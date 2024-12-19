SanDisk, 1995'ten beri kullandığı logosunu değiştirdi

Sandisk yeni logosunu, kalın ve köşeli "slab serif" yazı tipinden esinlenerek oluşturduğunu belirtiyor. Önceki logo gibi açık D harfini koruyan yeni logo ayrıca alt tarafı kesilmiş piksel odaklı S harflerini içeriyor.
Western Digital, sabit disk ve NAND bellek birimlerini ayırmıştı
Western Digital, geçtiğimiz sene sahibi olduğu NAND bellek birimi SanDisk ile sabit disk üretimi gerçekleştiren ana şirketi ayırma planlarını duyurmuş ve geçtiğimiz aylarda iki şirketin web sitelerini ayırmıştı. WD, büyümekte zorlanan NAND bellek bölümünü ana şirketten ayırarak daha çevik ve rekabetçi hale getirmeyi planlıyor. Yeniden markalaşma süreci de bu adımın bir parçasını oluşturuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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