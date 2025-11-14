Yeni Chery TIGGO 7 Türkiye'de satışa çıkıyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Chery, SUV modeli TIGGO 7’yi yenileyerek Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Yenilenen tasarım dili, akıllı teknolojiler, gelişmiş güvenlik özellikleri ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan yeni nesil TIGGO 7, günlük işe gidişlerden aile gezilerine, hafta sonu doğa maceralarına kadar her alanda “çok yönlü bir yaşam ortağı” olarak tanımlanıyor.

Yeni Chery TIGGO 7, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni nesil Chery TIGGO 7, dört tekerlekten çekişli versiyonuyla geliyor ve 7 farklı sürüş modu sunuyor. Çoklu araziye uyum sağlayan güç dağıtım sistemi, yol koşulları ve lastik tutuşuna göre ön ve arka tekerlekler arasındaki torku otomatik olarak ayarlıyor. Bu sistem, kaygan yollar, dağ virajları veya off-road yamaçları gibi zorlu koşullarda daha dengeli bir sürüş performansı sağlayarak geçiş kabiliyetini ve sürüş güvenini önemli ölçüde artırıyor.

TIGGO 7, beş yıldızlı güvenlik standartlarını (Euro NCAP) karşılayan kapsamlı bir koruma sistemiyle geliştirildi. Gövdesinin yüzde 60’tan fazlası yüksek dayanımlı çelikten oluşuyor. Tüm versiyonlarda 7 hava yastığı standart olarak sunulurken, dört tekerlekten çekişli versiyonda 8 hava yastığı bulunuyor. Yeni eklenen diz hava yastığı, çarpışma durumunda sürücünün bacak yaralanmalarını önemli ölçüde azaltıyor ve en küçük ayrıntıya kadar koruma sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Yenilenen SUV'un dış tasarımı, cesur ve sofistike bir görünüm arasında ideal dengeyi yakalıyor. Yüzer tavan tasarımı, aracın daha dinamik ve dik bir duruş sergilemesini sağlıyor. Ön kısımdaki elmas dokulu ızgara, ince krom matris yapısıyla dikkat çekici bir parıltı yaratıyor. Gövde boyunca uzanan zarif bel hattı, kesintisiz arka stop lambalarıyla bütünleşerek güç ve dinamizmi aynı anda vurguluyor. İç mekân, dış tasarımın zarif çizgisini sürdürüyor ve pratik detaylarla kalite algısını daha da yükseltiyor.

Yeni nesil Chery TIGGO 7, 540 derece panoramik kamera ve ön/arka radar sistemiyle donatıldı. Çoklu kameralar ve sensörler iş birliğiyle aracın çevresindeki ve altındaki görüntüler birleştirilerek dar sokaklar veya karmaşık yol koşulları artık sorun olmaktan çıkıyor. Sürüş sırasında, HUD ön cam ekranı (Head-Up Display), hız ve navigasyon gibi önemli bilgileri doğrudan ön cama yansıtarak sürücünün gözünü yoldan ayırmadan takip etmesini sağlıyor.

Bununla birlikte, yeni nesil Chery TIGGO 7, otoyol, şehir içi ve park dahil tüm senaryoları kapsayan 19 ADAS akıllı sürüş destek sistemiyle donatıldı. “Aktif tanıma”dan “zamanında müdahale”ye kadar uzanan kapalı bir güvenlik döngüsü oluşturuyor. ACC adaptif hız sabitleyici, AEB otomatik acil frenleme ve LKA şerit takip asistanı birlikte çalışarak sürüş toleransını büyük ölçüde artırıyor, her yolculuğu daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör TIGGO 7’de ön koltuklar ısıtma ve havalandırma işlevlerine sahip, böylece kışın sıcak, yazın serin bir deneyim sunuyor. Sürücü koltuğu hafıza fonksiyonu sayesinde farklı aile üyeleri kolayca kendi ideal oturma pozisyonuna dönebiliyor. Yolcu koltuğu, 4 yönlü elektrikli ayar sistemiyle her seferinde mükemmel konum sağlıyor.

Xpeng’den uzatılmış menzilli SUV: Xpeng G6 EREV 3 sa. önce eklendi

AQS hava kalitesi izleme ve negatif iyon arıtma sistemi, kabin havasını otomatik olarak taze tutuyor; fabrika çıkışı koku sistemiyle birleşerek nefes alabilir bir ortam oluşturuyor. Gece sürüşlerinde ortam aydınlatması, iç mekâna huzurlu bir atmosfer katıyor. 8 hoparlörlü premium ses sistemi, dengeli sahne ve net tınısıyla müziğin sıcaklığını ve derinliğini orijinal haliyle yansıtıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Chery TIGGO 7 Türkiye'de satışa çıkıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: