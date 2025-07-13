iPhone 17 tanıtım etkinliği ne zaman? İşte beklenen çıkış tarihi

iPhone 17 serisi 9 Eylül’de tanıtılabilir
Apple, iPhone tanıtım etkinliği için son yıllarda -bazı istisnalar dışında- Salı günlerini tercih ediyor. Buna göre iPhone 17 serisi, 9 Eylül’de tanıtılabilir. Ancak, Apple daha erken (8 Eylül) veya daha geç (10 Eylül) bir tarih te belirleyebilir. Apple, Cuma günleri etkinlik düzenlemediği için 12 Eylül pek olası değil. Ayrıca saygı gereği 11 Eylül’de de lansman olmuyor.
iPhone lansman tarihleri
- iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max: 9 Eylül 2024
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max: 12 Eylül 2023
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max: 7 Eylül 2022
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max: 14 Eylül 2021
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max: 13 Ekim 2020
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max: 10 Eylül 2019
- iPhone XS, XS Max, XR: 12 Eylül 2018
- iPhone X, iPhone 8, 8 Plus: 12 Eylül 2017
- iPhone 7, 7 Plus: 7 Eylül 2016
- iPhone 6s, 6s Plus: 9 Eylül 2015
Son on yılda iPhone için düzenlenen Apple sonbahar etkinliğinin büyük çoğunluğu Eylül ayının ikinci haftasında gerçekleşti. Apple'ın etkinlikleri neden Salı veya Çarşamba günleri düzenlediğine dair resmi bir açıklama yok.
Bu arada iPhone 17 serisi, Apple'ın Eylül’de tanıtacağı tek cihazlar olmayacak. Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, yeni AirPods ve başka ürünlerin de tanıtılması bekleniyor. Mac lansmanları için genellikle Ekim ayında bir etkinlik düzenleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre