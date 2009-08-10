Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Western Digital 2TB kapasiteli yeni sürücüsünü (7200 devir/dakika) hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,5b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Western Digital 2TB kapasiteli yeni sürücüsünü (7200 devir/dakika) hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Endüstride ilk defa 2TB kapasiteli sabit diskini kullanıma sunan Western Digital'in, Hitachi'nin 7200 devir/dakika hızında çalışan 2TB kapasiteli en hızlı sabit diski duyurmasından sonra nasıl bir girişimde bulunacağı merakla bekleniyordu. Gelen yeni bilgilere göre Western Digital, 2TB kapasiteli yeni bir model ile hız konusunda liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.

Firmanın RE3 (Raid Edition) kod adını taşıyan 2TB kapasiteli yeni sürücüsünün 8.7ms'lik erişim süresine sahip olduğu belirtiliyor. WD2002FBYS ürün koduyla satışa sunulacak olan yeni sürücünün ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmemekle beraber fiyatının 260 Avro civarında olabileceği belirtiliyor. Hitachi ve Western Digital arasındaki "2TB" rekabetine Seagate'in nasıl dahil olacağı ise şimdiden merak konusu.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lj94 9 yıl
bence bu kadar para verilecegine raid yapılsa daha iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gonuldagi 10 yıl
Valla 500GB yetiyor Hadi 1 TB olsada fena olmaz ama 2.5 TB da Konya ovası gibi at at dolmaz :D
Hani diyorum şöyle cazip fiyatlı 15000 PRM 1 TB diskler çıkarsalar yoksa SSD ler sahaya inince yapsalarda bişeye yaramaz F/P olur çıkarlar ondan sonrada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 10 yıl
260€ yerinde bi fiyat bence. Yeni çıkardıkları ürüne göre tabi. Zamanla 250$ seviyesine geriler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 10 yıl
biz doga dostu teknoloji uretırız, hemide uraniumdan xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neXXen 10 yıl
Eee birazda tuzlu olcak fiyatı.2.5 TB & 7200 devir/dakika o kadar olsun.ama yinede pahalı bir fiyat düserse alınabilir.Tr e gelirse tabiki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 10 yıl
260 avro fazla değilmi???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m134 10 yıl
Ucuzmuş baya.Artık üçer beşer alırız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim