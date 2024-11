Wiky Watch 5 Plus: Çocuklar İçin Akıllı Güvenlik ve Ebeveyn Rahatlığı!

Wiky Watch 5 Plus, çocukların güvenliği için tasarlanmış bir akıllı saat. Konum takibi, SOS özelliği, görüntülü görüşme ve sağlık takibi ile ebeveynlere huzur, çocuklara eğlence sunuyor.

Wiky Watch 5 Plus, çocukların güvenliği için tasarlanmış bir akıllı saat. Konum takibi, SOS özelliği, görüntülü görüşme ve sağlık takibi ile ebeveynlere huzur, çocuklara eğlence sunuyor. Bu videoda, saatin özelliklerini detaylıca inceleyerek hem ebeveynlere hem de çocuklara sunduğu faydaları anlatıyoruz.



🎥 Bu videoda neler bulacaksınız?

• Kutu Açılışı ve Tasarım Detayları: Minimalist kutu tasarımından başlayarak saatin dayanıklı ve çocuk dostu yapısını inceledik.

• Wiky Safe Uygulaması: Çocuğunuzun konumunu anlık takip edebileceğiniz, güvenli bölgeler belirleyebileceğiniz ve görüntülü görüşme yapabileceğiniz uygulama özelliklerini keşfedin.

• Sağlık Takibi Özellikleri: Adım sayar, nabız ölçer, oksijen seviyesi ve ateş ölçer gibi özelliklerle çocuğunuzun sağlığını takip etmenin kolay yollarını öğrenin.

• Eğitici ve Eğlenceli Oyunlar: Çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği İngilizce ve matematik oyunları gibi interaktif aktiviteler.

• Dayanıklı ve Şık Tasarım: IPX6 ve IPX7 sertifikaları ile suya ve toza dayanıklılık; 2.5D Gorilla Glass ekran ile ekstra koruma.



⏰ Çocuğunuzun Günü Daha Güvenli ve Verimli!

• Konum Takibi ve Güvenli Bölge Ayarları: Çocuğunuzun nerede olduğunu anında öğrenin ve güvenli bölgeler belirleyerek bildirimler alın.

• SOS Acil Durum Çağrısı: Acil durumlarda tek bir tuşla çocuğunuz size ulaşabilir.

• Eğitim ve Eğlence: İngilizce öğrenme oyunları ve matematik aktiviteleri ile çocuklarınız eğlenirken öğrensin.



💡 Neden Wiky Watch 5 Plus?

• Çocukların günlük hareketlerini teşvik eden aktiviteler ve sağlık takibi.

• Ebeveynler için kolay kullanım sunan uygulama arayüzü.

• Görüntülü görüşme ve sesli mesajlaşma özellikleri ile çocuklarınızla her an iletişimde kalabilirsiniz.

• Uzun pil ömrü: Yoğun kullanımda 5 saat, ortalama kullanımda 36 saate kadar.

• Çocuk dostu hafif tasarımı sayesinde gün boyu rahatlıkla kullanılabilir.



📱 Uygulama Desteği:

Wiky Safe uygulaması hem App Store hem de Google Play üzerinden indirilebilir. Saatin tüm özelliklerini uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ebeveynlere iç huzuru, çocuklara eğlence ve güvenlik sunan Wiky Watch 5 Plus hakkında daha fazla bilgi için videoyu izleyin ve yorumlarda sorularınızı bizimle paylaşın.



