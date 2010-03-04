XFX, Radeon HD 5970 Black Edition Eyefinity6 modelini gösterdi

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 26 Mart'ta duyurmaya hazırlanan Nvidia'ya karşı AMD'nin yanıtı özel tasarımlı ve hız aşırtmalı Radeon HD 5970 modelleri olacak. Almanya'nın Hannover kentinde devam eden CeBIT 2010 fuarında önde gelen bazı donanım üreticileri, fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 5970 modellerini katılımcıların beğenisine sunuyor. Asus'un Ares modeliyle başlayan akıma Sapphire, Arctic Cooling soğutmalı Atomic modeliyle katılırken, bu ikiliye son olarak XFX dahil oldu ve firma Radeon HD 5970 Black Edition modelini katılımcıların beğenisine sundu. Yüksek saat hızlarıyla ATi Radeon HD 5870 X2 olarak ta anılan XFX Radeon HD 5970 Black Edition aynı zamanda 4GB'a çıkartılan yüksek bellek kapasitesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ancak kartın dikkat çeken detayları bunlardan ibaret değil zira yeni model hem soğutucu hem de bağlantı özellikleriyle, referans tasarımlı ATi Radeon HD 5970 modellerinden ayrılmayı başarıyor.

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Grafik işlem birimi 825MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni modelinde XFX, soğutucu olarak AMD'nin referans tercihini baz alan ancak detaylarıyla farklılaşan bir çözüm kullanmayı tercih etmiş. Genel görünümü itibariyle ATi Radeon HD 5000 serisinin karakteristik "Batmobile" çizgisini koruyan XFX Radeon HD 5970 Black Edition'da soğutucu fanının, referans tasarımdan farklı olarak kartın ön yüzü yerine orta kısmına konumlandırıldığını ve bu sayede her iki grafik yongasının da daha verimli bir şekilde soğutulmasının hedeflendiğini görüyoruz. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 3200x paralel işlem birimine sahip olan yeni model yukarıda da belirttiğimiz gibi standart tasarımdan farklı olarak, her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Yüksek performans sınıfında liderlik için hazırlanan Radeon HD 5970 Black Edition modelinde XFX, ihtiyaç duyulan hüç ihtiyacını sağlamak adına iki adet 8pin PCIe güç konnektörü kullanmış.

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XFX Radeon HD 5970 Black Edition modelini Asus'un Ares ve Sapphire'in Atomic modellerinden ayıran en dikkat çekici detay ise sahip olduğu monitör desteğinde gizli. Zira hem Asus hem de Sapphire, giriş-çıkış birimleri olarak AMD'nin referans çözümlerine paralel şekilde iki DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verirken, XFX'in yeni amiral gemisi 6 adet mini-DisplayPort konnektörü ile 6 adet monitörü eş zamanlı olarak çalıştırabiliyor dolayısıyla Eyefinity6 Edition kategorisine de giriyor. Hem en iyisini isteyen performans tutkunlarını hem de sıkı oyuncular ve profesyonel kullanıcıları (brokerlar, sağlık uzmanları vedijital görüntüleme mühendisleri gibi) hedef alması beklenen XFX Radeon HD 5970'in "Limited Edition" olması yani sınırlı sayıda üretilmesi bekleniyor. Gelen bilgilere göre sadece 1500 adet üretilmesi beklenen kartın ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı hakkında net bir bilgi olmasa da şimdiye kadarki en pahalı AMD-ATi çözümlerinden birisi olması bekleniyor.