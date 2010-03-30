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XFX: GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 ile ilgilenmiyoruz

9 yıl
18,1b
1
64
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX: GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 ile ilgilenmiyoruz
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Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan ve bir süre önce AMD çözümleri hazırlamaya da başlayan XFX, Fermi ile ilgilenmiyor. Her ne kadar firmanın bazı kart/kutu tasarımları daha önce gün ışığına çıkmış olsa bile, firmadan yapılan resmi açıklamaya göre üzerinde XFX logosu bulunan Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri pazarda olmayacak.

Hatırlanacağı üzere daha önceki bir haberimizde XFX'in, Avrupa bölgesinde GeForce GTX 400 serisi ekran kartı satamayabileceğinden çünkü Nvidia tarafından ilgili bölge için iş ortakları listesinden çıkartılmış olabileceğinden bahsetmiştik. Nvidia tabanlı çözümler sunmaya devam edeceğini açıklayan XFX, özel tasarımlı Radeon HD 5970 Eyefinity6 Black Edition modelini duyurmaya hazırlanıyor.


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vidoko 8 yıl
bence hala pahalı satılıyor ..türkiye için ayrı bir vergi patlaması ile dahada zorlaşıyor:))
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gunescan 9 yıl
@ AurorAbeam
Kesinlikle katılıyorum. Neredeyse son 2 yıldır ati f/p de 1 numara. 2-3 yıl önce x1950xtx aldım ve hala güzel bir şekilde kullanıyorum..
Hatta (reklam olmaz sanırım) C&C4 : tiberium twilight'ı sabah bitir en yüksek grafik ayarlarında.. O kadar da ahım şahım crysis gibi bir oyun değil ama gene de güzel yani grafik bakımından. Şuan alınacak HD5870 ve 5970 lerin de 3-4 sene sonra aynı durumda olacağını tahmin ediyorum.
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yenerbalcı 9 yıl
XFX: GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 ile ilgilenmiyoruz


dönüp dolaşacağı yer .....
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Hobar 9 yıl
Oğuz Haksever yukardaki resim hakkında ne yorum yapmış merak ettim şimdi
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gunescan 9 yıl
Gerçekten de xfx in çekilmesi daha mantıklı.. Dünyada bir sürü insanın düşünmeden güvenip aldıgı tek tük markalardan biri ve şahsen ben ati kartlarına daha çok ilgi duyan bir insanım . eger sapphire ve HIS ati den ayrılsalar ben ati falan gercekten de alamam... Ama Nvidia'nın GPU piyasasından çekilmesin herkez için kötü olur.. Ati tekel durumunda geliştirmelerini yavaşlatır ve fiyatlar artar ki bunu hangi tekel firma olsa yapar.. bu hiç bir kullanıcı için iyi bişey değil benim kanaatim. :) ama ne de olsa EVGA var :)
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alpa07 9 yıl
SANKİ XFX TR DE ÇOK YAYGIN FİRMA BIRAKIN İSTER YAPSIN İSTER YAPMASIN.AMA GEL GELELIM ZOTAC SPARKLE ASUS GİGABYTE VS. GİBİ FİRMALARDAN BİRİ YAPMASA O ZAMAN DERİM BU KART KÖTÜ KART
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zoltingen 9 yıl
Aslında kimse ilgilenmiyor
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**Stolas** 9 yıl
XFX nvidiai için büyük kayıp asus dahil en iyi üreticisi evgadan sonra gelen en kaliteli nvidia partneriydi
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MÇKR_06 9 yıl

zoltingen

Aslında kimse ilgilenmiyor





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mamad 9 yıl
Nvidia bu hızla giderse daha önce dile getirdiğim durum gerçekleşebilir: Nvidia masaüstü piyasasından çekilebilir. Net şekilde rekabet edemediği görülüyor. Hiçbir firma babasının hayrına ürün tasarlayıp, üretmez. 6 aydır masaüstü kartları yok (var ama yeni ve f/p oranı iyi değil). Piyasaya çıktığında Fermiler de çok iyi bir satış çizgisi oluşturmayacağa benziyor. Esas satış yapılacak orta ve alt sınıf kartlar da ortalarda yok. Yani Nvidia şuanda, Ati'nin hd2000 serisi döneminden daha kötü bir dönem yaşıyor masaüstü gpu pazarında. Hem xfx'ten hem de bfg'den gelen haberler de bu durumu doğrular nitelikte. Olumsuzluklarda anılan bu iki büyük ismin yanına yakında evga da katılırsa şaşırmam. Zira hd6000 serisinde sorun yaşamazsa, Ati'nin ezici şekilde üstün duruma geçeceğini söylememiz gerekir.
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AlkanExclusive 9 yıl
xfx, nvidia'nin keyfini beklememis olmasin sakin...

Aylar once soylenen xfx icin degil baska bir markanin cekildigi yonunde bir haber yayinlanmisti..


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sadtneverdie 9 yıl
aylar önce söylenmişti nesi ilginç? nvidia resmen adamlara tekmeyi bastı siz ne diyorsunuz
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menem 9 yıl
ilginç bir durum fermi için ve xfx için. 2 taraf içinde hayırlısı olsun bakalım.
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eric13 9 yıl
sadtneverdie

aylar önce söylenmişti nesi ilginç? nvidia resmen adamlara tekmeyi bastı siz ne diyorsunuz

daha çok xfx terk etmiş desek en önemli partnerlerinden birisni kaybetti nvidia


ps: ayrıca bfgde sitesinde fermiye yer vermemiş
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demircibu 9 yıl

sadtneverdie

aylar önce söylenmişti nesi ilginç? nvidia resmen adamlara tekmeyi bastı siz ne diyorsunuz

aynen ati vgalar üretmeye satışna başladığından itibaren xfxe yol vermeye başlamışdır nvıdıa

leadtek evga bfg zotac gibi sağlam ve eski markalar zotac her nekadar yeni olsada aşırı popüler şu son 3yılda...
bu markalar sadece nvıdıa çizgisinde kalmışlardır ve çok yakınlar nvıdıyaya tabi bunun nimetlerinden faydalanıyor
xfx beğendiğim güzel firmaydı trdede firebal aracılığıyla geldi ama baya tuzlu oldu

nvıdıa çok kaybetmez ama xfx baya kaybeder.
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XIII 9 yıl
Wardır herhalde bir bildiği... bu arada XFX deyince ;

@War Ensemble nickli kullanıcı bi kaç konu ötede Link

benden başka 480 alan yok mu?


cümle düşüklüğü olmuş biraz.. benden başka alıcak olucaktı.. xfx ile görüşüyorum bakalım yakında netleşir sonuç
Firma kartı çıkartmıyormuş.. adam görüşüyom diyo
demekki sallanıyor
hatta iyi sallanıyor...
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