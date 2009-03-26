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Western Digital, MyBook serisi 2TB kapasiteli sürücülerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital, MyBook serisi 2TB kapasiteli sürücülerini duyurdu
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Geçtiğimiz haftalarda endüstrinin 2 terabyte kapasiteli ilk sabit diskini duyurarak dikkatleri üzerine çeken Western Digital, harici depolama çözümlerini güncellemeye devam ediyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre, MyBook serisi yüksek depolama kapasitesi sunan dört yeni model ile güncelleniyor.

Firmanın tamamı 2TB'lık depolama alanı sunan My Book Studio Edition, My Book Mac Edition, My Book Home Edition ve My Book Essential Edition serisi harici depolama birimleri kompakt yapıları ve şık tasarımlarıyla dikkat çekerken, Kensington güvenlik slotu,SmartPower ve güvenli kapatma gibi teknolojileri de desteklemekteler.

Sunulan yükske depolama kapasitesi ile yüksek çözünürlükteki dijital içeriğin saklanmasında ciddi kolaylıklar sağlayacağı belirtilen yeni sürücülerden My Book Essential ve Mac Edition modelleri USB 2.0 arabirimini, Home ve Studio Edition modelleriyse USB/eSATA/FireWire 400 ve USB/eSATA/FireWire 400 & 800 portlarıyla geliyor.

2TB kapasiteli My Book Studio, Home ve Essential Edition modellerinin satışına başlandışığı açıklanırken, yüksek kapasiteli Mac versiyonu için kullanıcıların Nisan ayına kadar beklemesi gerekecek. Harici formdaki yeni depolama sürücüleri için belirlenen yurt dışı satış modeline göre 329.99$ ila 379.99$ arasında değişmekte.


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sertacaygun 10 yıl
329$'lıktan almak lazım.
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aspirin_00 10 yıl
1860 gb mı bu şimdi acillik durumunuz yoksa bence almayın cünkü bazı fırmalar 2 4 8 tb lıklar çıkarmış bunlar pazarlama tekniği ilkden 2 belli bir süre sonra 4 8 tb lıkları piyasaya surecekler normalde biz 1 tb ilk çıktıgı günlerde adamlar 8 tb lık uzerınde çalışıyorladı. o fiyatlar öle bi düşecek ki bekleyin derim
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NikeNeGerek 10 yıl
2 TB dsikler çıktı mı piyasaya? Yoksa 2x1GB disk mi kullanılıyor bunlarda?
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TELESCOPE 10 yıl
harika bir ürün teşekkürler
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