Windows 7 geriye dönük uyumluluk konusunda daha iddialı olacak

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Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 7 için dikkat çekici haberler gelmeye devam ediyor. Windows Vista'nın yerini alması beklenen ayrıca hemen her platformda Winows Vista'dan daha iyi, hızlı ve dayanıklı olacağı dile getirilen Windows 7'nin yazılım uyumluluğu noktasında kayda değer bir gelişim göstermesi bekleniyor.

Özellikle lanse edildiği günlerde Windows Vista'nın geriye doğru uyumluluk başarımı tartışmalara neden olmuş hem uygulamalar hem de sürücüler bazında çeşitli sorunların gözlemlendiği sık sık gündeme getirilmişti. Arka arkaya yayımlanan güncellemeler ve Servis Paketiyle daha olgun bir kimliğe kavuşan Windows Vista'nın koltuğunu emanet etmeye hazırlandığı Windows 7 ise uygulamalarla daha iyi anlaşacak.

MSDN'de yayımlanan yeni bir dökümana göre, Microsoft'un 7. jenerasyon işletim sistemi Windows 7, geriye doğru uygulama uyumluluğu noktasında Vista'dan çok daha başarılı olacak gibi görünüyor. Zira yapılan açıklamaya göre, geliştirme çalışmaları devam eden Windows 7, yerini alacağı Windows Vista ile çalışmayan 30 farklı uygulamayı çalıştırabildiği belirtilirken daha fazlası içi çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtiliyor. Özellikle aynı uygulamayı yıllarca kullanan kurumlar için oldukça önemli olan geriye doğru uyumluluk noktasında Windows 7 selefinden daha başarılı olacak gibi görünüyor.