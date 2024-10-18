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    Age of Empires Mobile çıktı! Hayal kırıklığı mı?

    Bu videomuzda oyun dünyasının köklü serisi Age of Empires'ın mobil oyunu olan Age of Empires Mobile'ın nasıl olduğunu değerlendiriyoruz.                                                 

    Oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olan Age of Empires'ın mobil oyunu geçtiğimiz günlerde çıkışını yaptı. Biz de çıktığı gibi oyunu indirdik ve birkaç saatin ardından ilk bakış tarzında, fikirlerimizi sizlerle paylaştık. Açık konuşmak gerekirse Age of Empires ile çok alakası olmayan ancak onun detaylı sistemlerinden ilham alan daha önce örneğini çok gördüğümüz bir mobil oyun olmuş diyebilliriz. Daha fazla detayı videomuzda bulabilirsiniz. Oyun da şu anda ücretsiz bir şekilde dijital mağazalarda bulunuyor.

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