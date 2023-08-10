Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro, haziran ayında WWDC 2023'te duyurulmuş olsa da bir süre daha erişilebilir olmayacak. Ancak bu arada Apple, ürün piyasaya sürülmeden önce geliştiricilerin Apple Vision Pro uygulamalarını test edebilmeleri için visionOS SDK'yı yayınladı. Ve şaşırtıcı bir şekilde, UTM geliştiricileri Windows XP’yi visionOS'ya çalıştırmayı başardı.

Apple Vision Pro’da Windows XP deneyimi

X’te (eski adıyla Twitter) yer alan bir videoya göre UTM geliştiricileri Windows XP sanal makinesini visionOS’a başarıyla önyükleyebildi. QEMU tabanlı iOS ve macOS için bir sistem emülatörü ve sanal makine sunucusu olan UTM ile kullanıcılar iPhone, iPad veya Mac üzerinde Windows, Linux ve hatta macOS çalıştırabiliyorlar.

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Geliştiricilere göre, Windows XP visionOS'ta başarılı bir şekilde çalıştırılmış olsa da henüz giriş desteğine sahip değil, dolayısıyla önyükleme sonrasında sanal makine ile iletişimin bir yolu yok. Elbette UTM geliştiricileri gelecekte bu sorununun da üstesinden gelmeye çalışacaktır. Öte yandan Windows XP’nin visionOS üzerinde çalışması ilk başta etkileyici olsa da, esasında işletim sisteminin iPadOS'a dayandığı için bu pek de sürpriz sayılmaz. Yine de, Windows XP gibi bir işletim sisteminin sanal bir ortamda canlanması ilgi çekici. Bilmeyenler için Apple Vision Pro, firmanın ilk karma gerçeklik gözlüğü konumunda. 2024 yılının başlarında Amerika’da satışa çıkan olan ürünün fiyatı ise 3.499 dolardan başlayacak.

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Efsanevi Windows XP, Apple Vision Pro’da çalıştırıldı