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WarMouse Meta: 18 butonlu fare ilk çeyrekte satışa sunuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,7b
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25
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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WarMouse Meta: 18 butonlu fare ilk çeyrekte satışa sunuluyor
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Şimdiye kadar çok sayıda fare tasarımı gördük ancak sahip olduğu buton sayısı açısından WarMouse Meta gibisine tanık olmadık. İlk defa geçtiğimiz ay gün ışığına çıkan ve OpenOfficeMouse olarak tanımlanan Meta isimli yeni fare sahip olduğu 18 buton ile dikkat çekme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Kablolu tasarıma sahip olan ve 5600 DPI lazer sensör kullanan Meta, tamamı programlanabilir ve çift tıklama özelliğine sahip 18 buton ile özellikle ofis uygulamalarında kullanıcılara daha hızlı ve daha etkin bir kullanım ortamı sağlamayı hedefliyor.

512 Kb bellek, 1024 karakter makro desteği ve popüler oyunlar için 25 farklı kullanım moduna sahip olan WarMouse Meta, analog joystick kolu ve kaydırma tekerliği ile farklı uygulamalar için gelişmiş kullanım deneyimi sağlamayı hedefliyor. İlk çeyrekte satışa sunulması planlanan 18 butonlu WarMouse Meta, 75$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunulacak.


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TRaMbLeN 9 yıl
autocad kullanırken işe yarayabilir aslında. [hımmm.gif]
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einhander 9 yıl
ulkemıze gelse bıle rabet gorecegını dusunmuyorum
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RougeDown 9 yıl
Bu ne ya sanki merdiven altında imal edilmiş gibi bi tasarımı var .Berbat
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OverClocK1ng 9 yıl
Uzak dur benden mendebur hayvan. Gözüm görmesin :)
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ugacomtr 9 yıl
flavye :)
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vidanj 9 yıl

ugacomtr

flavye :)


aynen flavye olmuş bu
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TELESCOPE 9 yıl

ugacomtr

flavye :)



cuk oturmuş derlerya,aynen öğle olmuş
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OverClocK1ng 9 yıl

ugacomtr

flavye :)

Sanırım çok fazla How I Met Your Mother izledin


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Opeth 9 yıl
Topludur bu kesin...
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quzman 9 yıl
Yok ebenin faresi ...
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mustang805 9 yıl
böyle bir mause zaten daha önceden vardı kendisi en berbat tasarımlar top 10 da ilk sıralardaydı :))
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waltran 9 yıl
kullanması zor olur tuşların üstünde bi işaret numara felan olsaydı bari :D
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DH Misafiri 9 yıl
Gerçekten ilginç bir mause.
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Fishermanx 9 yıl
fotoraftaki fare ise eyer çok çirkin ve hiç ergonomik değil ne diyelim hadi hayırlısı
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V1CT0RY 9 yıl
Bunu tasarlayını kovmak lazım...
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