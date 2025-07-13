Samsung, en çok kullanılan Galaxy AI özelliklerini açıkladı

Galaxy S25 kullanıcılarının %70'i Galaxy AI kullanıyor
Samsung’a göre, Galaxy S25 kullanıcılarının %70'i Galaxy AI kullanıyor. Şirket, Galaxy S25 kullanıcıları arasında Galaxy AI kullanımının, Galaxy S24'ün piyasaya sürüldüğü geçen yıldan bu yana hızla arttığını söylüyor.
Popüler yapay zeka araçları: Circle to Search, Foto Asistanı ve Now Brief
Galaxy S25 kullanıcılarının yarısından fazlası (%54) Circle to Search özelliğini kullanıyor. Circle to Search’ten sonra en çok kullanılan yapay zeka aracı Foto Asistanı. Samsung, bu özelliğin kullanımının iki kat arttığını söylüyor; S25 kullanıcılarının %26’sı, S24 kullanıcılarının %13’ü fotoğraf asistanını kullanıyor. S25 kullanıcılarının üçte biri de Now Brief’i kullanıyor.
Samsung'a göre, bu özellikler arasında en fazla büyümeyi Google Gemini gösterdi. Galaxy S25 serisinde Gemini kullanıcılarının sayısı üç katına çıktı.
Galaxy AI yıl sonuna kadar 400 milyon cihaza ulaştırılacak
Unpacked etkinliğinde tanıtılan yeni Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 serisi, One UI 8 yazılımıyla geliyor ve yeni ve geliştirilmiş yapay zeka özelliklerini içeriyor. Benzer şekilde, Samsung'un yeni Galaxy Watch 8 akıllı saat serisi de Google Gemini ile gelen ilk modeller. Bu cihazlar, markanın yıl sonuna kadar 400 milyon hedefine ulaşmasına katkıda bulunacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre