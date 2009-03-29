Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Western Digital ile depolama teknolojileri üzerine röportaj

10 yıl
32,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Western Digital'in EMEA PR yöneticisi Danny Moverhofer ile SSD'leri, VelociRaptor serisini ve depolama dünyasını konuştuk!

Dünyanın en büyükk sabit disk üreticilerinden birisi olan ve geçtiğimiz haftalarda endüstrinin 2TB kapasiteli ilk sabit diskini pazara sunarak dikkatleri üzerine çeken Western Digital, VelociRaptor serisi yüksek performanslı sürücü ailesinin yeni modelini ne zaman pazara sunacak?

Firma SSD teknolojisine nasıl bakıyor, neler planlıyor? Biz sorduk Western Digital EMEA PR yöneticisi Danny Moverhofer cevapladı.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
YmE17 10 yıl
wd sayın yetkilisine bozulan arızalanan ıcınde verılerın oldugu diskleri ne yapacagımızı (ekran kartı degılkı bu bozulunca yenısını versınler sorun hallolsun) karşımızda bır muhatap bulamadıgımızı hıcbır yardımın ve yedek parcanın uletılıp satılmadıgını dıger bazı ulkelerde anlaşmalı recovery fırmaları oldugunu Türkıyede bu destegın neden verılmedıgını sorsaydınız keşke
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Discopolis 10 yıl
ssd'ler için biraz abartı yorumlar yaptıgı aşikar yetkilinin.tamamen pazarlama mantıgı ile ilerledikleri bi gercektir.kendinin de söyledigi gibi ssd teknolojisinin ne kadar zamandır üzerinde calışıldıgı ortada,ve kimi büyük serverlar tarafından şu an kullanılmakta sanırım,hiç bir kayda deger kaynakta kötü yorum okumadım.sırası gelince onu da satacagız demiyor da hazır degil diyor bence.ee ne de olsa pazarın en büyük hakimi WD.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkanakgul 10 yıl
firefox 3.0.8 de video izlemede sorun olmuyor izleyebilirsiniz ;)
Röportaj için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KanKoKan 10 yıl
SSD lerin daha henüz güvensiz olduğundan ve bağzı sistemlerle uyumsuzluk yaşadığından bahsediyor, ilginçtir ben bunu ilk defa bu videoda duydum, ne tip sorunlar çıkarıyor ssdler acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drkayzer 10 yıl
videoda sorun var açılmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emreonal69 10 yıl
videolar ie de açılmıyor ama operada sorunsuz çalışıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,3b izlenme · 3 gün
03:58
GameX 2018: Beşiktaş League of Legends E-Spor Takımı Oyuncusu Korpse Röportajı
5,2b izlenme · 8 ay
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
230 izlenme · 1 sa. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
554 izlenme · 1 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
07:01
GameX 2018: Beşiktaş E-Spor Takım Menajeri Röportajı
4b izlenme · 8 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
05:14
GameX 2018: Rampage Röportajı
9,5b izlenme · 8 ay
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,4b izlenme · 21 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
5,2b izlenme · 7 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,1b izlenme · 1 hf.
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,5b izlenme · 9 ay
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
2,1b izlenme · 9 sa. yeni video
06:01
Note 9'un fiyatı artacak mı? Samsung Pay ve Bixby dijital asistana ne oldu?
6,4b izlenme · 9 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim