Western Digital son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

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Depolama dünyasının lider isimlerinden Western Digital bir önceki çeyreğe yönelik finansal sonuçlarını açıkladı. Firmanın 27 Mart'ta sona eren 2009 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 31.6 milyon sürücüyle 1.6 milyar dolarlık satış gerçekleştiren firmanın bir önceki çeyreğe göre satışları %11 düşerken net gelirinin ise yine bir önceki çeyreğe göre artış göstererek 50 milyon dolar seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda SiliconSystems firmasını 65 milyon dolarlık bir yatırımla satın alan ve SSD pazarına hızlı bir giriş yapan Western Digital, içinde buldunduğumuz çeyrek dönemde 1.45 - 1.6 milyar dolar arası bir ciroya ulaşacağını tahmin ediyor.