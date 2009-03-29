Western Digital ile depolama teknolojileri üzerine röportaj

Western Digital'in EMEA PR yöneticisi Danny Moverhofer ile SSD'leri, VelociRaptor serisini ve depolama dünyasını konuştuk!

Dünyanın en büyükk sabit disk üreticilerinden birisi olan ve geçtiğimiz haftalarda endüstrinin 2TB kapasiteli ilk sabit diskini pazara sunarak dikkatleri üzerine çeken Western Digital, VelociRaptor serisi yüksek performanslı sürücü ailesinin yeni modelini ne zaman pazara sunacak?

Firma SSD teknolojisine nasıl bakıyor, neler planlıyor? Biz sorduk Western Digital EMEA PR yöneticisi Danny Moverhofer cevapladı.