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Windows 7'nin satış tarihi 22 Ekim olarak açıklandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 7'nin satış tarihi 22 Ekim olarak açıklandı
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7. jenerasyon Windows işletim sistemi Windows 7'nin RC yani Sürüm Adayı olarak tanımlanan versiyonunu geçtiğimiz günlerde genel kullanıma açan Redmond, Amerika merkezli yazılım devi Microsoft, arka arkaya çıkan pek çok iddiadan sonra sonunda Windows 7'nin çıkış tarihini açıkladı. Daha önce gün ışığına çıkan haberlerde, Sonbahar aylarında pazara sürüleceği iddia edilen Windows 7 bu açıdan beklenileni verecek gibi görünüyor zira yeni işletim sisteminin satışına 22 Ekim'de başlanacağı açıklandı.

Okula dönüş dönemi olarak ta bilinen Eylül ayından hemen sonra Ekim ayının son çeyreği içerisinde yani yurt dışı için tatil döneminin gündemde olduğu süreçte satışına başlanacak olan Windows 7, başta DirectX 11 desteği olmak üzere farklı kategori ve ihtiyaçlara özel çok sayıda yeni özellikle veya fonksiyonla birlikte geleceği belirtiliyor.


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.:fat32:. 10 yıl
Görsellik ve kullanım açısından vistadan çok daha iyi, minimum sistem gereksinimi açısından xp standartlarında, satış açısından herkese hitap edebilecek düşük fiyatlı bir işletim sistemini microsoft'tan beklemek ve windows7'den bunları istemek hani fena olmazdı :)
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.:fat32:. 10 yıl
Aslında microsoft'un daha önce çıkarmış olduğu işletim sistemlerini düşünürsek, bilgisayar dünyasını şöyle sıkı sıkıya sağlam giren tek işletim sistemi windows 95 idi. Çünkü hem net hem de windows programları birleştirmiş ve internet explorer ile msdos komut işletim sistemini tek bir işletim sisteminde birleştirmişti. Microsoft daha sonraları da iyi işletim sistemleri çıkarmasına rağmen win95 kadar yaratıcılığı ve müşteriye direkt farklı şeyler sunan yenilikler yapamadı gibi. beklerdik ki çıtayı daha da yükseltsin daha düşük performansa daha iyi işletim sistemi gibi ama görünen o ki gelecek açık kaynak kodlu işletim sistemleri gibi görünüyor windows7 umarım daha önceki sürümlere göre daha üst beklentilerde olması gereken işletim sistemi olur. Ancak bu durum bana vista çıkmadan önceki zamanı hatırlattı.
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.:fat32:. 10 yıl
windows 7 ve vista işletim sistemleri arasındaki fark, windows me ve windows 2000 arasındaki farka benziyor. windows me için "mistake edition" diyorlar yani hata sürümü ancak daha xp kullanıcısını bile vistaya geçiş konusunda çoğunlukla ikna edememiş iken windows 7 nin çok daha xp vari bir performans ile çalışmasını beklemek sanırım hayalden öteye gidemeyecek. Belki de hayal gerçek olursa o zaman windows 7'ye geçmeyen kalır mı? Bence en iyisi daha düşük görsellik olan XP edition windows sürümleri içinde.
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EMIN3M 10 yıl
ACER 1 ay önce 23 ekimde çıkacak diyordu demek adamlar bişeyler biliyormuş walla helal olsun.
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Pascal.Nouma 10 yıl
Bunun kaynağı nedir acaba?
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Kesme$eker 10 yıl
Win 7 kullanıyorum vede gayet memnunum.bir sorun cıkarmadı sadece 1 kez mavi ekran verdi oda RC olmasından dolayıdır.hele bir tam sürümü çıksında kullanmaya baslayalım..
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sadtneverdie 10 yıl
win 7 yi az önce kurdum microsoft cidden bu sefer yapmış :)
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merope3 10 yıl
Bizim türk insanı yazılıma verilen parayı fuzuli sayar. Ben microsoftun savunucusu değilim ama. Bir donanım satın alınız ama daha fazla paranız yok. Eğer microsoftun fiyatlarından şikayetçiyseniz o zaman linux kurarsınız ya da illegal olarak windows kurarsınız. Yazılım işinde olan arkadaşlar bunun donanım üretmek kadar ne kadar emek gerektirdiğini bilir.
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AreaOfEffect 10 yıl
DX11 ve 10.. diye karşılaştırma yapmak bence yanlış, Vista; XP'nin aksine hala "genel destek" altındadır (xp "uzantılmış destek" dedir.) ve DX11 de Vista'ya kurulabilecektir. XP'ye gelmeme sebebi xp WDDM üzerinde çalışmadığından dx'i uyarlamanın zor olmasıdır.
Betası bile önceki sistemlere göre iyi performans veriyordu,% ram kullanımıymış, benchmarkmış falan demiyorum bilgisayarı 1 ay açık bıraktığım halde hiçbir yavaşlama görmedim. XP ve Vista'da denedim özellikle Vista baya baya bildiğin şişiyordu.
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sadtneverdie 10 yıl
cemy35 ne 1 martından söz ediyorsun sen :D
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Eşref_37 10 yıl
Cıksın cıksın bizde kullanalım tam sürümu gayriii.
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Batuist 10 yıl
2010'a kalmaması iyi... umarım ms bu sefer vistadaki gibi erken davranıp bitmemiş bir işletim sistemi çıkarmaz.. gerçi bunu söyleyen ben uzun zamandır win7 RC kullanıyorum :)
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