XFX Radeon HD 5850 modelinin yaygın satışına başladı

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DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5800 serisi yaklaşık iki hafta önce lanse edilmiş olmasına karşın Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerini yaygın olarak bulabilmek şu an için pek mümkün değil. Ancak AMD-ATi cephesinden gelen bilgilere göre üretim adetleri sürekli artıyor ve her hafta daha fazla kart, üretici firmalar aracılığı ile son kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Uzunca bir süre boyunca Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olarak anılan ve sene başında "ayrıcalıklı" iş ortaklığı pozisyonunu bırakarak ATi Radeon serisi ekran kartları da hazırlamaya başlayan XFX, Radeon HD 5850 modelini yaygınlaştırıyor. Firmanın DirectX 11 destekli Radeon HD 5850 modeli, tekno-marketlerdeki yerini almaya başladı.

AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cypress kod adlı RV870 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1440x paralel işlem birimine sahip. 32x ROP birimi ve 72x doku ünitesi ile gelen ekran kartında, grafik işlem birimi 725MHz'de, 1GB GDDR5 bellek ise 4GHz'de görev yapıyor ayrıca kart destek veren anakartlarda çoklu GPU kurulumuna da olanak tanıyor.

2.09 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunan XFX Radeon HD 5850, bekleme durumunda 27 Watt, yük altında ise 151 Watt güç çekiyor. Çoklu monitör kullanımı için iki adet DVI konnektörü ile birlikte HDMI ve DisplayPort çıkışlarına da sahip olan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı, Avrupa'da 210 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

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