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Western Digital'dan 8TB'lık NAS; ShareSpace 4-bay

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,2b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital'dan 8TB'lık NAS; ShareSpace 4-bay
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Depolama çözümleri pazarının lider isimlerinden birisi olan Western Digital, geçtiğimiz haftalarda endüstrinin 2TB kapasiteli ilk sabit diskini pazara sunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Firma GreenPower serisi dahilinde hazırlanan yüksek kapasitesli sabit sürücüsünü 4-sürücülü ShareSpace ağ depolama sisteminde (NAS) de kullanmaya başladı.

Firmanın çok bilgisayarlı kurum ve kuruluşlarda içerik paylaşımını çok daha hızlı, verimli ve kolay kılmayı hedefleyerek hazırladığı 4 sürücülü ağ depolama sistemi, GreenPower serisi 2TB'lık diske de destek vermeye başladı yani kullanıcıları WD'nin 2TB'lık dört diskini ShareSpace NAS sisteminde kullanabilecek ve bu sayede sistemler arası 8TB'lık havuz oluşturulabilecek.

Western Digital ShareSpace 4-bay NAS sistemi RAID 0/1/5 kurulumlarına olanak tanıyabiliyor. Üzerinde üç adet USB 2.0 portu bulunan ve Gigabit Ethernet bağlantısını destekleyen sistem düzenli olarak yedek alabiliyor. Western Digital tarafından 3 yıllık garanti ile satışa sunulan 8TB kapasiteli WD ShareSpace'i tavisye edilen yurt dışı satış fiyatı yaklaşık 1700$.

Western Digital'dan 8TB'lık NAS; ShareSpace 4-bay
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Western Digital'dan 8TB'lık NAS; ShareSpace 4-bay
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Vuze 10 yıl
biz anca rüyamızda birde dh de görürüz neyse haber için teşekkürler
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FRAPS 10 yıl
usb 2.0 ile 8 tb lik veriyi kaç günde içine atabiliriz ?
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Network KILLER 10 yıl

Orjinalden alıntı: Vuze

biz anca rüyamızda birde dh de görürüz neyse haber için teşekkürler


sen yine rüyanda görebiliyorsun. Bazılarımız onu bile göremiyor bu hayat pahalılığında.
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ozzzy222 10 yıl

Orjinalden alıntı: Vuze

biz anca rüyamızda birde dh de görürüz neyse haber için teşekkürler

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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max975 10 yıl
harika ama girişlerde diğer secekneklerde olsaynış iyi olurdu...
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cengiz_vga 10 yıl
4tb olanı kullandım resmen depolama canavarı.ben hayatımda bu kadar hızlı veri atan bir alet görmedim.wd bu işi biliyor
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Digiali 10 yıl
Depolama canavarı .....
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TuVNeRa 10 yıl
4 TB lığı 1.600TL ye satıyorlardı. Bunu da 3.000TL ye satarlar.
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