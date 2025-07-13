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    Samsung, en çok kullanılan Galaxy AI özelliklerini açıkladı

    Samsung, Galaxy 25 serisinde Galaxy AI kullanım oranının %70'e ulaştığını paylaştı. Peki, en çok kullanılan yapay zeka araçları neler?                           

    Samsung Galaxy AI kullanım oranı Tam Boyutta Gör
    Samsung, 9 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde yıl sonuna kadar Galaxy AI'yı 400 milyon cihaza ulaştırmayı planladıklarını duyurdu; bu sayı, 2024'teki sayının iki katı. Hedef, telefonlar, tabletler, giyilebilir cihazlar, katlanabilir cihazlar ve hatta XR başlıklarda daha akıllı ve kusursuz bir deneyim sunmak. Etkinliğin ardından bir basın toplantısında konuşan Samsung MX Başkanı TM Roh, Ocak 2024'te Galaxy S24 serisiyle sunulan Galaxy AI’ın benimsenme oranıyla birlikte Galaxy S25 kullanıcılarının en çok kullandığı yapay zeka özelliklerini açıkladı.

    Galaxy S25 kullanıcılarının %70'i Galaxy AI kullanıyor

    Samsung’a göre, Galaxy S25 kullanıcılarının %70'i Galaxy AI kullanıyor. Şirket, Galaxy S25 kullanıcıları arasında Galaxy AI kullanımının, Galaxy S24'ün piyasaya sürüldüğü geçen yıldan bu yana hızla arttığını söylüyor.

    Popüler yapay zeka araçları: Circle to Search, Foto Asistanı ve Now Brief

    Samsung, en çok kullanılan Galaxy AI özelliklerini açıkladı Tam Boyutta Gör

    Galaxy S25 kullanıcılarının yarısından fazlası (%54) Circle to Search özelliğini kullanıyor. Circle to Search’ten sonra en çok kullanılan yapay zeka aracı Foto Asistanı. Samsung, bu özelliğin kullanımının iki kat arttığını söylüyor; S25 kullanıcılarının %26’sı, S24 kullanıcılarının %13’ü fotoğraf asistanını kullanıyor. S25 kullanıcılarının üçte biri de Now Brief’i kullanıyor.

    Samsung'a göre, bu özellikler arasında en fazla büyümeyi Google Gemini gösterdi. Galaxy S25 serisinde Gemini kullanıcılarının sayısı üç katına çıktı.

    Galaxy AI yıl sonuna kadar 400 milyon cihaza ulaştırılacak

    Unpacked etkinliğinde tanıtılan yeni Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 serisi, One UI 8 yazılımıyla geliyor ve yeni ve geliştirilmiş yapay zeka özelliklerini içeriyor. Benzer şekilde, Samsung'un yeni Galaxy Watch 8 akıllı saat serisi de Google Gemini ile gelen ilk modeller. Bu cihazlar, markanın yıl sonuna kadar 400 milyon hedefine ulaşmasına katkıda bulunacaktır.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 2 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 2 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 4 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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