Western Digital 2TB kapasiteli yeni sürücüsünü (7200 devir/dakika) hazırlıyor

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Endüstride ilk defa 2TB kapasiteli sabit diskini kullanıma sunan Western Digital'in, Hitachi'nin 7200 devir/dakika hızında çalışan 2TB kapasiteli en hızlı sabit diski duyurmasından sonra nasıl bir girişimde bulunacağı merakla bekleniyordu. Gelen yeni bilgilere göre Western Digital, 2TB kapasiteli yeni bir model ile hız konusunda liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.

Firmanın RE3 (Raid Edition) kod adını taşıyan 2TB kapasiteli yeni sürücüsünün 8.7ms'lik erişim süresine sahip olduğu belirtiliyor. WD2002FBYS ürün koduyla satışa sunulacak olan yeni sürücünün ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmemekle beraber fiyatının 260 Avro civarında olabileceği belirtiliyor. Hitachi ve Western Digital arasındaki "2TB" rekabetine Seagate'in nasıl dahil olacağı ise şimdiden merak konusu.