Wolfram Alpha'nın iPhone uygulaması 50$'a satışa sunuldu

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Google'ın en büyük rakibi olacağı iddia edilen işlemsel arama motoru Wolfram Alpha'nın iPhone uygulaması çıktı. Kullanıcıların sorularına yanıt verebilen ve sonuçlar arasında karşılaştırma yaparak aynı arama sonucunu farklı parametreler çerçevesinde sunabilen arama motorunun iPhone özel uygulaması için finansal analistler, fizikçiler, mühendisler, öğrenciler, öğretmenler, gazeteciler, ekonomistler, sistem uzmanları ve pazarlama yöneticileri için vazgeçilmez bir uygulama olacağı, kullanıcıların Google ya da Bing gibi motorların cevaplayamadığı sorulara yanıt bulabilecekleri açıklandı.

Wolfram Alpha iPhone uygulaması Apple AppStore'da 49.99'lık fiyat üzerinden satışa sunuldu.