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    Toyota ve IVECO'dan 900 km menzilli hidrojenli tır

    Scania iş birliğinin ardından Toyota, şimdi de IVECO ile el sıkıştı. AB destekli EMPOWER projesi kapsamında geliştirilen IVECO S-eWay Fuel Cell, 900 km menziliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

    Toyota ve IVECO'dan 900 km menzilli hidrojenli tır Tam Boyutta Gör
    Toyota, hidrojen yakıt hücresi teknolojisini ağır ticari pazarında yaygınlaştırma hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Kısa süre önce Scania ile iş birliğini duyuran marka, şimdi de İtalyan üretici IVECO ile güçlerini birleştirdiğini açıkladı.

    Avrupa Birliği tarafından finanse edilen EMPOWER projesi çatısı altında yürütülen ortaklıkla, ağır hizmet sınıfı yeni nesil bir hidrojenli tır geliştiriliyor. Projenin meyvesi olan IVECO S-eWay Fuel Cell, bünyesinde Toyota’nın 300 kW güç üreten üçüncü nesil yakıt hücresi sistemini barındıracak.

    900 kilometre menzil ve 25 bini aşan çalışma ömrü!

    İki devin ortak mühendisliğiyle yükselen IVECO S-eWay Fuel Cell, kağıt üstündeki iddialı performans verileriyle dikkat çekiyor. Araç, tek depoyla 900 kilometrenin üzerinde kesintisiz mesafe katedebilecek. Yakıt hücresi sisteminin dayanıklılık hedefi 25.000 çalışma saatinin (1.500.000 - 2.000.000 km) üzeri olarak belirlendi.

    Bosch yakıt hücrelerinin kullanıldığı ilk nesil H2Haul projesine göre yeni model; kayda değer oranda hafifletildi, mimarisi sadeleştirildi ve optimize edilen enerji yönetimi sayesinde yarı yarıya daha küçük bir bataryaya ihtiyaç duyar hale getirildi.

    Toyota, Avrupa ticari pazarında kısa sürede üst üste kritik ortaklıklara imza attı. Eylül başında Scania ile 40 adet hidrojenli tırın saha testleri için anlaşan marka; Sinotruk, VDL Group ve Daimler Truck-Volvo Group ortaklığı olan Cellcentric ile yürüttüğü iş birlikleriyle hidrojen ekosistemindeki ağırlığını iyice hissettiriyor.

    IVECO S-eWay Fuel Cell modelinin ilk doğrulama ve saha testleri 2026’nın son çeyreğinde başlayacak. Aracın ilk halka açık yol testleri ise 2027’nin ilk yarısında gerçekleştirilerek kitlesel üretime giden yolda veri toplanacak.

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