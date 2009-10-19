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Wolfram Alpha'nın iPhone uygulaması 50$'a satışa sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Wolfram Alpha'nın iPhone uygulaması 50$'a satışa sunuldu
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Google'ın en büyük rakibi olacağı iddia edilen işlemsel arama motoru Wolfram Alpha'nın iPhone uygulaması çıktı. Kullanıcıların sorularına yanıt verebilen ve sonuçlar arasında karşılaştırma yaparak aynı arama sonucunu farklı parametreler çerçevesinde sunabilen arama motorunun iPhone özel uygulaması için finansal analistler, fizikçiler, mühendisler, öğrenciler, öğretmenler, gazeteciler, ekonomistler, sistem uzmanları ve pazarlama yöneticileri için vazgeçilmez bir uygulama olacağı, kullanıcıların Google ya da Bing gibi motorların cevaplayamadığı sorulara yanıt bulabilecekleri açıklandı.

Wolfram Alpha iPhone uygulaması Apple AppStore'da 49.99'lık fiyat üzerinden satışa sunuldu.


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sagopakey78 10 yıl
fiyatı çok fazla değil mi?
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realbrutal 10 yıl
50 dolar kim verir buna.onun yerine gir internetten bedavaya al cevabını
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JustBeCooL 10 yıl
İnternete gereksinim olmadan çalışıyor sanırım? Yoksa bu kadar pahalı olmazdı herhalde diye düşünüyorum...
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Mert 10 yıl
Link vermeden sadece cevap mı veriyor?
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