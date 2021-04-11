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    Vura vura yönü söylüyor “HyperX Cloud II Wireless incelemesi“

    11 Nisan 2021, 20:00
    6,8b
    1
    Donanım Haber
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Burak Şolt
    Video Editörü
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    Bu videoda HyperX Cloud II Wireless oyuncu kulaklığını inceliyoruz. Siyah-kırmızı temalı tasarımını ve metal iskelet üzerine kurulu yapısını değerlendiriyor, oyun performansını, her şeyini sınıyoruz.

    Bu videoda HyperX Cloud II Wireless oyuncu kulaklığını inceliyoruz. Siyah-kırmızı temalı tasarımını ve metal iskelet üzerine kurulu yapısını değerlendiriyor, oyun performansını, her şeyini sınıyoruz.

    HyperX Cloud II Wireless'ın resmi sitesine gitmek için; https://www.hyperxgaming.com/tr/headsets/cloud-gaming-headset?partnum=KHX-HSCP-RD



    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    İ izleyici7 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Xpgprecog başka kulaklık tanımam düşman osursa duyuluyor
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    ti7800 (Eddie Morra) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ateş ediyor... :)
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    monacomen 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    "Vura vura yönü söylüyor" diye başlık açınca ben de yumruğunla vurunca GPS'i aktif olup sana gideceğin yönü söylüyor sandım! Vura vura yönü söylüyor ne ola ki?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    .BUTTERS STOTCH. (.... ....) 2 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Puhahaha gprs ne ya GPS olmasın o?
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Burak kardeş Playstation 5 3D Pulse Headset incelemesini istiyoruuuuuuz .
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