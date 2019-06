Western Digital, MyBook serisi 2TB kapasiteli sürücülerini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz haftalarda endüstrinin 2 terabyte kapasiteli ilk sabit diskini duyurarak dikkatleri üzerine çeken Western Digital, harici depolama çözümlerini güncellemeye devam ediyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre, MyBook serisi yüksek depolama kapasitesi sunan dört yeni model ile güncelleniyor.

Firmanın tamamı 2TB'lık depolama alanı sunan My Book Studio Edition, My Book Mac Edition, My Book Home Edition ve My Book Essential Edition serisi harici depolama birimleri kompakt yapıları ve şık tasarımlarıyla dikkat çekerken, Kensington güvenlik slotu,SmartPower ve güvenli kapatma gibi teknolojileri de desteklemekteler.

Sunulan yükske depolama kapasitesi ile yüksek çözünürlükteki dijital içeriğin saklanmasında ciddi kolaylıklar sağlayacağı belirtilen yeni sürücülerden My Book Essential ve Mac Edition modelleri USB 2.0 arabirimini, Home ve Studio Edition modelleriyse USB/eSATA/FireWire 400 ve USB/eSATA/FireWire 400 & 800 portlarıyla geliyor.

2TB kapasiteli My Book Studio, Home ve Essential Edition modellerinin satışına başlandışığı açıklanırken, yüksek kapasiteli Mac versiyonu için kullanıcıların Nisan ayına kadar beklemesi gerekecek. Harici formdaki yeni depolama sürücüleri için belirlenen yurt dışı satış modeline göre 329.99$ ila 379.99$ arasında değişmekte.