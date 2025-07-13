iPhone 17 tanıtım etkinliği ne zaman? İşte beklenen çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Apple'ın en yeni iPhone serisini tanıtmak için Eylül ayı etkinlik düzenlediği biliniyor. 2025 yılı için de olağan etkinlik takviminden bir sapma olmayacak gibi görünüyor. Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın yeni iPhone'larını genellikle ABD’de Eylül başında kutlanan İşçi Bayramı'ndan sonraki hafta tanıttığını, buna dayanarak, etkinliğin 8 Eylül haftasında gerçekleşmesini beklediğini paylaştı.

iPhone 17 Pro'nun tasarımı belirlendi! İşte yeni görüntüler 2 gün önce eklendi

iPhone 17 serisi 9 Eylül’de tanıtılabilir

Apple, iPhone tanıtım etkinliği için son yıllarda -bazı istisnalar dışında- Salı günlerini tercih ediyor. Buna göre iPhone 17 serisi, 9 Eylül’de tanıtılabilir. Ancak, Apple daha erken (8 Eylül) veya daha geç (10 Eylül) bir tarih te belirleyebilir. Apple, Cuma günleri etkinlik düzenlemediği için 12 Eylül pek olası değil. Ayrıca saygı gereği 11 Eylül’de de lansman olmuyor.

iPhone lansman tarihleri

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max: 9 Eylül 2024

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max: 12 Eylül 2023

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max: 7 Eylül 2022

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max: 14 Eylül 2021

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max: 13 Ekim 2020

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max: 10 Eylül 2019

iPhone XS, XS Max, XR: 12 Eylül 2018

iPhone X, iPhone 8, 8 Plus: 12 Eylül 2017

iPhone 7, 7 Plus: 7 Eylül 2016

iPhone 6s, 6s Plus: 9 Eylül 2015

Son on yılda iPhone için düzenlenen Apple sonbahar etkinliğinin büyük çoğunluğu Eylül ayının ikinci haftasında gerçekleşti. Apple'ın etkinlikleri neden Salı veya Çarşamba günleri düzenlediğine dair resmi bir açıklama yok.

Bu arada iPhone 17 serisi, Apple'ın Eylül’de tanıtacağı tek cihazlar olmayacak. Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, yeni AirPods ve başka ürünlerin de tanıtılması bekleniyor. Mac lansmanları için genellikle Ekim ayında bir etkinlik düzenleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 17 ne zaman çıkacak? Olası çıkış tarihi paylaşıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: