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Western Digital SSD'lere meydan okuyor; Yeni nesil Raptor yolda!

Silicon Image firmasını satın alarak SSD pazarına adım atan WD, yeni nesil Raptor serisi ile masaüstünde SSD'lere meydan okuyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde sadece birkaç yıl öncesine kıyasla bugün daha ucuza satın alınabilen katı hal sürücüleri yani SSD'ler, geleneksel diskler ile kıyaslandığında yüksek maliyetlerinden ötürü şu an için endüstri standardı olmaktan uzaklar.

NAND flash bellek yongalarındaki fiyat dalgalanmalarına paralel olarak gigabyte başına düşen üretim maliyeti geleneksel disklere göre çok daha yüksek sayreden SSD'lerin son kullanıcılar arasında yaygınlaşabilmesi ve mekanik disklerin yerini alabilmesi için birkaç yıla daha ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Ancak yapılan pek çok analiz, hazırlanan pek çok rapor, katı hal sürücülerinin gelecekte bilgisayarlarımızdaki yerini alacağını ve standart depolama sürücüsü olarak kullanılacağını öne sürüyor.

Tüm bu öngörüler çerçevesinde pek çok firma yeni nesil depolama çözümleri için kolları sıvamış durumda. Intel, Samsung ve Toshiba gibi kendi yongasını üretebilen firmaların SSD pazarındaki şansı bir hayli fazla görülürken, Western Digital ve Seagate gibi mekanik sürücü üretiminde endüstriye yön veren firmaların, kurumsal ihtiyaçlar için bile olsa SSD pazarına giriş yaptığını ve zamanla tüketici pazarına girerek bu alanda da liderliğe oynamak istedikleri biliniyor.

Western Digital SSD'lere meydan okuyor; Yeni nesil Raptor yolda!
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Katı hal sürücülerinin en büyük avantajı gelişime müsait olmaları yani mekanik disklerdeki fiziksel engellerin aksine SSD sürücülerde plaka dönüş hızı ve ona bağlı gürültü seviyesi gibi performans gelişimine engel olan fiziksel sınırlar bulunmuyor. Tabii durum böyle olunca daha şimdiden yüksek hızlı SSD sürücülerin pazara sunulduğunu, üstelik daha hızlılarının da yolda olduğunu görüyoruz zira 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak NAND flash bellek yongaları sayesinde okuma ve yazma hızlarının ciddi şekilde arttırılması bekleniyor. Peki SSD sürücüler bu kadar hızlı gelişirken geleneksel disklerdeki son durum nedir ?

Kapasite anlamında hiç bir sorunu olmayan hatta yüksek yoğunluklu yeni plakalar sayesinde 3 terabyte ve üstü yeni modellerin lanse edilmesi de beklenen HDD pazarında performans odaklı model çalışmaları sürüyor. Bazı analistlerin aksine disk üreticileri yüksek hızlı sürücülerden umudu kesmemiş olacak ki performans segmenti için rekabetçi olabilecek yeni modeller için kapalı kapılar ardında çalışmaya devam ediyorlar. Raptor serisi ile son kullanıcı odaklı en hızlı disk çözümlerine sahip olan Western Digital, yeni nesil Raptor modelleriyle SSD sürücülere meydan okumaya hazırlanıyor.

Western Digital ilk defa 2003 yılında duyurduğu Raptor serisi ile daha öncesinde 7200 devir/dakika limitine takılan sabit disklerin önünü açmış ve son kullanıcılar için yüksek hızlı depolama sürücüleri sağlayan ilk üreticilerden birisi olmuştu. 10.000 devir/dakika gibi oldukça yüksek plaka dönüş hızına sahip olan sürücüler gelen talep ve elde edilen yüksek satış rakamları sayesinde sürekli geliştirilmiş ve VelociRaptor, Raptor ailesinin dördüncü kuşak temsilcisi olarak pazara sunulmuştu.

Western Digital tarafından en hızlı SATA sürücü olarak gösterilen VelociRaptor, pek çok SSD sürücüsünün korkulu rüyası olmuş özellikle giriş ve orta segmentte yer almalarına rağmen çok daha yüksek fiyat etiketine sahip bazı SSD'leri geride bırakmayı başarmıştı. VelociRaptor'ın fiyat, performans ve kapasite arasındaki doğru dengeyi sunduğunu belirten Western Digital, 5. jenerasyon Raptor için kolları sıvamış durumda. 250$'lık yurt dışı satış fiyatıyla 300GB'lık Raptor, örneğin 700$'lık etiket fiyatıyla 250GB'lık OCZ Vertex SSD sürücüsünün yaklaşık 1/3 fiyatına satılmakta. SSD ve HDD'ler arasında özel bir pozisyona sahip olduğu belirtilen Raptor ailesinin beşinci jenerasyonu çok daha fazlasını sunmak için hazırlanıyor.

Western Digital SSD'lere meydan okuyor; Yeni nesil Raptor yolda!
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Elimize ulaşan bilgilere göre beşinci jenerasyon Raptor da 10.000 devir/dakika hızında çalışacak ancak bir daha önceki modellere göre çok daha yüksek depolama kapasitesi sunacak. Yüksek veri yoğunluğuna olanak tanıyan yeni nesil plakaların çifti ile yeni nesil Raptor da 600GB depolama alanı sunacağı belirtilen Western Digital, yüksek performans için depolama kapasitesiyle birlikte ön bellek miktarını da arttıracak.

Henüz firma tarafından resmi herhangi bir açıklama ya da doğrulama yapılmış olmasa da ön bellek miktarının 64MB olabileceği iddia ediliyor. Tek plakayla 300GB kapasite sunan bir başka Raptor modeli üzerinde daha çalışan Wester Digital'in bu çözümü 600GB'lık modelden sonra sunmayı planladığı da konuşulan detaylar arasında yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Seagate geçtiğimiz aylarda 64MB bellek kapasitesine sahip, SATA-III destekli Barracuda XT sürücüsünü pazara sunmuştu. Benzer şekilde Western Digital'in de 6Gbps'ye kadar yüksek hızda veri transferi vaat eden SATA-III ara birimine geçiş yapması bekleniyor.

Henüz net bir bilgi olmamakla birlikte beşinci nesil Raptor modelinin 300GB'lık VelociRaptor ile benzer fiyat seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.


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grafiker 9 yıl
ya zaten ssd alsam ben işletim sistemi ve programları kurarım arşivimi niye orada tutayım ki benim için programlardaki erişim süre hızları oda zaten işletim sistemimin oraya kurduğum programlar ile alakalı. neyse konuya geleyim benim kankada var raptor dediğiniz kadar gürültülü değil takır tukur biraz ama bir süreden sonra alışıyorsunuz ayrıca bu titreşim önleyici ayaklardan aldığınız zaman ses normal harddisk seviyesinin az biraz üzerine çıkıyor sadece okadar. Ama performans olarak makinanız nerdeyse % 25 daha hızlı çalışıoyormuş gibi ciddi fark var yani.
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HOWTEK 9 yıl
kimse bi anda hdd leri bırakamaz.ssd ler ucuzlasada yeterli alan sağlamadığı için ssd+hdd kullanıcak herkes sonuçta.işletim sistemi ssd de kalır geri kalan arşiv hdd de
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memanet 9 yıl
mekanik disklerin tarih olacağını yazmış herkes ama ssd ler en yüksek 250 gb kapasiteyle geliyor ve fiyatları astronomik ben iki adet 1 tb harddisk kullanıyorum ikiside hemen hemen dolu ssd ler ucuzlasa bile terabyte seviyelerine uzun süre çıkamaz yani mekanik disklerle yola devam benim açımdan tabi
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Susturucu10Şanlı 9 yıl

memanet

mekanik disklerin tarih olacağını yazmış herkes ama ssd ler en yüksek 250 gb kapasiteyle geliyor ve fiyatları astronomik ben iki adet 1 tb harddisk kullanıyorum ikiside hemen hemen dolu ssd ler ucuzlasa bile terabyte seviyelerine uzun süre çıkamaz yani mekanik disklerle yola devam benim açımdan tabi

ucuzlasınlarda isterlerse hiç çıkmasınlar tb seviyesine
ucuz olsa alırım 2adet 250GB SSD HIZLI OLANLARINDAN RAİD YAPARIM al sana süper performans depolama içinse
gerekirse harici disk kullanırım ne kadar lazım ise artık 1.tb 2..tb 3tb 4tb alırım normal disklerden kullanırım ama sistem için lazım SSDLER bize depolama içiin değil
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aydinozsoy 9 yıl

memanet

mekanik disklerin tarih olacağını yazmış herkes ama ssd ler en yüksek 250 gb kapasiteyle geliyor ve fiyatları astronomik ben iki adet 1 tb harddisk kullanıyorum ikiside hemen hemen dolu ssd ler ucuzlasa bile terabyte seviyelerine uzun süre çıkamaz yani mekanik disklerle yola devam benim açımdan tabi

elbette mekanik diskler tarih olmaz. Evet ssd diskler pahalı ama düşünsenize ucuzlayacağı zamanı:)
1 tane 500 gb alıp oynadığım oyunları ve programları kurarım ssd bölümüne al sana hız canavarı...
benim açımdan bakılacak olursa mesela solidworksda çalışıyorum. dosyayı açar açmaz karşımda çalıştığım parça duruyor 0 ms. erişim süresi!!!
ne kadar güzel dimi:)
şarkılarım, resimlerim, filmlerim v.s. şeylerde mekanik disklerde duracak.
2 tane alırım raid yaparım diyenlerede şaşırıyorum. Paranız çokmu beyler?
aza kanaat getirmeyen çoğu nasıl bulacak. önce ucuzlaşın 1 tane al baktın ağır geliyor!!!
o zaman al 1 tane daha raidmi ne yapıyorsan yap.
ama ev kullanıcısı için ne kadar gerekli orası tartışılır...
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1963bursa 9 yıl
SSD'lerin önündeki en büyük engel kaymak kavgası.
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killnOd 9 yıl
Suanki ozelliklerine bakilacak olursa VelociRaptor ile aralarinda cok buyuk bir fark gozukmuyor umarim 15bin RPM olarak cikartirlar bu yeni nesil Raptoru.
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N-0NE 9 yıl
İyi güzel ssd alırım diyosunuzda ssdler çok pahalı hemde kısa ömürlü diye duydum.Bende seagate 250-wd 80 var ama 2'sininde sesini duymuyorum pc'de kulaklık kullanıyorum çünki...
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sertacaygun 9 yıl
SSD'ye göre tek eksiği güç tüketimi mi şimdi bu cihazın ?
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StreamRolleR 9 yıl
bunlar cok deli ya
SSD neymis :D
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ssonerb 9 yıl
ben bu saatten sonra ssd ye geçerim diye düşünüyorum.fiyatlar bu yıl inanıyorum ki daha hızlı düşecek.
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aydinozsoy 9 yıl
ne kadar mekanik disk çıkarsa çıksın kısa zaman sonra burada çoğu insan ssd teknolojili disklere geçmiş bulunacak.
şayet alacak ben olsam elimdeki ile idare eder, fiyatları düşünce ssd disk alırım.
bence bu saatten sonra mekanik diske para vermek mantıksız geliyor
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N-0NE 9 yıl
Eğer fiyatları çok fazla uçmazsa 500gb'dan bitane edinebilirim.
Wd Caviar black alacağıma bunu alırım daha iyi...
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dellino 9 yıl

N-0NE

Eğer fiyatları çok fazla uçmazsa 500gb'dan bitane edinebilirim.

Wd Caviar black alacağıma bunu alırım daha iyi...


7,200 devirdeki 1001Fals ın gürültüsü çekilecek gibi değil.
10,000 devir çift plakalı diski, ses yalıtımı yapmadan kullanmak kafa ister .


SSD piyasasının hala düşük F/P lı ürünlerden oluşması yaygınlaşmasını en büyük engeli.
Umarım fiyatları en kısa zamanda alınabilir seviyelere gelir.
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HOWTEK 9 yıl
forumun çoğu gibi fiyat/performans deriz bizde buna
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ahmetkep 9 yıl
ssd lere göre tercih edilebilir bence.
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egemenism 9 yıl
çok güzel görünüyor. umarız tr pazarındaki fiyatı el yakmaz ve alma imkanımız olur
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sahafiec 9 yıl
haber için teşekkürler.
fiyatıyla meydan okuyacağı kesin ama performansıyla?
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