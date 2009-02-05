WD VelociRaptor 300GB video inceleme

Küçük yırtıcı her zamankinden daha vahşi; 2,5" kasada 10000 RPM dönüş hızı!

Western Digital'in 10000RPM dönüş hızı ile dikkat çeken Raptor serisi sabit diskleri, üst seviye oyuncuların ve sistem üreticilerinin vaz geçilmezleri arasında yer alıyor. Seriyi ortalama 2 yılda bir eklediği yeni modeller ve zamana uygun revizyonlarla sürekli güncel tutan Western Digital, geçtiğimiz sene WD3000 modeli ile sürekli depolama kapasitesi yetersiz bulunan Raptorların depolama alanını 300GB seviyesine taşıdı.

Bu videomuzda serinin en yeni, en hızlı ve en fazla depolama alanına sahip üyesi VelociRaptor WD3000'i ayrıntılı bir şekilde inceliyor, piyasadaki olası rakipleriyle karşılaştırıyoruz.