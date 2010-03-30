XFX: GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 ile ilgilenmiyoruz

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Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan ve bir süre önce AMD çözümleri hazırlamaya da başlayan XFX, Fermi ile ilgilenmiyor. Her ne kadar firmanın bazı kart/kutu tasarımları daha önce gün ışığına çıkmış olsa bile, firmadan yapılan resmi açıklamaya göre üzerinde XFX logosu bulunan Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri pazarda olmayacak.

Hatırlanacağı üzere daha önceki bir haberimizde XFX'in, Avrupa bölgesinde GeForce GTX 400 serisi ekran kartı satamayabileceğinden çünkü Nvidia tarafından ilgili bölge için iş ortakları listesinden çıkartılmış olabileceğinden bahsetmiştik. Nvidia tabanlı çözümler sunmaya devam edeceğini açıklayan XFX, özel tasarımlı Radeon HD 5970 Eyefinity6 Black Edition modelini duyurmaya hazırlanıyor.