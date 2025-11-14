Giriş
    Çin, dünyanın en büyük elektrik üreten uçurtmasını test etti

    Çin, dünyanın en büyük enerji üreten uçurtmasının testlerini başarıyla tamamladı. Toplam 5.000 metrekare yüzey alanına sahip dev uçurtma, yüksek irtifadaki güçlü rüzgarları elektriğe dönüştürüyor.

    Çin, dünyanın en büyük elektrik üreten uçurtmasını test etti Tam Boyutta Gör
    Çin, dünyanın en büyük enerji üreten uçurtmasının uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Toplam 5.000 metrekare yüzey alanına sahip dev uçurtma, Çin’in yüksek irtifalardaki rüzgar enerjisini elektrik üretiminde kullanmayı amaçlayan ilk ulusal Ar-Ge projesinin bir parçasını oluşturuyor.

    China Energy Engineering Corporation tarafından ulusal bir program kapsamında geliştirilen sistem, test sırasında havada tam açılma ve geri toplanma süreçlerini başarıyla yerine getirdi. Böylece, yüksek irtifa rüzgar enerjisinin mühendislik ve ticari kullanımına yönelik kritik bir aşama geçilmiş oldu.

    Sistem nasıl çalışıyor?

    Test sırasında helyumla doldurulmuş bir balon, dev uçurtmayı yerden yaklaşık 300 metre yukarıya taşıdı. Uçurtma havada açıldı ve yere bağlı jeneratöre uzanan çekme kablolarını gererek rüzgar enerjisini elektriğe dönüştürdü.

    Kulelere, gövde ve kanatlara dayanan geleneksel türbinlerin aksine, bu merdiven tipi sistem havadaki bileşenlerden, çekiş kablolarından ve yer ekipmanlarından oluşuyor. Daha güçlü ve daha kararlı yüksek irtifa rüzgarlarını yakalamak üzere tasarlanmış büyük bir uçurtma gibi çalışıyor.

    Yüksek irtifadaki rüzgar enerjisi, daha sabit ve hızlı rüzgar akımları sayesinde yenilenebilir enerji alanında yeni bir ufuk olarak görülüyor. Dünyada iki temel yöntem kullanılıyor: Havada uçan sistemler ve yere bağlı sistemler. Havada uçan modellerde pervaneler ya da türbinler doğrudan uçan bir platforma yerleştiriliyor. Çin’in geliştirdiği yöntemde ise uçurtma benzeri yapılar, kablolar aracılığıyla yerdeki jeneratörleri çalıştırıyor.

    Avantajları neler?

    Klasik kara rüzgar santrallerine kıyasla yüksek irtifa uçurtma sistemleri yaklaşıkyüzde 95 daha az arazi kullanıyor, çelik ihtiyacını yüzde 90 azaltıyor ve elektrik üretim maliyetini yaklaşık yüzde 30 düşürebiliyor. 10 megavat kapasiteli bir uçurtma sistemi yılda yaklaşık 20 milyon kilovatsaat elektrik üretebilir; bu da yaklaşık 10.000 hanenin yıllık tüketimini karşılamaya yetiyor.

    Bu yöntem yalnızca maliyetleri aşağı çekmekle kalmıyor, aynı zamanda büyük altyapı inşaatlarına olan gereksinimi azalttığı için çevresel etkileri de düşürüyor. Yüksek irtifalarda rüzgârın daha hızlı ve istikrarlı olması, sistemi kesintisiz enerji üretimi için ideal hale getiriyor. 

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/worlds-largest-power-generating-kite-deployed https://news.cgtn.com/news/2025-11-13/World-s-largest-high-altitude-wind-energy-kite-takes-flight-in-China-1IgiHTOxcgU/p.html
