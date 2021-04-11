Vura vura yönü söylüyor “HyperX Cloud II Wireless incelemesi“

Bu videoda HyperX Cloud II Wireless oyuncu kulaklığını inceliyoruz. Siyah-kırmızı temalı tasarımını ve metal iskelet üzerine kurulu yapısını değerlendiriyor, oyun performansını, her şeyini sınıyoruz.

Bu videoda HyperX Cloud II Wireless oyuncu kulaklığını inceliyoruz. Siyah-kırmızı temalı tasarımını ve metal iskelet üzerine kurulu yapısını değerlendiriyor, oyun performansını, her şeyini sınıyoruz.

HyperX Cloud II Wireless'ın resmi sitesine gitmek için; https://www.hyperxgaming.com/tr/headsets/cloud-gaming-headset?partnum=KHX-HSCP-RD