Western Digital SSD'lere meydan okuyor; Yeni nesil Raptor yolda!

Üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde sadece birkaç yıl öncesine kıyasla bugün daha ucuza satın alınabilen katı hal sürücüleri yani SSD'ler, geleneksel diskler ile kıyaslandığında yüksek maliyetlerinden ötürü şu an için endüstri standardı olmaktan uzaklar.

NAND flash bellek yongalarındaki fiyat dalgalanmalarına paralel olarak gigabyte başına düşen üretim maliyeti geleneksel disklere göre çok daha yüksek sayreden SSD'lerin son kullanıcılar arasında yaygınlaşabilmesi ve mekanik disklerin yerini alabilmesi için birkaç yıla daha ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Ancak yapılan pek çok analiz, hazırlanan pek çok rapor, katı hal sürücülerinin gelecekte bilgisayarlarımızdaki yerini alacağını ve standart depolama sürücüsü olarak kullanılacağını öne sürüyor.

Tüm bu öngörüler çerçevesinde pek çok firma yeni nesil depolama çözümleri için kolları sıvamış durumda. Intel, Samsung ve Toshiba gibi kendi yongasını üretebilen firmaların SSD pazarındaki şansı bir hayli fazla görülürken, Western Digital ve Seagate gibi mekanik sürücü üretiminde endüstriye yön veren firmaların, kurumsal ihtiyaçlar için bile olsa SSD pazarına giriş yaptığını ve zamanla tüketici pazarına girerek bu alanda da liderliğe oynamak istedikleri biliniyor.

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Katı hal sürücülerinin en büyük avantajı gelişime müsait olmaları yani mekanik disklerdeki fiziksel engellerin aksine SSD sürücülerde plaka dönüş hızı ve ona bağlı gürültü seviyesi gibi performans gelişimine engel olan fiziksel sınırlar bulunmuyor. Tabii durum böyle olunca daha şimdiden yüksek hızlı SSD sürücülerin pazara sunulduğunu, üstelik daha hızlılarının da yolda olduğunu görüyoruz zira 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak NAND flash bellek yongaları sayesinde okuma ve yazma hızlarının ciddi şekilde arttırılması bekleniyor. Peki SSD sürücüler bu kadar hızlı gelişirken geleneksel disklerdeki son durum nedir ?

Kapasite anlamında hiç bir sorunu olmayan hatta yüksek yoğunluklu yeni plakalar sayesinde 3 terabyte ve üstü yeni modellerin lanse edilmesi de beklenen HDD pazarında performans odaklı model çalışmaları sürüyor. Bazı analistlerin aksine disk üreticileri yüksek hızlı sürücülerden umudu kesmemiş olacak ki performans segmenti için rekabetçi olabilecek yeni modeller için kapalı kapılar ardında çalışmaya devam ediyorlar. Raptor serisi ile son kullanıcı odaklı en hızlı disk çözümlerine sahip olan Western Digital, yeni nesil Raptor modelleriyle SSD sürücülere meydan okumaya hazırlanıyor.

Western Digital ilk defa 2003 yılında duyurduğu Raptor serisi ile daha öncesinde 7200 devir/dakika limitine takılan sabit disklerin önünü açmış ve son kullanıcılar için yüksek hızlı depolama sürücüleri sağlayan ilk üreticilerden birisi olmuştu. 10.000 devir/dakika gibi oldukça yüksek plaka dönüş hızına sahip olan sürücüler gelen talep ve elde edilen yüksek satış rakamları sayesinde sürekli geliştirilmiş ve VelociRaptor, Raptor ailesinin dördüncü kuşak temsilcisi olarak pazara sunulmuştu.

Western Digital tarafından en hızlı SATA sürücü olarak gösterilen VelociRaptor, pek çok SSD sürücüsünün korkulu rüyası olmuş özellikle giriş ve orta segmentte yer almalarına rağmen çok daha yüksek fiyat etiketine sahip bazı SSD'leri geride bırakmayı başarmıştı. VelociRaptor'ın fiyat, performans ve kapasite arasındaki doğru dengeyi sunduğunu belirten Western Digital, 5. jenerasyon Raptor için kolları sıvamış durumda. 250$'lık yurt dışı satış fiyatıyla 300GB'lık Raptor, örneğin 700$'lık etiket fiyatıyla 250GB'lık OCZ Vertex SSD sürücüsünün yaklaşık 1/3 fiyatına satılmakta. SSD ve HDD'ler arasında özel bir pozisyona sahip olduğu belirtilen Raptor ailesinin beşinci jenerasyonu çok daha fazlasını sunmak için hazırlanıyor.

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Elimize ulaşan bilgilere göre beşinci jenerasyon Raptor da 10.000 devir/dakika hızında çalışacak ancak bir daha önceki modellere göre çok daha yüksek depolama kapasitesi sunacak. Yüksek veri yoğunluğuna olanak tanıyan yeni nesil plakaların çifti ile yeni nesil Raptor da 600GB depolama alanı sunacağı belirtilen Western Digital, yüksek performans için depolama kapasitesiyle birlikte ön bellek miktarını da arttıracak.

Henüz firma tarafından resmi herhangi bir açıklama ya da doğrulama yapılmış olmasa da ön bellek miktarının 64MB olabileceği iddia ediliyor. Tek plakayla 300GB kapasite sunan bir başka Raptor modeli üzerinde daha çalışan Wester Digital'in bu çözümü 600GB'lık modelden sonra sunmayı planladığı da konuşulan detaylar arasında yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Seagate geçtiğimiz aylarda 64MB bellek kapasitesine sahip, SATA-III destekli Barracuda XT sürücüsünü pazara sunmuştu. Benzer şekilde Western Digital'in de 6Gbps'ye kadar yüksek hızda veri transferi vaat eden SATA-III ara birimine geçiş yapması bekleniyor.

Henüz net bir bilgi olmamakla birlikte beşinci nesil Raptor modelinin 300GB'lık VelociRaptor ile benzer fiyat seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.