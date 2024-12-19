SanDisk, 1995'ten beri kullandığı logosunu değiştirdi

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Tam Boyutta Gör SanDisk, yeniden markalaşma yoluna giderek 1995'ten beri kullandığı logosunu değiştirdi. Şirket, "tek bir veri noktası" veya "piksel"den esinlenen yeni logosunu duyurdu.

Sandisk yeni logosunu, kalın ve köşeli "slab serif" yazı tipinden esinlenerek oluşturduğunu belirtiyor. Önceki logo gibi açık D harfini koruyan yeni logo ayrıca alt tarafı kesilmiş piksel odaklı S harflerini içeriyor.

Seagate, HAMR teknolojili 32 TB sabit diskini piyasaya sürüyor 15 sa. önce eklendi

Western Digital, sabit disk ve NAND bellek birimlerini ayırmıştı

Western Digital, geçtiğimiz sene sahibi olduğu NAND bellek birimi SanDisk ile sabit disk üretimi gerçekleştiren ana şirketi ayırma planlarını duyurmuş ve geçtiğimiz aylarda iki şirketin web sitelerini ayırmıştı. WD, büyümekte zorlanan NAND bellek bölümünü ana şirketten ayırarak daha çevik ve rekabetçi hale getirmeyi planlıyor. Yeniden markalaşma süreci de bu adımın bir parçasını oluşturuyor.

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