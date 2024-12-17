ChatGPT'nin web arama özelliği herkese sunulmaya başlandı

Şirket ayrıca, mobil cihazlarda özelliğin optimize edilmiş bir versiyonunu ve gelişmiş ses moduyla arama yapma yeteneğini de duyurdu. Ancak bu özellik yalnızca ücretli kullanıcılar için sunuluyor.
Restoranlar veya yerel turistik yerler gibi belirli bir yeri aradığınızda, ChatGPT aradığınız şeyle ilgili resimler, derecelendirmeler ve saatler gibi sonuç listesini görüntülüyor. Bir yere tıkladığınızda, yer hakkında daha fazla bilgi görüntüleyebiliyor, ayrıca doğrudan uygulama içinden yol tarifi içeren bir haritaya da erişebiliyorsunuz.
OpenAI, arama işlevi için önde gelen haber ve veri sağlayıcılarıyla ortaklık kurduğunu söylüyor. Sonuç olarak, hisse senetleri, spor skorları ve hava durumu gibi bilgiler için widget'ler şeklinde görüntülenebiliyor. Böylelikle, ChatGPT tam teşekküllü bir Google rakibi haline geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor