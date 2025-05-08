Apple, Safari'ye yapay zeka arama motoru eklemeyi düşünüyor

Tam Boyutta Gör Apple, gelecekte Safari tarayıcısına Perplexity ya da OpenAI'nin SearchGPT'sigibi yapay zeka destekli arama hizmetlerini entegre etmeyi değerlendiriyor. Bu olasılıklar, Apple’ın hizmetlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue’nun, Google’ın sürmekte olan anti-tekel davasında verdiği ifadede gündeme geldi.

Görüşmeler sürüyor

Cue, Perplexity ile Safari’ye entegre edilmesi üzerine görüşmeler yaptıklarını doğrulasa da, henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını belirtti. Ancak, yapay zekânın arama motorlarının geleceğinde önemli bir rol oynayacağını düşündüğünü açıkça ifade etti. Cue, “Yapay zeka öncesi dönemde diğer arama motorlarının ciddi bir alternatif oluşturduğuna inanmıyordum. Bugün çok daha büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum çünkü soruna farklı bir şekilde yaklaşan yeni katılımcılar var" sözleriyle değişimi vurguladı.

Safari'de Google aramaları ilk kez düşüş gösterdi

Cue'ya göre Apple, yapay zeka tabanlı bir arama motorunu Safari’ye dahil etse bile başlangıçta bu motoru varsayılan yapmayı düşünmüyor. Ancak pazardaki büyük oyuncuların ve yüksek yatırımların etkisiyle bu değişimin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Bu değişime işaret eden bir başka veri de Safari’de yapılan Google aramalarının geçtiğimiz ay ilk kez düşüş göstermesi oldu. Bu düşüşün nedeni, kullanıcıların tercihini ChatGPT ya da Gemini gibi yapay zeka araçlarına yönlendirmiş olması olabilir.

iOS 18.5, ebeveynler için yeni ekran süresi uyarıları getiriyor 1 gün önce eklendi

Google’ın, arama motorunun Safari’de varsayılan kalması için Apple’a yılda 18 milyar doların üzerinde ödeme yaptığı biliniyor. Cue, Google'ın anlaşmalarının diğer arama seçeneklerinin büyümesini engellediğini ima etmeden yapay zekanın popülerliğini kabul ederek çok ince bir iğnenin üzerinde yürüyor. Her iki şirketin de bu kârlı işbirliğini sürdürmek istediği anlaşılıyor.

Diğer yandan Apple da yapay zeka alanında çeşitli zorluklarla karşılaştı. Şirket, geçtiğimiz sene duyurduğu Apple Intelligence planlarının merkezinde yer alan yeni Siri’yi planlandığı tarihte piyasaya süremedi. Kendi yapay zeka teknolojilerinin yeterli olmaması nedeniyle Apple, üçüncü taraf modellerle iş birliği yapma kararı aldı. Bu gelişmelerin, Safari’ye yapay zeka tabanlı arama motorlarını entegre etme fikrinin ortaya çıkmasına neden olmuş olması muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Apple, Safari'ye yapay zeka arama motoru eklemeyi düşünüyor