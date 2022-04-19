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    WhatsApp Topluluklar, Apple Kontrolcüsü ve Uygulama/Oyun Önerileri | UygulamaHaber

    Uygulama Haber'in bu haftaki bölümünde duyurulan oyunları, uygulamalara gelen yeni özellikleri ve haftalık uygulama/oyun önerilerini konuşuyoruz.                 

    UygulamaHaber serimizin yeni bölümünde haftanın öne çıkan mobil uygulama ve mobil oyun haberlerini konuşuyoruz. Ayrıca videomuzun sonunda birer adet uygulama ve mobil oyun öneriyoruz.

    Bu haftaki haberler arasında WhatsApp Topluluklar özelliği, Kingdom Hearts'ın mobil oyunu, YouTube Shorts güncellemesi ve Apple'ın patentini aldığı kendi kontrolcüsü yer alıyor. Önerdiğimiz uygulamaların sayfasını da aşağıda bulabilirsiniz.

    Mobil Oyun - Blind Drive

    Blind Drive Blind Drive Blind Drive Blind Drive Games $3.99 387,5 MB

    Blind Drive Blind Drive Blind Drive Blind Drive Lo-Fi People Aksiyon ₺67,99 163M

    Mobil Uygulama - Filmic Pro

    FiLMiC Pro－Video Camera FiLMiC Pro－Video Camera FiLMiC Pro－Video Camera FiLMiC Pro－Video Camera Photo & Video $14.99 128,2 MB

    FiLMiC Pro: Mobile Cine Camera FiLMiC Pro: Mobile Cine Camera FiLMiC Pro: Mobile Cine Camera FiLMiC Pro: Mobile Cine Camera FiLMiC Inc. Fotoğrafçılık ₺144,99 78M

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