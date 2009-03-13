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Windows 7 geriye dönük uyumluluk konusunda daha iddialı olacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21,8b
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22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 7 geriye dönük uyumluluk konusunda daha iddialı olacak
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Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 7 için dikkat çekici haberler gelmeye devam ediyor. Windows Vista'nın yerini alması beklenen ayrıca hemen her platformda Winows Vista'dan daha iyi, hızlı ve dayanıklı olacağı dile getirilen Windows 7'nin yazılım uyumluluğu noktasında kayda değer bir gelişim göstermesi bekleniyor.

Özellikle lanse edildiği günlerde Windows Vista'nın geriye doğru uyumluluk başarımı tartışmalara neden olmuş hem uygulamalar hem de sürücüler bazında çeşitli sorunların gözlemlendiği sık sık gündeme getirilmişti. Arka arkaya yayımlanan güncellemeler ve Servis Paketiyle daha olgun bir kimliğe kavuşan Windows Vista'nın koltuğunu emanet etmeye hazırlandığı Windows 7 ise uygulamalarla daha iyi anlaşacak.

MSDN'de yayımlanan yeni bir dökümana göre, Microsoft'un 7. jenerasyon işletim sistemi Windows 7, geriye doğru uygulama uyumluluğu noktasında Vista'dan çok daha başarılı olacak gibi görünüyor. Zira yapılan açıklamaya göre, geliştirme çalışmaları devam eden Windows 7, yerini alacağı Windows Vista ile çalışmayan 30 farklı uygulamayı çalıştırabildiği belirtilirken daha fazlası içi çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtiliyor. Özellikle aynı uygulamayı yıllarca kullanan kurumlar için oldukça önemli olan geriye doğru uyumluluk noktasında Windows 7 selefinden daha başarılı olacak gibi görünüyor.


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CiNDeRMooN_35 10 yıl
Windows 7 nin orjinali çıkınca uyumluluk problemi büyük ölçüde bitecektir.WiNDoWS 7 vistadan kat kat daha iyi BENCE
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toz-koparan 10 yıl
6 aylık hort...
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Tunai 10 yıl
w7 64 bit beta sürümünü laptopunda kullanıyorum gayet iyi çalışıyor, bir eksisini göremedim şimdiye dek eski oyunları da çalıştırdı sorun yaratmadan, programlarda da fazla sorun görmedim
driver konusunu çok güzel halletmiş bu sefer microsoft çoğunu zaten kendi buluyor internetten indiriyor, bazen de ekran kartının driveri eski deyip güzelce hallediveriyor
denemenizi tevsiye ederim link olarak şu konuya bakabilirsiniz
forum.donanimhaber.com/...
7. sayfada kendi yüklediğim linkler mevcut
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symbiat 10 yıl
Bu vistadan şikayetçi olmayan bir ben varım galiba 64 bit sp1 hızlı stabil :)
herhalde sıkıntı çıkaran bir uygulama kullanmyorum oyunda oynama merakım yok ondan bana sorunsuz geliyor olsa gerek :)
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mamad 10 yıl
Microsoft kendine iyi dersler çıkarmış hakaten. Kullandığım ve gördüğüm kadarıyla Windows7 gerçekten iyi bir işletim sistemi olacak. Birçok yönden Vista'nın açıklarını kapatmakla İşletim sistemini kususrsuz bir hale getiriyorlar. Tuttum bu windows7'yi! :D
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GuiWan 10 yıl
o kadar övülüyor ki dayanamayıp ben de kuracam bu 7'yi. gerçi vistada bir sorunum olmadı şimdiye kadar, millet neler yaşamış hayret.
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L.o.T.u.S 10 yıl
Kime baksam Vista şöyle böyle. Bana sanki herkez ezbere VİSTA da sorun var muhabbeti var yapıyor gibime geliyor.Vista sorunlu demek moda oldu.


Merak ediyorum gerçek anlamda kaç kişi vistada problem yaşıyor hala.Ve ezbere konuşmuyor.

Yoksa benim evdeki Vista özel sorunsuz üretimmi, onuda anlayabilmiş değilim.


Eğer vistayı donanımınız kaldırmıyor diye kötülüyorsanız hiç Windows 7 övmeyin bence. O donanımlarınızın suyunu çıkartacağı kesin.


Yani windows 7 çıkacak benim takoz kesin kaldıracak diye ümitlendirmeyin kendinizi.En az arkadan 1.5 gb ram yer emin olun.fİNAL SÜRÜMÜ.Vista bile 800 900 yerken. HAA nerden biliyorum.Microsoft RAM ve yeni işlemci sattırmak ve piyasayı hareketlendirmek için elinden geleni tarihte yapmıştır bundan sonra da yapacaktır.Yani Microsoft yeni işletim sistemi çıkarcak ve daha az ram isteyecek yada intelin çıkardığı yeni işlemciye ihtiyaç duymayacak HAYALLERİNDEN HEPBERABER VAZGEÇELİM

YANİ YENİ İŞLETİM SİSTEMİ DAHA FAZLA RAM VE İŞLEMCİ.BU KONUDA EMİN OLABİLİRSİNİZ

Bence Windows 7 yi baştan kötüleyelim

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TheGreen7 10 yıl

Orjinalden alıntı: Teacher

Kime baksam Vista şöyle böyle. Bana sanki herkez ezbere VİSTA da sorun var muhabbeti var yapıyor gibime geliyor.Vista sorunlu demek moda oldu.


Merak ediyorum gerçek anlamda kaç kişi vistada problem yaşıyor hala.Ve ezbere konuşmuyor.

Yoksa benim evdeki Vista özel sorunsuz üretimmi, onuda anlayabilmiş değilim.


Eğer vistayı donanımınız kaldırmıyor diye kötülüyorsanız hiç Windows 7 övmeyin bence. O donanımlarınızın suyunu çıkartacağı kesin.


Yani windows 7 çıkacak benim takoz kesin kaldıracak diye ümitlendirmeyin kendinizi.En az arkadan 1.5 gb ram yer emin olun.fİNAL SÜRÜMÜ.Vista bile 800 900 yerken. HAA nerden biliyorum.Microsoft RAM ve yeni işlemci sattırmak ve piyasayı hareketlendirmek için elinden geleni tarihte yapmıştır bundan sonra da yapacaktır.Yani Microsoft yeni işletim sistemi çıkarcak ve daha az ram isteyecek yada intelin çıkardığı yeni işlemciye ihtiyaç duymayacak HAYALLERİNDEN HEPBERABER VAZGEÇELİM

YANİ YENİ İŞLETİM SİSTEMİ DAHA FAZLA RAM VE İŞLEMCİ.BU KONUDA EMİN OLABİLİRSİNİZ

Bence Windows 7 yi baştan kötüleyelim




bence bosuna kotuluyorsun cunku adamlar zaten yeterince islemci ram vs sattirdilar vista sayesinde bir cok sikayetin cikmasida sirf bundan olmadi aslinda vista gercekten stabillik konusunda ii ama mukemmel diil xp de elle yaptigimiz herseyi otomatige bagladi adamlar ama bunu yaparken fazla urasmamis olsa gereklerki cok fazla ram ve islemci kullanimi gerekti tabik cok iyi makinelere hic koymadi sonuc olarak bu kullanim windows 7 da azaltildi ve giderildi sayilir...
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max975 10 yıl
hadi bakalım çok güzel haberler bunlar.
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TiRaNTx 10 yıl
evet windows 7 baya güzel gözüküyor windows vistadan iyi oldugu beta haliyle bile kesin ve şunuda söyleyeyim xp nin yeniden düzenlenmişi gibi birşey olacak sanırım xp gibi oturacak daha hızlı daha güzel görüntü daha iyi performans sunacaktır xpdeki ram kullanamama gibi sorun burda olmayacaktır muhtemelen
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Psycna 10 yıl
nolur w7de vista gibi olmasın ya nolur. hem hız hem görsellik istiyorum o yüzden hem xp hem vistam var
ama umarım w7 çıkınca sadece tek bir işletim sis. kullanacağım
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sakiri 10 yıl
öncelikle windows 7 icin herkez hersey söyleyebilir normaldir vistada olanlardan sonra; ama bende herkez gibi microsoftun bütün isletim sistemlerini kullandim. Size bir kac örnek vereyim yeterli olur. Windows 7 oyunlarda xp den iyi vistadan kat kat iyi overcock konusunda xp ile nereye kadar variyorsaniz windows 7 ilede varabilirsiniz. Bende q6600 intel islemci var windows 7 7048 versiyonu yükledim crysis gibi bir oyunu vistada high kalitede takilarak oynuyorum ama windows 7 very high kalitede takilmadan oynayabiliyorum. Ve islemci voltajini 0.90 volta cekip 2,4 ghz hizda 1 watt i bile görüyor islemci yinede bilgisayar kapanmiyor. Bu yaptiklarimin aynisini Windows vista üzerinde yapamazsiniz. Hele hele birde 64 bit versiyonu ile.
Bende vista cdmi satacagim ve Windows 7 cikinca alacagim. Yalniz bir sorun var oda suan icin internet tarayicisinda onuda firefoxu yükleyerek hallettim.
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Public_Enemy 10 yıl
Vistanın ne kadar kötü olduğununun en büyük ispatı sanırım, microsoftun W7yi çıkarmakta bukadar acele etmesidir. Daha önce 2010 için planlanan, 2009 sonuna çekilen çıkış tarihi için şimdilerde 2009 3. çeyrek ( yaz ortası gibi) konuşulmaya başlandı. Çünkü XP'nin artık azalan hardware, sürücü, program desteğini yeniden canlandırmayacaklarına göre, biran önce kullanıcılara adam gibi bir işletim sistemi sunmak zorundalar. Bunun Vista olmadığıda kesin.
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