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XFX, Radeon HD 5970 Black Edition Eyefinity6 modelini gösterdi

XFX özel tasarımlı Radeon HD 5970 Black Edition modelini gösterdi: Eyefinity6 teknolojisi, çift GPU ile buluşuyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,2b
1
62
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 26 Mart'ta duyurmaya hazırlanan Nvidia'ya karşı AMD'nin yanıtı özel tasarımlı ve hız aşırtmalı Radeon HD 5970 modelleri olacak. Almanya'nın Hannover kentinde devam eden CeBIT 2010 fuarında önde gelen bazı donanım üreticileri, fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 5970 modellerini katılımcıların beğenisine sunuyor. Asus'un Ares modeliyle başlayan akıma Sapphire, Arctic Cooling soğutmalı Atomic modeliyle katılırken, bu ikiliye son olarak XFX dahil oldu ve firma Radeon HD 5970 Black Edition modelini katılımcıların beğenisine sundu. Yüksek saat hızlarıyla ATi Radeon HD 5870 X2 olarak ta anılan XFX Radeon HD 5970 Black Edition aynı zamanda 4GB'a çıkartılan yüksek bellek kapasitesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ancak kartın dikkat çeken detayları bunlardan ibaret değil zira yeni model hem soğutucu hem de bağlantı özellikleriyle, referans tasarımlı ATi Radeon HD 5970 modellerinden ayrılmayı başarıyor.

XFX, Radeon HD 5970 Black Edition Eyefinity6 modelini gösterdi
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Grafik işlem birimi 825MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni modelinde XFX, soğutucu olarak AMD'nin referans tercihini baz alan ancak detaylarıyla farklılaşan bir çözüm kullanmayı tercih etmiş. Genel görünümü itibariyle ATi Radeon HD 5000 serisinin karakteristik "Batmobile" çizgisini koruyan XFX Radeon HD 5970 Black Edition'da soğutucu fanının, referans tasarımdan farklı olarak kartın ön yüzü yerine orta kısmına konumlandırıldığını ve bu sayede her iki grafik yongasının da daha verimli bir şekilde soğutulmasının hedeflendiğini görüyoruz. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 3200x paralel işlem birimine sahip olan yeni model yukarıda da belirttiğimiz gibi standart tasarımdan farklı olarak, her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Yüksek performans sınıfında liderlik için hazırlanan Radeon HD 5970 Black Edition modelinde XFX, ihtiyaç duyulan hüç ihtiyacını sağlamak adına iki adet 8pin PCIe güç konnektörü kullanmış.

XFX, Radeon HD 5970 Black Edition Eyefinity6 modelini gösterdi
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XFX Radeon HD 5970 Black Edition modelini Asus'un Ares ve Sapphire'in Atomic modellerinden ayıran en dikkat çekici detay ise sahip olduğu monitör desteğinde gizli. Zira hem Asus hem de Sapphire, giriş-çıkış birimleri olarak AMD'nin referans çözümlerine paralel şekilde iki DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verirken, XFX'in yeni amiral gemisi 6 adet mini-DisplayPort konnektörü ile 6 adet monitörü eş zamanlı olarak çalıştırabiliyor dolayısıyla Eyefinity6 Edition kategorisine de giriyor. Hem en iyisini isteyen performans tutkunlarını hem de sıkı oyuncular ve profesyonel kullanıcıları (brokerlar, sağlık uzmanları vedijital görüntüleme mühendisleri gibi) hedef alması beklenen XFX Radeon HD 5970'in "Limited Edition" olması yani sınırlı sayıda üretilmesi bekleniyor. Gelen bilgilere göre sadece 1500 adet üretilmesi beklenen kartın ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı hakkında net bir bilgi olmasa da şimdiye kadarki en pahalı AMD-ATi çözümlerinden birisi olması bekleniyor.


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UzmaN345 9 yıl
0001 ürün xd
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Source 9 yıl



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Deathburn 9 yıl
10 numara reklam

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einhander 9 yıl

Source








harıkaaa
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desert_rain 9 yıl
sanırım bu kartta 300w sınırı felan kalmamış, 8 lik 2 giriş var.
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CoreXXX 9 yıl
siyahı bulan black editi,on koyuyo ismini:))
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lvlono 9 yıl
Black değil de Extreme Edition olsaymış, daha çok yakışacakmış sanki
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ibonline 9 yıl
demin 5870 incelemesini tekrar izledim 28 cm diyiyordu mesut abi bu kartta ne var böyle uzun olacak şimdi 5850 almak istiyorum korkuyorum kasaya sığmasın
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B@TT@L 9 yıl
Cüniyt Abi'nin Köroğlu'nda vardı ya "mezara sığmaz", bu da "kasaya sığmaz". Arkadaşlar hay Allah sizi de güldürsün koptum yorumlara
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Permanent. 9 yıl
Çok tipsiz :)
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stradosphere 9 yıl
Sağlık uzmanı demiştiniz bakınız 666 adlı arkadaşımız durumu özetlemiş.
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tiCCky 9 yıl
XFX Deyince bende Bişey sanmıştım
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gargoylesgezgin 9 yıl
Abi ömrüm boyunca nvıdıa kullandım en iyi kartta olsa yinede ATI kullanmam.
kanım ısınmıyor.
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lvlono 9 yıl
Fermi'den uzun olmadığı kesin ama :D
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OtoburPirana 9 yıl

lvlono

Fermi'den uzun olmadığı kesin ama :D


Normal 5870 ler bile Fermi ile aynı boyda diye biliyorum ben 1-2 Cm araları var galiba.
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annihilator 9 yıl

lvlono

Fermi'den uzun olmadığı kesin ama :D


fermi 5870 civarında uzunluk olarak
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Sercan_160 9 yıl
Fanteziye bak kaç metre bu ?
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CriticalWave 9 yıl
35 cm den uzun gibi geldi
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OtoburPirana 9 yıl
XFX bunu hep yapıyor. Kartların bios ları hayvani Vmod lu bileşenler özenle seçiliyor. Soğutucuya gelince yaptığının en fazlasını bu kadar yapıyor. Neredeyse tüm XXX modellerinde standart soğutucu kullanıyor firma.
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