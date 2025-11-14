Christopher Nolan'ın The Odyssey filminden yeni görseller paylaşıldı

The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da Vizyona Girecek
250 milyon doları aşan bir bütçeye sahip olacağı söylenen The Odyssey, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması olacak. Filmde Odysseus'a Matt Damon hayat verecek ki yayınlanan bu yeni görsellerde de kendisini kostüm içinde görme şansı yakalıyoruz.
Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer eşlik edecek.
The Odyssey, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan "epik bir macera filmi" olarak tanımlanıyor. Filmlerinde mecbur kalmadıkça CGI kullanmayan Nolan, The Odyssey'i de gerçek mekânlarda büyük setler kurarak çekiyor. Hatta hikâyedeki tek gözlü devin bile CGI ile yapılmayacağı, bunun yerine mekanik bir kuklanın kullanılacağı söyleniyor.
Tamamı IMAX kameralar ile çekilen The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: