Western Digital 2010 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Tam Boyutta Gör

En büyük rakibi Seagate'den sonra Western Digital de son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2009'un son üç ayını kapsayan ancak firmanın takip ettiği finansal programa göre 2010 mali yılı ikinci çeyreğine denk gelen* dönemin sonuçlarına göre, 2.6 milyar dolar gelir açıklayan Western Digital, 429 milyon dolar net kâr açıkladı. Bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında gelirlerini yaklaşık 400 milyon dolar arttıran firma, içinde bulunduğumuz dönem içinse 2.45 - 2.6 milyar dolar arasında gelir elde edeceğini öngörüyor.

Western Digital başkan ve tepe yöneticisi John Coyne açıklamasında, sergiledikleri güçlü performanstan ötürü bir hayli memnun olduklarını söyledi.

* Mali takvimler, firmaların stratejilerine göre farklı dönemlerden başlayabilir, firmadan firmaya farklılık gösterebilir.