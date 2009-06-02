Windows 7'nin satış tarihi 22 Ekim olarak açıklandı

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7. jenerasyon Windows işletim sistemi Windows 7'nin RC yani Sürüm Adayı olarak tanımlanan versiyonunu geçtiğimiz günlerde genel kullanıma açan Redmond, Amerika merkezli yazılım devi Microsoft, arka arkaya çıkan pek çok iddiadan sonra sonunda Windows 7'nin çıkış tarihini açıkladı. Daha önce gün ışığına çıkan haberlerde, Sonbahar aylarında pazara sürüleceği iddia edilen Windows 7 bu açıdan beklenileni verecek gibi görünüyor zira yeni işletim sisteminin satışına 22 Ekim'de başlanacağı açıklandı.

Okula dönüş dönemi olarak ta bilinen Eylül ayından hemen sonra Ekim ayının son çeyreği içerisinde yani yurt dışı için tatil döneminin gündemde olduğu süreçte satışına başlanacak olan Windows 7, başta DirectX 11 desteği olmak üzere farklı kategori ve ihtiyaçlara özel çok sayıda yeni özellikle veya fonksiyonla birlikte geleceği belirtiliyor.