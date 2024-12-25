Apple, neden arama motoru işine girmediğini açıkladı

Apple'ın arama motoru işine girmeme sebepleri
Cue, geçen hafta Washington D.C.'deki bir ABD federal mahkemesine sunduğu bir bildiride, Apple'ın arama motoru işine girmeme sebebini şöyle sıraladı:
- Bir arama motorunun geliştirilmesi Apple'a milyarlarca dolara mal olacak ve yıllar sürecek. Bu da yatırım parasını ve çalışanları şirketin odaklandığı diğer büyüme alanlarından uzaklaştıracak.
- Yapay zeka nedeniyle arama işi hızla evriliyor, bu nedenle Apple için bir arama motoru yaratmak ekonomik olarak riskli olacak.
- Uygulanabilir bir arama motoru işi yaratmak için Apple'ın hedefli reklam satması gerekecek ve bu da şirketin temel işi değil. Aynı zamanda şirketin uzun süredir devam eden gizlilik taahhütlerine aykırı olacak.
- Apple, başarılı bir arama motoru işi kurmak ve işletmek için gereken yeterli uzmanlaşmış profesyonele ve operasyonel altyapıya sahip değil.
Bu yılın başlarında, ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'a karşı açtığı tekel davasının kapsamında mahkeme, Apple'ın web tarayıcısı Safari'de Google'ın varsayılan arama motoru olarak ayarlandığı anlaşmanın yasadışı olduğuna karar verdi. Cue açıklamasında, Apple'ın anlaşmayı savunabilmesi için mahkemeden, kendi tanıklarının duruşma sırasında ifade vermesine izin verilmesini talep etti.
Cue, "Yalnızca Apple, gelecekteki hangi işbirliklerinin kullanıcılarına en iyi şekilde hizmet edeceğini anlatabilir. Apple, mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini yaratmaya odaklanmış durumda ve bunu gerçekleştirmek için diğer şirketlerle olası ortaklıkları ve düzenlemeleri araştırıyor." sözleriyle anlaşmayı savundu.
Daha önce, Microsoft'un Bing arama motorunu Apple'a defalarca kez satmaya çalıştığı, ancak arama kalitesinin düşük olması sebebiyle Apple'ın teklifi reddettiği iddia edilmişti. Google'ın, Apple ürünlerinde varsayılan arama motoru olmak için 2022 yılında Apple'a 20 milyar dolar ödediği ortaya çıkmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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