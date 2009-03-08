Western Digital'dan 8TB'lık NAS; ShareSpace 4-bay

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Depolama çözümleri pazarının lider isimlerinden birisi olan Western Digital, geçtiğimiz haftalarda endüstrinin 2TB kapasiteli ilk sabit diskini pazara sunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Firma GreenPower serisi dahilinde hazırlanan yüksek kapasitesli sabit sürücüsünü 4-sürücülü ShareSpace ağ depolama sisteminde (NAS) de kullanmaya başladı.

Firmanın çok bilgisayarlı kurum ve kuruluşlarda içerik paylaşımını çok daha hızlı, verimli ve kolay kılmayı hedefleyerek hazırladığı 4 sürücülü ağ depolama sistemi, GreenPower serisi 2TB'lık diske de destek vermeye başladı yani kullanıcıları WD'nin 2TB'lık dört diskini ShareSpace NAS sisteminde kullanabilecek ve bu sayede sistemler arası 8TB'lık havuz oluşturulabilecek.

Western Digital ShareSpace 4-bay NAS sistemi RAID 0/1/5 kurulumlarına olanak tanıyabiliyor. Üzerinde üç adet USB 2.0 portu bulunan ve Gigabit Ethernet bağlantısını destekleyen sistem düzenli olarak yedek alabiliyor. Western Digital tarafından 3 yıllık garanti ile satışa sunulan 8TB kapasiteli WD ShareSpace'i tavisye edilen yurt dışı satış fiyatı yaklaşık 1700$.

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