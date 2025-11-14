Giriş
    Christopher Nolan'ın The Odyssey filminden yeni görseller paylaşıldı

    Christopher Nolan'ın heyecanla beklenen yeni filmi The Odyssey'den yeni görseller paylaşıldı. Odesa destanına odaklanan film, önümüzdeki yaz sinemaseverlerle buluşacak.  

    Christopher Nolan'ın The Odyssey filminden yeni görseller paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Christopher Nolan'ın The Odyssey'i olacak. Bu yüzden Empire dergisi de 2026'da çıkacak filmlere odaklanan yeni sayısının kapağını The Odyssey'ye ayırdı. Empire'ın bu özel sayısı vesilesiyle The Odyssey'den yeni görseller de paylaşıldı.

    The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da Vizyona Girecek

    250 milyon doları aşan bir bütçeye sahip olacağı söylenen The Odyssey, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması olacak. Filmde Odysseus'a Matt Damon hayat verecek ki yayınlanan bu yeni görsellerde de kendisini kostüm içinde görme şansı yakalıyoruz.

    Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer eşlik edecek.

    The Odyssey, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan "epik bir macera filmi" olarak tanımlanıyor. Filmlerinde mecbur kalmadıkça CGI kullanmayan Nolan, The Odyssey'i de gerçek mekânlarda büyük setler kurarak çekiyor. Hatta hikâyedeki tek gözlü devin bile CGI ile yapılmayacağı, bunun yerine mekanik bir kuklanın kullanılacağı söyleniyor.

    Tamamı IMAX kameralar ile çekilen The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek.

    Christopher Nolan'ın The Odyssey filminden yeni görseller geldi Tam Boyutta Gör

    Christopher Nolan'ın The Odyssey filminden yeni görseller geldi Tam Boyutta Gör

