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    Anlık Bildirim

    ChatGPT'nin web arama özelliği herkese sunulmaya başlandı

    ChatGPT'nin arama motoru özelliği bugün itibarıyla tüm kullanıcılara sunulmaya başlandı. Yapay zeka asistanı Google'a rakip oluyor.                             
    ChatGPT'nin web arama özelliği herkese sunulmaya başlandı Tam Boyutta Gör
    ChatGPT'nin arama motoru özelliği bugün itibarıyla tüm kullanıcılara sunulmaya başlandı. OpenAI, ChatGPT'nin arama motoru özelliğini ilk olarak Ekim ayında ücretli abonelere sunmuştu. Şirket şimdi de ücretsiz kullanıcılara, hesap ve oturum açmak koşuluyla, hizmeti sunmaya başladı. Arama özelliği, aşama aşama önümüzdeki aylar içerisinde bütün kullanıcılara sunulacak.

    Şirket ayrıca, mobil cihazlarda özelliğin optimize edilmiş bir versiyonunu ve gelişmiş ses moduyla arama yapma yeteneğini de duyurdu. Ancak bu özellik yalnızca ücretli kullanıcılar için sunuluyor.

    Restoranlar veya yerel turistik yerler gibi belirli bir yeri aradığınızda, ChatGPT aradığınız şeyle ilgili resimler, derecelendirmeler ve saatler gibi sonuç listesini görüntülüyor. Bir yere tıkladığınızda, yer hakkında daha fazla bilgi görüntüleyebiliyor, ayrıca doğrudan uygulama içinden yol tarifi içeren bir haritaya da erişebiliyorsunuz.

    OpenAI, arama işlevi için önde gelen haber ve veri sağlayıcılarıyla ortaklık kurduğunu söylüyor. Sonuç olarak, hisse senetleri, spor skorları ve hava durumu gibi bilgiler için widget'ler şeklinde görüntülenebiliyor. Böylelikle, ChatGPT tam teşekküllü bir Google rakibi haline geliyor.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

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    BOLDVIPER 2 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 3 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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