Apple, neden arama motoru işine girmediğini açıkladı

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Tam Boyutta Gör Birkaç yıl önce, Apple'ın Google'a rakip bir arama motoru geliştimeyi planladığına dair haberler ortaya çıkmıştı ancak şimdiye kadar bu yönde bir adım atılmadı. Apple'ın Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, şirketin Google gibi bir arama motoru oluşturmayı neden planlamadığını açıkladı.

Apple'ın arama motoru işine girmeme sebepleri

Cue, geçen hafta Washington D.C.'deki bir ABD federal mahkemesine sunduğu bir bildiride, Apple'ın arama motoru işine girmeme sebebini şöyle sıraladı:

Bir arama motorunun geliştirilmesi Apple'a milyarlarca dolara mal olacak ve yıllar sürecek. Bu da yatırım parasını ve çalışanları şirketin odaklandığı diğer büyüme alanlarından uzaklaştıracak.

Yapay zeka nedeniyle arama işi hızla evriliyor, bu nedenle Apple için bir arama motoru yaratmak ekonomik olarak riskli olacak.

bu nedenle Apple için bir arama motoru yaratmak olacak. Uygulanabilir bir arama motoru işi yaratmak için Apple'ın hedefli reklam satması gerekecek ve bu da şirketin temel işi değil. Aynı zamanda şirketin uzun süredir devam eden gizlilik taahhütlerine aykırı olacak.

olacak. Apple, başarılı bir arama motoru işi kurmak ve işletmek için gereken yeterli uzmanlaşmış profesyonele ve operasyonel altyapıya sahip değil.

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Bu yılın başlarında, ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'a karşı açtığı tekel davasının kapsamında mahkeme, Apple'ın web tarayıcısı Safari'de Google'ın varsayılan arama motoru olarak ayarlandığı anlaşmanın yasadışı olduğuna karar verdi. Cue açıklamasında, Apple'ın anlaşmayı savunabilmesi için mahkemeden, kendi tanıklarının duruşma sırasında ifade vermesine izin verilmesini talep etti.

Cue, "Yalnızca Apple, gelecekteki hangi işbirliklerinin kullanıcılarına en iyi şekilde hizmet edeceğini anlatabilir. Apple, mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini yaratmaya odaklanmış durumda ve bunu gerçekleştirmek için diğer şirketlerle olası ortaklıkları ve düzenlemeleri araştırıyor." sözleriyle anlaşmayı savundu.

Daha önce, Microsoft'un Bing arama motorunu Apple'a defalarca kez satmaya çalıştığı, ancak arama kalitesinin düşük olması sebebiyle Apple'ın teklifi reddettiği iddia edilmişti. Google'ın, Apple ürünlerinde varsayılan arama motoru olmak için 2022 yılında Apple'a 20 milyar dolar ödediği ortaya çıkmıştı.

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Apple, neden arama motoru işine girmediğini açıkladı