla 2 hediye filtre kahve kazanabiliyor.

Etrafınızda ne olduğunu merak ediyorsanız yanıt Vodafone'da!

Lokasyon bazlı "Etrafımda Ne Var?" uygulaması kullanıcılara önemli avantajlar sağlıyor. Bu hizmet sayesinde en yakın ATM'yi, restoranı ya da eczaneyi bulmak mümkün oluyor. "Etrafımda Ne Var?" servisi sayesinde bulunulan yere en yakın hizmet noktaları kolayca öğreniliyor.

Bu hizmet kapsamında eczane, otopark, taksi, hastane, cami, ATM, benzin, durak, eğlence, alışveriş, gezi, metro, yemek, sağlık, kısacası aranılan her şeyin bilgisine ulaşmak mümkün.

Örneğin en yakın eczane aranıyorsa, hemen ECZANE yazıp 7777'ye mesaj atmak yeterli oluyor. En yakın eczanelerin bilgileri derhal cep telefonuna geliyor. SMS içerisinde yer alan linki tıklayarak aradığınız yeri harita üzerinde görüntüleyebilirsiniz.

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