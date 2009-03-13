Windows 7 geriye dönük uyumluluk konusunda daha iddialı olacak

Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 7 için dikkat çekici haberler gelmeye devam ediyor. Windows Vista'nın yerini alması beklenen ayrıca hemen her platformda Winows Vista'dan daha iyi, hızlı ve dayanıklı olacağı dile getirilen Windows 7'nin yazılım uyumluluğu noktasında kayda değer bir gelişim göstermesi bekleniyor.
Özellikle lanse edildiği günlerde Windows Vista'nın geriye doğru uyumluluk başarımı tartışmalara neden olmuş hem uygulamalar hem de sürücüler bazında çeşitli sorunların gözlemlendiği sık sık gündeme getirilmişti. Arka arkaya yayımlanan güncellemeler ve Servis Paketiyle daha olgun bir kimliğe kavuşan Windows Vista'nın koltuğunu emanet etmeye hazırlandığı Windows 7 ise uygulamalarla daha iyi anlaşacak.
MSDN'de yayımlanan yeni bir dökümana göre, Microsoft'un 7. jenerasyon işletim sistemi Windows 7, geriye doğru uygulama uyumluluğu noktasında Vista'dan çok daha başarılı olacak gibi görünüyor. Zira yapılan açıklamaya göre, geliştirme çalışmaları devam eden Windows 7, yerini alacağı Windows Vista ile çalışmayan 30 farklı uygulamayı çalıştırabildiği belirtilirken daha fazlası içi çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtiliyor. Özellikle aynı uygulamayı yıllarca kullanan kurumlar için oldukça önemli olan geriye doğru uyumluluk noktasında Windows 7 selefinden daha başarılı olacak gibi görünüyor.
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driver konusunu çok güzel halletmiş bu sefer microsoft çoğunu zaten kendi buluyor internetten indiriyor, bazen de ekran kartının driveri eski deyip güzelce hallediveriyor
denemenizi tevsiye ederim link olarak şu konuya bakabilirsiniz
forum.donanimhaber.com/...
7. sayfada kendi yüklediğim linkler mevcut
herhalde sıkıntı çıkaran bir uygulama kullanmyorum oyunda oynama merakım yok ondan bana sorunsuz geliyor olsa gerek :)
Merak ediyorum gerçek anlamda kaç kişi vistada problem yaşıyor hala.Ve ezbere konuşmuyor.
Yoksa benim evdeki Vista özel sorunsuz üretimmi, onuda anlayabilmiş değilim.
Eğer vistayı donanımınız kaldırmıyor diye kötülüyorsanız hiç Windows 7 övmeyin bence. O donanımlarınızın suyunu çıkartacağı kesin.
Yani windows 7 çıkacak benim takoz kesin kaldıracak diye ümitlendirmeyin kendinizi.En az arkadan 1.5 gb ram yer emin olun.fİNAL SÜRÜMÜ.Vista bile 800 900 yerken. HAA nerden biliyorum.Microsoft RAM ve yeni işlemci sattırmak ve piyasayı hareketlendirmek için elinden geleni tarihte yapmıştır bundan sonra da yapacaktır.Yani Microsoft yeni işletim sistemi çıkarcak ve daha az ram isteyecek yada intelin çıkardığı yeni işlemciye ihtiyaç duymayacak HAYALLERİNDEN HEPBERABER VAZGEÇELİM
YANİ YENİ İŞLETİM SİSTEMİ DAHA FAZLA RAM VE İŞLEMCİ.BU KONUDA EMİN OLABİLİRSİNİZ
Bence Windows 7 yi baştan kötüleyelim
bence bosuna kotuluyorsun cunku adamlar zaten yeterince islemci ram vs sattirdilar vista sayesinde bir cok sikayetin cikmasida sirf bundan olmadi aslinda vista gercekten stabillik konusunda ii ama mukemmel diil xp de elle yaptigimiz herseyi otomatige bagladi adamlar ama bunu yaparken fazla urasmamis olsa gereklerki cok fazla ram ve islemci kullanimi gerekti tabik cok iyi makinelere hic koymadi sonuc olarak bu kullanim windows 7 da azaltildi ve giderildi sayilir...
Bende vista cdmi satacagim ve Windows 7 cikinca alacagim. Yalniz bir sorun var oda suan icin internet tarayicisinda onuda firefoxu yükleyerek hallettim.