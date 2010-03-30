XFX: GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 ile ilgilenmiyoruz

Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan ve bir süre önce AMD çözümleri hazırlamaya da başlayan XFX, Fermi ile ilgilenmiyor. Her ne kadar firmanın bazı kart/kutu tasarımları daha önce gün ışığına çıkmış olsa bile, firmadan yapılan resmi açıklamaya göre üzerinde XFX logosu bulunan Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri pazarda olmayacak.
Hatırlanacağı üzere daha önceki bir haberimizde XFX'in, Avrupa bölgesinde GeForce GTX 400 serisi ekran kartı satamayabileceğinden çünkü Nvidia tarafından ilgili bölge için iş ortakları listesinden çıkartılmış olabileceğinden bahsetmiştik. Nvidia tabanlı çözümler sunmaya devam edeceğini açıklayan XFX, özel tasarımlı Radeon HD 5970 Eyefinity6 Black Edition modelini duyurmaya hazırlanıyor.
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Kesinlikle katılıyorum. Neredeyse son 2 yıldır ati f/p de 1 numara. 2-3 yıl önce x1950xtx aldım ve hala güzel bir şekilde kullanıyorum..
Hatta (reklam olmaz sanırım) C&C4 : tiberium twilight'ı sabah bitir en yüksek grafik ayarlarında.. O kadar da ahım şahım crysis gibi bir oyun değil ama gene de güzel yani grafik bakımından. Şuan alınacak HD5870 ve 5970 lerin de 3-4 sene sonra aynı durumda olacağını tahmin ediyorum.
dönüp dolaşacağı yer .....
Aylar once soylenen xfx icin degil baska bir markanin cekildigi yonunde bir haber yayinlanmisti..
daha çok xfx terk etmiş desek en önemli partnerlerinden birisni kaybetti nvidia
ps: ayrıca bfgde sitesinde fermiye yer vermemiş
aynen ati vgalar üretmeye satışna başladığından itibaren xfxe yol vermeye başlamışdır nvıdıa
leadtek evga bfg zotac gibi sağlam ve eski markalar zotac her nekadar yeni olsada aşırı popüler şu son 3yılda...
bu markalar sadece nvıdıa çizgisinde kalmışlardır ve çok yakınlar nvıdıyaya tabi bunun nimetlerinden faydalanıyor
xfx beğendiğim güzel firmaydı trdede firebal aracılığıyla geldi ama baya tuzlu oldu
nvıdıa çok kaybetmez ama xfx baya kaybeder.
@War Ensemble nickli kullanıcı bi kaç konu ötede Link
Firma kartı çıkartmıyormuş.. adam görüşüyom diyo demekki sallanıyor hatta iyi sallanıyor...