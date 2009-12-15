WarMouse Meta: 18 butonlu fare ilk çeyrekte satışa sunuluyor

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Şimdiye kadar çok sayıda fare tasarımı gördük ancak sahip olduğu buton sayısı açısından WarMouse Meta gibisine tanık olmadık. İlk defa geçtiğimiz ay gün ışığına çıkan ve OpenOfficeMouse olarak tanımlanan Meta isimli yeni fare sahip olduğu 18 buton ile dikkat çekme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Kablolu tasarıma sahip olan ve 5600 DPI lazer sensör kullanan Meta, tamamı programlanabilir ve çift tıklama özelliğine sahip 18 buton ile özellikle ofis uygulamalarında kullanıcılara daha hızlı ve daha etkin bir kullanım ortamı sağlamayı hedefliyor.

512 Kb bellek, 1024 karakter makro desteği ve popüler oyunlar için 25 farklı kullanım moduna sahip olan WarMouse Meta, analog joystick kolu ve kaydırma tekerliği ile farklı uygulamalar için gelişmiş kullanım deneyimi sağlamayı hedefliyor. İlk çeyrekte satışa sunulması planlanan 18 butonlu WarMouse Meta, 75$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunulacak.