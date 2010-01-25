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Western Digital 2010 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital 2010 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
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En büyük rakibi Seagate'den sonra Western Digital de son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2009'un son üç ayını kapsayan ancak firmanın takip ettiği finansal programa göre 2010 mali yılı ikinci çeyreğine denk gelen* dönemin sonuçlarına göre, 2.6 milyar dolar gelir açıklayan Western Digital, 429 milyon dolar net kâr açıkladı. Bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında gelirlerini yaklaşık 400 milyon dolar arttıran firma, içinde bulunduğumuz dönem içinse 2.45 - 2.6 milyar dolar arasında gelir elde edeceğini öngörüyor.

Western Digital başkan ve tepe yöneticisi John Coyne açıklamasında, sergiledikleri güçlü performanstan ötürü bir hayli memnun olduklarını söyledi.

* Mali takvimler, firmaların stratejilerine göre farklı dönemlerden başlayabilir, firmadan firmaya farklılık gösterebilir.


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talh4wk 9 yıl
2.6 milyar $ sadece Hdd için çok para kazanmışlar
haber için teşekkürler
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mhtbodur 9 yıl
Aynen katılıyorum arkadaşlara WD çoğu çıkarttığı ürün hem performans hemde fiyat açısından uygun ürünler ve problemde çıkartmıyorlar...
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aspolat 9 yıl
Bu firmayı seviyorum
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WinteR 9 yıl
Black serisinin performansı ve kaliteli external ürünler de gelince sonuçlar güzel oluyor. Western hızlanmaya devam ediyor, bence piyasanın en iyi firması ve teknik olarak da daha üstünler.
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