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WD VelociRaptor 300GB video inceleme

10 yıl
66,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Küçük yırtıcı her zamankinden daha vahşi; 2,5" kasada 10000 RPM dönüş hızı!

Western Digital'in 10000RPM dönüş hızı ile dikkat çeken Raptor serisi sabit diskleri, üst seviye oyuncuların ve sistem üreticilerinin vaz geçilmezleri arasında yer alıyor. Seriyi ortalama 2 yılda bir eklediği yeni modeller ve zamana uygun revizyonlarla sürekli güncel tutan Western Digital, geçtiğimiz sene WD3000 modeli ile sürekli depolama kapasitesi yetersiz bulunan Raptorların depolama alanını 300GB seviyesine taşıdı.

Bu videomuzda serinin en yeni, en hızlı ve en fazla depolama alanına sahip üyesi VelociRaptor WD3000'i ayrıntılı bir şekilde inceliyor, piyasadaki olası rakipleriyle karşılaştırıyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ceremony 9 yıl
Bu cihazı kötüleyen veya beğenmeyen arkadaşlar 2 kez düşünsünler yada kullanmadan yorum yapmasınlar.
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RevidaL 9 yıl
Maşaallah o hız ne öyle
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mczaga 9 yıl

Orjinalden alıntı: RevidaL

Maşaallah o hız ne öyle



yahu bu alette ne var da bu kadar hızlı ve pahalı?
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mczaga 9 yıl
300 dolar Fiyatını tahmini olarak söyleseydiniz en azından.
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monodes 9 yıl
hepsiburada.com/...

hepsiburada.com. da 285$ + KDV

Bunu alacağımıza, 2 adet 500 WD caviar black raid yapsak performansına yaklaşamayız mı?

Saygılar...
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linuxuzman 10 yıl
ssd al bence gerek yok buna,
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cxzc 10 yıl
Notebook'lar kullanılmaz denmiş ama hiç deneyen vamı aranızda?ben bunu hepsiburada'dan alıcam eger takılabiliyorsa Isı falan problem olcagını sanmıyorum cunku sunucular'daki gibi sürekli işlem gormucek sonucta.Yuvaya mı tam oturmadıgı için uygun değil denmiş bilen warmı?
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Promity 10 yıl
P.A.T.A.T.E.S ten başka bir şey değil 128lik ssd alsan gürültüden kurtulursun bari ziyancı bu haramzadeler.Bari 2kat performans verse yuhh artık
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Master_Evil 10 yıl
çok gereksiz bir ürün
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THeRioN 10 yıl
HD Tune pro da alınan değerler acaba burst değerleri mi yoksa ortalama transfer değerleri mi? Eğer transfer değerleriyse raid 0 (stripe) sisteme o değerler düşük sanki. Benzer bir konfigurasyonda 176 MB/s alıyorum.
Güncelleme: Resimler ekledim.

[image]local://upfiles/5547/1975A3D81F6F4E4CA239EC54F7393C69.jpg[/image]

[image]local://upfiles/5547/805A07107DEA457EB3B79B954ACEBD51.jpg[/image]
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Mickcasey 10 yıl
yurt dısında 280 dolar guzelım ulkemde 750 tl ne gusel
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sonersec 10 yıl
güzel inceleme teşekkürler. bundan da anlayacağımız ssd almak daha mantıklı. ssd lerin yazma hızının da gelişmesi gerekiyor bence.
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MrPerFormance 10 yıl
Bu aygıt tarihe karıştı yeni incelemsi geliyor.
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StreamRolleR 10 yıl
jane fiyat 550 Tl üstü ok 630 fln
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