Samsung'dan dört yıllık Galaxy Watch modeline sürpriz güncelleme

Galaxy Watch 4 serisi, One UI 8 alacak
Galaxy Watch 4 serisi, iki adet Cortex-A55 CPU çekirdeğine sahip 4 nm Exynos W920 işlemciye sahip; bu nedenle One UI 8 Watch'un bu modellerde ne kadar iyi çalışacağı belli değil. Google, Wear OS 6’nın gelişmiş performans ve verimlilik sağladığını, neticesinde %10 daha uzun pil ömrü sağladığını iddia ediyor ama gerçek deneyim nasıl olacak merak konusu.
One UI 8 Watch güncellemesi neler getiriyor?
One UI 8 Watch, daha gelişmiş ve özelliklerle dolu saat kadranları, daha akıcı animasyonlar ve geçişler, kutucuklar için yeni tasarım dili ve tek bir ekrana daha fazla kutucuk ekleme olanağı sunan kapsamlı bir kullanıcı arayüzü tasarım yenilemesiyle geliyor. Ayrıca, uygulama başlatıcı için yeni bir dikey ızgara düzeni ve liste görünümü sunuyor. Uygulama başlatıcı ayrıca öne çıkan (en çok kullanılan) uygulamaları üstte gösterebiliyor.
Now Bar özelliği, One UI 8 Watch güncellemesiyle Galaxy Watch'lara da geliyor. Now Bar, Samsung Sağlık antrenmanları, kronometre, zamanlayıcı ve daha fazlası gibi devam eden aktiviteleri gösteriyor. Pil simgesi ve şarj animasyonları da yeniden tasarlandı. One UI 8 Watch'ta bildirimler de yeni bir tasarım diline sahip. Aynı uygulamadan gelen bildirimler üst üste geliyor. Bildirimler de artık daha akıllı; telefonunuzu kullanıyorsanız bildirimler saatte çıkmıyor.
One UI 8 Watch, ayrıca dört yeni sağlık özelliği getiriyor: Antioksidan İndeksi, Yatma Zamanı Rehberi, Koşu Koçu ve Damar Yükü. Ancak bunlar muhtemelen Galaxy Watch 4 serisinde desteklenmeyecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre