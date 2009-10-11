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XFX Radeon HD 5850 modelinin yaygın satışına başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX Radeon HD 5850 modelinin yaygın satışına başladı
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DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5800 serisi yaklaşık iki hafta önce lanse edilmiş olmasına karşın Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerini yaygın olarak bulabilmek şu an için pek mümkün değil. Ancak AMD-ATi cephesinden gelen bilgilere göre üretim adetleri sürekli artıyor ve her hafta daha fazla kart, üretici firmalar aracılığı ile son kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Uzunca bir süre boyunca Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olarak anılan ve sene başında "ayrıcalıklı" iş ortaklığı pozisyonunu bırakarak ATi Radeon serisi ekran kartları da hazırlamaya başlayan XFX, Radeon HD 5850 modelini yaygınlaştırıyor. Firmanın DirectX 11 destekli Radeon HD 5850 modeli, tekno-marketlerdeki yerini almaya başladı.

AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cypress kod adlı RV870 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1440x paralel işlem birimine sahip. 32x ROP birimi ve 72x doku ünitesi ile gelen ekran kartında, grafik işlem birimi 725MHz'de, 1GB GDDR5 bellek ise 4GHz'de görev yapıyor ayrıca kart destek veren anakartlarda çoklu GPU kurulumuna da olanak tanıyor.

2.09 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunan XFX Radeon HD 5850, bekleme durumunda 27 Watt, yük altında ise 151 Watt güç çekiyor. Çoklu monitör kullanımı için iki adet DVI konnektörü ile birlikte HDMI ve DisplayPort çıkışlarına da sahip olan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı, Avrupa'da 210 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

XFX Radeon HD 5850 modelinin yaygın satışına başladı
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simplethinks 10 yıl
xfx in etiketi daha iyi
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tembeler 10 yıl

simplethinks

xfx in etiketi daha iyi

kart için yorum yapmak gerekirse
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genelkurmay89 10 yıl
fiyatların düşmesini beklemek en mantıklı şey olur zaten daha dx 11 destekli oyunlarda çıkmadı nvidia da çıkarsa şu gtx300 ü de fiyatlar biraz inişe geçse zaten ne olursa olsun ilk çıkan ürünler herzaman için daha pahalı olur...
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CoreXXX 10 yıl
fiyatlar pahalı gibi şu an, nvidia yeni seri çıkartmazsa ati fiyat düşürmez, hadi nvidia çıkar şu serinide ati alalım bizde:D
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
xfx sticker işini bilio puhaha
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sft67 10 yıl
Ben en ucuzu bu demedim illaki farklı yerlerde farklı fiyatda olanı vardır. ben hepsiburada ya bakmıştım.
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serpantin 10 yıl

sft67

Ben en ucuzu bu demedim illaki farklı yerlerde farklı fiyatda olanı vardır. ben hepsiburada ya bakmıştım.


Ama 210 avro avrupada verilen en düşük fiyat. O yüzden karşılaştırma yapacaksanız eşit olmalı.
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zamzara 10 yıl
Zaman içerisinde uygun seviyeye iner bu fiyatlar
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DISTURBED 10 yıl
kart süper gözüküyor, ilerleyen zamanlarda fiyat oturur ve alınabilir seviyeye düşecektir.
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sft67 10 yıl
ATI HD5870 1GB fiyatı Türkiyede 830,87 TL
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Trecc11 10 yıl
avrupa fiyatı fena değil..
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sft67 10 yıl
Radeon HD 5850 Avrupa'da 210 Avro yani 455.280TL
Türkiyede 570,68 TL.
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serpantin 10 yıl

sft67

Radeon HD 5850 Avrupa'da 210 Avro yani 455.280TL
Türkiyede 570,68 TL.


570 değil 520 TL ye var türkiyede.

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