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Western Digital son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
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Depolama dünyasının lider isimlerinden Western Digital bir önceki çeyreğe yönelik finansal sonuçlarını açıkladı. Firmanın 27 Mart'ta sona eren 2009 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 31.6 milyon sürücüyle 1.6 milyar dolarlık satış gerçekleştiren firmanın bir önceki çeyreğe göre satışları %11 düşerken net gelirinin ise yine bir önceki çeyreğe göre artış göstererek 50 milyon dolar seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda SiliconSystems firmasını 65 milyon dolarlık bir yatırımla satın alan ve SSD pazarına hızlı bir giriş yapan Western Digital, içinde buldunduğumuz çeyrek dönemde 1.45 - 1.6 milyar dolar arası bir ciroya ulaşacağını tahmin ediyor.


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max975 10 yıl
üzüldüm yani.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

üzüldüm yani.


:S
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sertacaygun 10 yıl
Ali, Caviar önerilmeyecek disk mi sanki Allah aşkına :) ? !
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ali277 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Ali, Caviar önerilmeyecek disk mi sanki Allah aşkına :) ? !

Hocam ben önerilmez demedimki...

Çok öneriyoruz dedim


İyi hdd
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jay jay justified 10 yıl
Kriz teğet geçmiş
Firmaların pek azı bu kadar ucuz atlattı. SSD'ye yaptıkları yatırımın meyvelerini almaya başladıklarında coşar bunlar.
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ali277 10 yıl
DH sayesinde yükseldi


Herkes bende dahil WD caviar black öneriyoruz
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