Windows XP Ekran Görüntüleri ve Özellikleri

Microsoft'un yeni stratejisinde Windows 2000 temeline dayalı olan Wishtler'ın bir sürümü olan Windows XP bi çok güzel özellikle beraber geliyor. Bunlardan biri CD-Writer desteği ile Windows'u kurar kurmaz CD yazabilecek hale geliyorsunuz. Ayrıca çok ilginizi çekecek bir özellik var. Uyumluluk modu. Bu modda programlar ister Windows 95, 98, ME NT4 (Service Pack5) veya Windows 2000 için yazılmış olsun çalıştırabiliyor. Bence kesin sevimli ekran görüntülerini görmek için bile gidilir.

Windows XP

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